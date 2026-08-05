Itinerario del Papa León XIV en Perú: fechas, días y ciudades que visitará el Sumo Pontífice en noviembre

El papa León XIV aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos.

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El papa León XIV llegará al Perú el próximo 11 de noviembre, con lo que quedó definida la fecha de inicio de la primera visita apostólica del pontífice al país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de ser elegido sucesor de Francisco. El itinerario oficial, que la Santa Sede difundió este miércoles 5 de agosto en su boletín informativo, incluirá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como destinos confirmados por la Comisión de Avanzada del Vaticano tras semanas de inspecciones técnicas en territorio peruano.

León XIV tiene previsto arribar durante la tarde del 11 de noviembre hasta el 17 del mismo mes, es decir siete días. El documento que publicó la Santa Sede confirma que la visita sería la más extensa que el papa haya realizado desde el inicio de su pontificado.

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03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT

Itinerario en Perú del Papa León XIV

El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

Asimismo, la publicación agrega que el programa detallado del viaje “se dará a conocer a su debido tiempo”.

03/06/2026 Aragón TV emitirá especiales el sábado, el domingo y el lunes para seguir los principales actos de la primera etapa de este primer viaje de León XIV a España POLITICA ESPAÑA EUROPA ARAGÓN CULTURA SOCIEDAD CARTV

La gira sudamericana del Papa León XIV

El arribo al Perú se producirá inmediatamente después del paso del papa por Uruguay y Argentina. León XIV iniciará la gira por América del Sur en Uruguay y continuará en Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, fecha en que aterrizará en Lima. Yamandú Orsi y Javier Milei, presidentes de ambos países, se reunieron la semana pasada en Lima con la presidenta Keiko Fujimori antes de su investidura, durante encuentros celebrados en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La visita al Perú marcaría un hito en el estilo de pontificado de León XIV, quien ha roto la pauta habitual de las giras apostólicas con estadías más prolongadas que las de sus predecesores.

Su primer destino internacional fue Turquía y Líbano, donde permaneció cinco días entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025. El 28 de marzo de 2026 visitó Mónaco durante una jornada. En abril completó su viaje más extenso hasta la fecha: 11 días por África, con paradas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, y visitas a 11 ciudades. A estos desplazamientos se suman recorridos pastorales dentro de Italia, todos de uno o medio día, que lo llevaron a seis destinos.

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En junio pasado, se supo que la visita al Perú podría extenderse entre tres y cinco días, lo que ya superaría la duración de la visita de Francisco en 2018. Las proyecciones más recientes del Ejecutivo peruano elevan esa estimación a entre ocho y diez días.

Pope Leo XIV addresses the crowd at Piazza Nicola Calipari during a pastoral visit to the community of the 'Land of Fires' on May 23, 2026. The Land of Fires (terra dei fuochi) is an area in the Southern Italian region of Campania were, systematically, since the end of the �80s, toxic wastes have been dumped by organized crime (Camorra) causing waste-related environmental crimes. Acerra and the surrounding territory has higher-than-average cancer rates, linked to the dumping, burning, and burying of toxic waste. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Las cuatro ciudades que el papa visitará en Perú

Una delegación de 14 representantes del Vaticano recorrió el país durante semanas para inspeccionar los lugares donde se desarrollarán las principales actividades del pontífice. El equipo técnico evaluó templos, espacios culturales, instalaciones estratégicas y posibles escenarios para las ceremonias religiosas más multitudinarias. Tras completar las verificaciones de organización, seguridad, accesibilidad y capacidad de aforo, la Comisión de Avanzada confirmó cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Otras localidades mencionadas en etapas previas de la planificación —entre ellas Madre de Dios, Trujillo, Piura, Sullana, Puno e Iquitos— quedaron fuera del recorrido oficial tras las evaluaciones técnicas.

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Las inspecciones no se limitaron a los templos religiosos. El equipo analizó rutas de desplazamiento, accesos vehiculares, puntos de evacuación, espacios para autoridades, ubicación de medios de comunicación y áreas de concentración de fieles. Uno de los momentos clave del proceso fue la incorporación de monseñor José Nahum Jairo Salas, diplomático de la Santa Sede encargado de coordinar los viajes internacionales del Papa, cuya participación permitió revisar directamente los aspectos logísticos de cada escenario.

