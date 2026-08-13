Día del Folclore: Festival Andino Tropical lanza 40% de descuento en sus entradas por fecha especial

El Coliseo Eduardo Dibós recibirá a exponentes de la música andina y tropical en una jornada que reunirá distintas generaciones y estilos musicales

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El Festival Andino Tropical prepara una jornada especial en el Coliseo Eduardo Dibós este 22 de agosto, en el marco del Día Mundial del Folclore, con una campaña inédita que ofrece descuentos de hasta el 50% en la compra de entradas. La promoción, denominada “Promo Andino”, estará vigente hasta el domingo 16 de agosto a través de la plataforma Teleticket, buscando acercar la música andina y tropical a un público más amplio y celebrar las raíces culturales peruanas.

La organización del festival confirmó que todos los canales de pago están habilitados para acceder a este beneficio, que pretende incentivar la participación de familias y seguidores de la música nacional. El evento promete reunir a distintas generaciones en una experiencia renovada, en la que la diversidad de ritmos y la representatividad de los artistas son los ejes principales.

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¿Quiénes será parte de la cartelera?

La cartelera de esta edición incluye a figuras reconocidas como Max Castro, Mac Salvador, String Karma, Nayda Gutiérrez, Yuber Adams, Dulce Alegría y Rodolfo Gaitán Castro, todos destacados exponentes de la música andina y folclórica. A ellos se suman agrupaciones clave de la cumbia y los ritmos tropicales como Grupo Guinda, Los Ecos, Grupo Génesis y Emer y Son Orquesta, quienes se encargarán de animar al público durante toda la jornada musical.

Uno de los momentos más esperados será el estreno en vivo de la nueva producción del compositor Carlos Rincón junto a Emer y Son Orquesta, que representa un atractivo especial dentro del programa. Este lanzamiento exclusivo refuerza el carácter innovador de la propuesta del festival.

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Dos escenarios y tecnología de primer nivel

Como novedad, el evento contará con dos escenarios panorámicos instalados dentro del Coliseo Eduardo Dibós. Esta disposición permitirá que los espectáculos se desarrollen de manera continua, eliminando tiempos muertos entre presentaciones y manteniendo el dinamismo desde el inicio hasta el cierre. Mientras un artista actúa en un escenario, el siguiente puede prepararse en el otro, brindando agilidad y una experiencia más fluida al público.

El objetivo de la organización es que el Día Mundial del Folclore sea una oportunidad para revalorizar la música tradicional y moderna del país en un espacio que fomente la integración cultural. Además, la “Promo Andino” busca facilitar el acceso a entradas para todos los sectores del público, con rebajas que alcanzan el 40% del precio regular.

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El Festival Andino Tropical se ha consolidado como una de las principales plataformas para la difusión del folclore y los ritmos populares en el calendario cultural limeño. La edición de este año se destaca por la amplitud de su propuesta artística y la implementación de un formato que prioriza el dinamismo y la interacción con el público. La organización espera una alta convocatoria gracias a la combinación de precios accesibles y una cartelera de primer nivel.

Abierto a todo público

La invitación está abierta para familias, jóvenes y aficionados de la música nacional que deseen participar en una celebración donde la identidad y la diversidad musical son protagonistas. El evento busca fortalecer el vínculo entre el público y los artistas, promover la vigencia de las tradiciones y abrir un espacio para el estreno de nuevas producciones.

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Las entradas con descuento estarán disponibles hasta el 16 de agosto o hasta agotar stock, por lo que se recomienda a los interesados adquirir sus pases con anticipación. El festival tendrá lugar el sábado 22 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós, en una jornada que reunirá a los grandes exponentes del folclore y la música tropical.

Max Castro, Rodolfo Gaitán Castro y Grupo Guinda compartirán escenario en el Festival Andino Tropical, evento que celebrará el Día Mundial del Folclore en Lima