CCL: “La continuidad de Julio Velarde al frente del BCR es un activo que el país no debería subestimar”

Julio Velarde finalmente aceptó quedarse cinco años más frente al Banco Central de Reserva. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

En entrevista con la Agencia Andina, la Cámara de Comercio de Lima ha revelado las expectativas para los siguientes cinco años, que tendrán como presidenta a Keiko Fujimori, la hija del autócrata Alberto Fujimori.

“El empresariado peruano encara este quinquenio con un optimismo que no se veía en años tras los resultados del proceso electoral”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios Fernández-Concha.

Asimismo, también resaltó el logro de mantener la continuidad de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, entidad autónoma, pero que se preferiría que siga con el mandato del economista por cinco años más, luego de 20 años en el cargo.

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Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, acepta el pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori para liderar la institución por un nuevo período. Una noticia que fue celebrada como una señal de estabilidad para la economía peruana. |Canal N

Menos incertidumbre para los empresarios

Asimismo, Barrios refirió que el resultado de la segunda vuelta ha despejado buena parte de la incertidumbre política que venía condicionando las decisiones de inversión, y ese solo hecho ya se refleja en una recuperación de la confianza empresarial.

“El empresariado peruano encara este quinquenio con un optimismo que no se veía en años. Tras un primer trimestre todavía marcado por la cautela, las expectativas dieron un giro claro en junio: el índice de confianza a tres meses se ubicó en 55.50 puntos, y la expectativa a doce meses trepó a 68.55 puntos, su nivel más alto en mucho tiempo”, declaró a Andina.

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Asimismo, reveló que detrás de esos números hay algo muy concreto: “más empresas dispuestas a invertir, a contratar y a poner en marcha nuevos proyectos”, agregó.

Velarde ya estuvo frente al BCRP durante 20 años y se va por cinco más. - Crédito Captura de RPP

En ese sentido, indicó que desde la Cámara de Comercio de Lima confían en que el nuevo Gobierno preserve la estabilidad macroeconómica que tanto le ha costado construir al país y consolide un entorno predecible para la inversión privada, que es, en última instancia, la principal fuente de empleo y de crecimiento.

El rol del BCRP

“Las cifras acompañan ese optimismo. El Banco Central de Reserva del Perú proyecta un crecimiento de 3.4% para 2026 y de 3.2% para 2027, sostenido por la cartera de proyectos mineros y de infraestructura, el dinamismo de las agroexportaciones y las mejoras de productividad”, agregó Barrios.

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También señaló que el propio Banco Central de Reserva estima que la inversión privada crecería 12.5 % este año, muy por encima de lo previsto en marzo. “Si a ello sumamos una política monetaria prudente y la disciplina fiscal, el Perú reúne las condiciones para ubicarse entre las economías de mayor crecimiento de la región”, enfatizó.

Peru's President-elect Keiko Fujimori, next to the head of Peru's Central Bank, Julio Velarde, speaks during a press conference in Lima, Peru, July 6, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Asimismo, la CCL destacó la invitación de la presidenta electa, Keiko Fujimori, al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, para que permanezca un periodo más al frente del ente emisor.

“La continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva es un activo que el país no debería subestimar. Su gestión, marcada por la autonomía técnica y la estabilidad de precios, explica en buena medida que el Perú registre hoy una de las inflaciones más bajas y estables de América Latina; y esa credibilidad es, en sí misma, un factor de atracción de inversión”, explicó.

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