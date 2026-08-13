Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 13 de agosto

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,91 soles, reflejando un incremento del 0,92% respecto al cierre anterior de 3,87 soles, según reporta la fuente Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,12%, mientras que en el último año ha acumulado una baja del 0,78%.
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