El Papa Leon XIV recibirá el nuevo documento de identidad del Perú (Fundación Academia Diplomática del Perú)

Chiclayo, la escala más simbólica

De las cuatro ciudades confirmadas, Chiclayo se perfila como la escala de mayor carga simbólica. León XIV fue obispo de esa diócesis entre 2015 y 2023, período en el que consolidó un vínculo profundo con las comunidades católicas de Lambayeque. Durante las inspecciones, la comisión recorrió la Catedral Santa María, el Museo Tumbas Reales de Sipán y el Santuario Virgen de la Paz, donde funciona el preseminario de la diócesis.

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El Gobierno Regional de Lambayeque confirmó que la misa central se celebrará en el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, en Pampas de Reque. La decisión se tomó tras la verificación del lugar por parte de la delegación vaticana.

“Como resultado de este trabajo articulado, se presentó la propuesta del atrio y se confirmó que la misa central será celebrada en el terreno donde se construirá el futuro Terminal Portuario de Eten, Pampas de Reque, espacio que recibirá a miles de fieles durante la histórica visita del papa León XIV a su querida exDiócesis de Chiclayo”, indicó el Gobierno Regional a través de sus canales oficiales.

El operativo contará con la participación del Obispado de Chiclayo, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Ejército del Perú. Según fuentes oficiales, “en las próximas semanas se brindarán más detalles sobre accesos, plan de seguridad y logística para la histórica celebración en Lambayeque”.

“Preparémonos con la prudencia, seriedad y profundidad que representa este viaje apostólico que marca el regreso de Robert Prevost al Perú”, declaró Juan José Dioses, director de comunicaciones de la diócesis capitalina, consultado por Infobae.

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La Ruta de León y el impacto regional

La visita impulsó además la creación de la denominada Ruta de León, un circuito turístico y social oficializado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediante Resolución Ministerial N.° 251-2026-PCM, según publicó El Peruano. El grupo de trabajo multisectorial tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible de los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y la Provincia Constitucional del Callao, regiones vinculadas al paso histórico del pontífice.

“El grupo deberá instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles y tendrá vigencia de un año”, detalla la resolución. Entre sus funciones figura elaborar un diagnóstico de necesidades urgentes en conectividad vial, movilidad urbana, seguridad ciudadana, servicios de salud, saneamiento y gestión ambiental. Al concluir ese período, deberá presentar un informe final a la PCM con resultados y propuestas de continuidad. Fuentes de esa cartera señalaron que “la iniciativa busca un crecimiento integral que combine el desarrollo económico, social y turístico, aprovechando el valor histórico, religioso y cultural del recorrido”.

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Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

Los próximos pasos

Una comitiva del Vaticano retornará al Perú a principios de agosto para afinar los últimos aspectos de la planificación. El corresponsal Sergio Mora informó que la delegación evaluará temas de seguridad, movilidad e infraestructura en las ciudades seleccionadas. Se prevé que la publicación formal del programa y las fechas definitivas se realice en septiembre desde la Santa Sede.

El despliegue de seguridad y la coordinación de la infraestructura hotelera figuran entre las prioridades para recibir a visitantes nacionales y extranjeros. Según RPP Noticias, se espera un movimiento importante de turistas desde distintos puntos de Sudamérica, y las autoridades ya analizan medidas para gestionar el flujo de personas y la adecuación de vías y servicios en cada ciudad del recorrido.

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Una ilustración acuarela del Papa León, vestido con vestimentas ceremoniales rojas y doradas, saludando con la mano derecha levantada, en un fondo con los colores de la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por los más vulnerables ha marcado también la agenda internacional reciente de León XIV. El último domingo expresó su confianza en que se puedan encontrar “soluciones de paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria en Ceuta, ciudad autónoma española ubicada en el norte de África, donde se registró una entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos y la muerte de 71 migrantes.

Durante su viaje a España en junio pasado, reforzó ese mensaje en las islas Canarias, donde se reunió con migrantes y representantes de organizaciones humanitarias. Es la misma sensibilidad que llevará al Perú en noviembre: la de un pastor que conoce el país desde adentro y regresa, por primera vez, como líder de la Iglesia católica universal.