Papa León XIV visitará 6 lugares de Chiclayo durante su paso por el Perú en noviembre

Cobertura televisiva en vivo desde Chiclayo, Perú, sobre la próxima visita del Papa León XIV. El video presenta el exterior de una catedral amarilla con columnas blancas y personas en sus escalones. También incluye imágenes del Papa León XIV hablando y descendiendo de un vehículo, así como el interior de un edificio con columnas verdes y una representación visual del pontífice. Se informa sobre el recorrido del Papa por seis ubicaciones en la ciudad.

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La visita del papa León XIV al Perú en noviembre de este año no solo incluirá una visita a la ciudad de Chiclayo, sino que también tendrá actividades programadas hasta en seis puntos de la ciudad vinculadas a su trabajo pastoral, académico y litúrgico en la ciudad en la que ocupó el cargo de obispo hasta el año 2023, antes de viajar al Vaticano.

La Diócesis de Chiclayo informó que el pontífice llegará al país del 11 al 17 de noviembre de 2026, acompañado por una delegación de la Santa Sede, y que su recorrido abarcará Lima, Cusco, Pucallpa y la ciudad de Chiclayo. En esta última etapa, el papa se reencontrará con la comunidad que lo acompañó durante sus años de servicio episcopal.

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Según la nota oficial de la Diócesis de Chiclayo, durante su permanencia en la ciudad y sus alrededores visitará:

La Catedral de Chiclayo .

El Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Santa Cruz.

Zaña.

Las pampas del Parque Industrial de Reque.

La confirmación también activó un movimiento visible en el centro de la ciudad. Según informó Canal N, tras la oficialización de la visita se incrementó la presencia de fieles y visitantes en los alrededores de la catedral Santa María de Chiclayo, donde varias personas acudieron a tomarse fotografías frente al templo.

08/06/2026 El Papa León XIV durante el encuentro con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La catedral será el primer punto de la ruta papal en la ciudad

La catedral ocupa un lugar en el itinerario porque fue el templo donde León XIV oficiaba misas cuando era obispo de la diócesis. Citado por Canal N, el reporte desde el lugar señaló que el recinto es considerado el punto de partida de la llamada ruta del papa en Chiclayo.

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En la entrada del templo fue colocada una imagen del pontífice, mientras el flujo de fieles se mantiene constante y con expectativa de aumento en las horas posteriores al anuncio. El medio indicó que la asistencia ya mostraba un incremento tras la difusión del boletín del Vaticano que confirmó el viaje.

La visita a Santa Cruz aparece entre las primeras actividades previstas para su paso por el norte del país. Después, el papa retornará a Chiclayo para dirigirse a la catedral y continuar con el resto del recorrido.

También está programada una parada en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde fue rector, además de un recorrido por Zaña. El cierre de la agenda en la zona se realizaría en las pampas del Parque Industrial de Reque, espacio destinado a la misa que congregará a fieles llegados desde distintas partes del Perú y del extranjero.

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El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

¿Cuál será el recorrido del papa León XIV en Perú?

Lima será la primera ciudad en recibir al sumo pontífice. Desde la capital, el papa León XIV se trasladará a Chiclayo, ciudad con la que mantiene un vínculo especial por su labor pastoral durante casi veinte años bajo el nombre de padre Robert.

La visita a Chiclayo destaca por el aprecio que el pontífice mantiene por la región de Lambayeque. Durante la pandemia, León XIV impulsó gestiones para el abastecimiento de oxígeno en la zona, acción que dejó una huella significativa entre los habitantes locales.

Posteriormente, el papa viajará a Cusco, donde se prevé la realización de actividades litúrgicas y encuentros con la comunidad. El recorrido cerrará en Pucallpa, ciudad situada en la región amazónica, donde se esperan reuniones con representantes indígenas y eclesiásticos.

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