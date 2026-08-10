AFP Integra se convertirá en una empresa de seguros y pensiones: los pasos que sigue

Integra AFP solicitó incorporar el producto de rentas particulares y espera la aprobación de la SBS para operar también como compañía de seguros y pensiones.

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Integra AFP comunicó el inicio de un proceso para ampliar su actividad al mercado de seguros y pensiones, un movimiento alineado con la transformación que vive el sector previsional tras la reforma legal en Perú.

La organización informó que presentó ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) una solicitud para incorporar el producto de rentas particulares a su portafolio.

Si la SBS aprueba el trámite, Integra pasará de ser únicamente administradora de fondos de pensiones a operar como compañía de seguros y pensiones.

En su comunicado, la empresa aseguró que la gestión de fondos previsionales y las cuentas individuales de capitalización seguirán funcionando normalmente, garantizando la continuidad y seguridad de los fondos de sus afiliados.

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Estrategia y nuevo marco regulatorio

La decisión de Integra AFP se produce tras la entrada en vigor de la Ley N° 32123, que modificó el sistema previsional peruano. Esta norma abrió alternativas para que las administradoras amplíen su actividad.

En diciembre pasado, la SBS confirmó a Infobae Perú que las AFP pueden, bajo este marco, transformarse en empresas de seguros, pensiones o, si así lo deciden, en bancos, siempre que cumplan con los requisitos legales.

La figura de Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (EAF) quedó como una de las opciones para las AFP que buscan diversificar su actividad, permitiendo la gestión de fondos previsionales por bancos, aseguradoras y otras entidades. En este contexto, Integra optó por ampliar su oferta hacia seguros y pensiones.

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Condiciones y proceso ante la SBS

Según la SBS, la reforma exige a las administradoras interesadas en modificar su modelo de negocio mantener una calificación financiera mínima, presentar estudios de factibilidad y planes para la centralización operativa, además de estrategias de control de riesgos y conflictos de interés. Integra comunicó que su solicitud está bajo evaluación y que el proceso prioriza la continuidad del servicio y la protección de los afiliados.

El nuevo marco regulatorio también reclama que las empresas detallen la implementación de sistemas tecnológicos y operativos, así como la posibilidad de subcontratar servicios o usar infraestructura de terceros. Infobae Perú informó que las cuatro AFP activas en el país—Integra, Prima, Profuturo y Habitat—tienen ahora mayor margen para presentar nuevos productos y competir con bancos y aseguradoras.

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Impacto y perspectivas

Integra AFP aseguró que las cuentas individuales y la administración de fondos previsionales continuarán sin alteraciones, priorizando la relación cercana con sus clientes. “Esta evolución responde a nuestra visión de largo plazo: ofrecer soluciones cada vez más integrales, con el cliente en el centro de nuestra estrategia”, afirmó la empresa.

La reforma de la SBS apunta a elevar la transparencia y solvencia, incentivar la competencia y modernizar el sistema. Además, facilitará la portabilidad y acceso a los datos financieros de los usuarios, así como la integración tecnológica futura del sector.

Mientras la autoridad revisa la solicitud de Integra, el sector previsional se prepara para una etapa de mayor competencia y diversificación, bajo el marco de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

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