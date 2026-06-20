Perú

BCRP sí ve posible alza en el dólar e inflación, si se ‘sobrevaloró’ la inteligencia artificial

En su último informe, el Banco Central de Reserva sí ve la posibilidad de un escenario con subida del tipo de cambio, a pesar de la expectativa del mercado en un gobierno de Keiko Fujimori

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Mano con billetes de 100 dólares que caen
No está asegurado que el dólar siga bajando. Si bien algunos bancos lo esperan, hay factores que podrían presionar al tipo de cambio. - Crédito AFP

El Banco Central de Reserva del Perú tuvo sacó su reporte de inflación de junio de 2026. En este no solo apuntan sobre los riesgos que podrían esperarse para la inflación, sino también, dentro de este análisis se revela un escenario posible para el alza del tipo de cambio.

Como se ha visto las últimas semanas, el sol peruano se ha fortalecido luego de los resultados iniciales del conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y ahora se encuentra a S/3,3830 por dólar.

Si bien el mercado ha agarrado optimismo para el tipo de cambio y la inversión privada para los siguientes años, el BCRP sí cree que hay posibilidad de un escenario en que el tipo de cambio suba, y con este la inflación. Y esto se debería a una posible correción en lo que valen realmente los activos de inteligencia artificial.

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mano cambia dólares con cambista
Si bien no se puede predecir al dólar, el BBVA Research estima esta proyección para2026 y 2027. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Inteligencia artificial y el dólar

Hay un optimismo en la inteligencia artificial, y sobre todo en los activos que se cotizan en los mercados internacionales. Pero el BCRP sugiere que podría haber un ‘sobreoptimismo’.

“Una posible corrección significativa en la valoración de activos vinculados a la inteligencia artificial podría incrementar la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Asimismo, episodios de mayor aversión al riesgo a nivel global podrían propiciar flujos de capitales hacia activos considerados más seguros, afectando a las economías emergentes”, analiza el BCRP en su informe.

Así, estos factores podrían generar presiones al alza sobre el tipo de cambio y, por tanto, sobre la inflación. Sin embargo, el impacto esperado de este riesgo ha reducido en este informe con respeto al reporte previo. Igual, aún no se descarta como posibilidad.

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La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

“Presiones adicionales sobre los precios y sobre las expectativas inflacionarias podría acentuar el cambio hacia posiciones de política monetaria más restrictivas”, acota el banco.

El impacto de la inteligencia artificial

“Desde el último Reporte, la actividad económica global y sus perspectivas se han visto afectadas por el conflicto en Medio Oriente, debido a sus efectos sobre el suministro de insumos y los costos de la energía. Este choque se ha traducido en presiones inflacionarias en varios países, lo que ha llevado a una postura más restrictiva de la política monetaria”, reveló el BCRP también.

Sin embargo, también consideró que estos efectos serían compensados por el dinamismo de las industrias vinculadas a la inteligencia artificial, una política fiscal expansiva en las economías desarrolladas y para el segundo semestre por el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Julio Velarde, presidente del BCRP, 2025
Al BCRP y en especial a su presidente Julio Velarde se suele adjudicar el buen manejo de la economía con respecto al tipo de cambio. - Crédito Captura de RPP

A pesar de esta consideración dentro de la compensación a la economía, la inteligencia artificial aún se ve con cautela. “Otro factor de incertidumbre es la evolución de las industrias tecnológicas, en particular las vinculadas a la inteligencia artificial, aunque los resultados corporativos positivos del primer trimestre redujeron el riesgo de cambios bruscos en los planes de inversión o en su valoración bursátil”, añade.

Esto quiere decir que si bien hay fuerte entusiasmo por la inteligencia artificial, si se ve que hay una sobrestimación de su valor real, entonces sí se vería un impacto significativo a nivel mundial.

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