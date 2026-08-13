Alcalde de Cañete recibe respaldo ciudadano tras retirar a La Bella Luz de su aniversario por denuncia de acoso de Naldy Saldaña

Alcalde de Cañete excluye a La Bella Luz de festejos tras denuncia de Naldy Saldaña

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El alcalde provincial de Cañete, Raúl Meza Pacheco, anunció la cancelación de la presentación de la agrupación La Bella Luz en las celebraciones por el 470.º aniversario de la ciudad, una decisión que provocó una ola de reacciones en redes sociales. La medida se comunicó durante una conferencia de prensa, en medio de la controversia que involucra a integrantes de la reconocida orquesta de cumbia tras la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos. La determinación se adoptó por parte de la comisión organizadora y fue expuesta públicamente por el propio burgomaestre.

Durante la conferencia, Raúl Meza Pacheco expresó de manera categórica su desacuerdo con la participación de la agrupación en los actos centrales de la fundación de la ciudad. El alcalde enfatizó: “En nombre de las mujeres, de las damas, La Bella Luz no va, entonces yo creo que a las mujeres se les respeta, a las mujeres se le aprecia y cuando hay una voluntad de hacer bien las cosas, presidente yo lo felicito porque en esta vida, primero son las damas”. Esta postura fue interpretada como un gesto de solidaridad hacia la denunciante y como un mensaje institucional de rechazo ante cualquier forma de violencia de género.

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Óscar Custodio y su esposa, dueños de La Bella Luz, en proceso de investigación tras grave denuncia.

El respaldo a la decisión de las autoridades de Cañete se multiplicó en las plataformas digitales, donde numerosos usuarios aplaudieron la cancelación y resaltaron la importancia de proteger a las víctimas de acoso. Los comentarios en redes sociales incluyeron mensajes como: “Me parece bien alcalde, que Dios lo bendiga” y “Mi respeto al señor alcalde, se nota que aún hay personas que saben de respeto y solidaridad”. También hubo llamados a otras autoridades para que tomen acciones similares, mencionando expresamente a la ciudad de Huánuco, donde la agrupación tiene previsto presentarse próximamente.

La polémica en torno a La Bella Luz escaló luego de que Naldy Saldaña denunciara penalmente a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la agrupación, por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos. El caso provocó reacciones inmediatas no solo dentro del ambiente artístico, sino también en el ámbito local y nacional, debido a la relevancia de la agrupación en la escena musical peruana y a la gravedad de las acusaciones.

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Magaly Medina critica el regreso a los conciertos de La Bella Luz tras reciente escándalo.

La Bella Luz en etapa de investigación

El caso de Naldy Saldaña y su denuncia penal contra el exdirector musical se encuentra en etapa de investigación. Las autoridades judiciales aún no han emitido una resolución, aunque la repercusión pública del proceso ha encendido el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y denuncia para las víctimas de acoso en el sector artístico y en la sociedad peruana en general.

En el plano institucional, la decisión de la alcaldía de Cañete fue interpretada como un precedente de tolerancia cero frente a situaciones de violencia de género, especialmente en eventos de relevancia provincial como el aniversario de la fundación española de la villa.

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En las redes, la medida continuó cosechando mensajes de apoyo. Usuarios reiteraron expresiones como “Bien, señor alcalde, que Dios lo bendiga por la buena decisión que tomó” y “Hay que ser empáticos”, destacando la importancia de la solidaridad institucional hacia las mujeres que denuncian situaciones de acoso.

Mientras la investigación judicial avanza, la controversia en torno a La Bella Luz y la postura de las autoridades locales mantiene la atención pública sobre el caso. La cancelación definitiva de la presentación de la agrupación en Cañete marca un hito en la respuesta institucional ante denuncias de violencia de género en el ámbito artístico y refuerza la discusión sobre el respeto y la seguridad de las mujeres en espacios públicos y culturales.

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La Bella Luz anuncia cambio de mando: Óscar Junior asume la dirección y responde por denuncia de Naldy Saldaña. Captura: La Bella Luz.