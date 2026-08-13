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Gobierno declarará de interés nacional la visita del papa León XIV con decreto supremo

En sesión del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores se aprobó publicar un Decreto Supremo que declara de interés nacional la visita de su Santidad el Papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026

El papa Leon XIV llegará a Perú en unos meses. - César Vallejo Rodríguez / Europa Press
El papa Leon XIV llegará a Perú en unos meses. - César Vallejo Rodríguez / Europa Press
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El papa León XIV ha confirmado su llegada al Perú y su estadía del miércoles 11 al martes 17 de noviembre de 2026, donde tendrá decenas de actividades en varias regiones, para lo cual el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori aprobó hoy declarar de interés nacional esta visita.

“La visita de su santidad es una gran noticia para todo el país”, expresó la mandataria durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros, liderada justamente por la jefa de Estado en Palacio de Gobierno.

La iniciativa que fue propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitirá adoptar las acciones necesarias para garantizar la adecuada organización de la visita del sumo pontífice, entre ellas facilidades aduaneras para el ingreso de los bienes, equipos y demás elementos que se requieran durante su permanencia en el país.

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La presidenta Keiko Fujimori destacó que la próxima visita del Papa León XIV al Perú será una oportunidad crucial para fortalecer la unidad nacional y la cohesión social en el país.

Lo que implica la llegada del papa

Asimismo, se conformará una Comisión Extraordinaria de Alto Nivel que tendrá a su cargo establecer los lineamientos, estrategias y acciones orientadas a garantizar el adecuado desarrollo de la visita. El Ministerio de Relaciones Exteriores ejercerá la coordinación nacional y tendrá a su cargo la secretaría técnica.

Los ministerios designarán a sus representantes ante esta instancia, a la que también podrán incorporarse los gobiernos regionales y locales que correspondan, en función de las ciudades y actividades que formen parte del itinerario del papa León XIV.

Asimismo, una vez concluida la visita, la comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe sobre las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados.

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Una mujer con blazer blanco y un hombre vestido de rojo eclesiástico con solideo y pectoral de cadena con cruz, uno junto al otro
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, y monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, se reúnen para coordinar la visita del papa León XIV al país. (Foto: X/@ope_peru)

Las cifras

De acuerdo con las estimaciones presentadas durante la sesión, la presencia del papa León XIV movilizaría al menos a 700 mil personas en el país. Se proyecta la participación de aproximadamente 350 mil personas en Lima; entre 100 mil y 150 mil en Cusco; y alrededor de 75 mil tanto en Pucallpa como en Chiclayo.

Pero, además, durante la sesión ordinaria, también se abordaron diversos asuntos de interés nacional, entre ellos medidas frente a los daños ocasionados por movimientos sísmicos y acciones orientadas a atender situaciones de riesgo por sequías y déficit hídrico asociados al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Asimismo, se evaluaron temas económicos y presupuestales, además de proyectos normativos y otras medidas propuestas por distintos sectores del Ejecutivo, como parte de la agenda de trabajo del Gobierno.

Hombre de cabello gris con camisa blanca y cruz al cuello sirve arroz, guisantes y guiso de carne en plato blanco. Cocina con ollas grandes
El papa León XIV regresará a su 'tierra' Chiclayo. - Andina

Generará S/150 millones para Chiclayo

De igual manera, se calcula que la visita del papa León XIV podría generar un importante movimiento económico de aproximadamente S/150 millones, principalmente en los sectores de hotelería, gastronomía, comercio y artesanía, impulsando el turismo y beneficiando a miles de emprendedores y empresarios locales.

Esta proyección fue anunciada por la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas, quien destacó que la llegada del santo padre representa una oportunidad histórica para dinamizar la economía y posicionar a Chiclayo como un destino turístico de alcance nacional e internacional.

El regreso de nuestro Papa León XIV a su tierra, programado para el 11 de noviembre impactará en un 80% en la economía de nuestra provincia”, puntualizó. De acuerdo a las últimas estadísticas por fiestas patrias, la cifra de turistas incrementó en un 00% y de acuerdo a lo proyectado para noviembre, se estima una cifra superior al millón de visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a la Capital de la Amistad.

La burgomaestre consideró que Chiclayo será la más visitada por la labor pastoral que desarrolló el sumo pontífice, pues como Obispo de la Diócesis logró gestionar la primera planta de oxígeno durante la epidemia del Covid-19, recordó.

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