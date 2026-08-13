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Terremoto de magnitud 8.8 en Lima no se puede predecir: Marina de Guerra y Mindef desmienten audio viral que circula en WhatsApp

El Ministerio de Defensa, la Marina de Guerra del Perú y el COER Callao coincidieron en señalar que el mensaje que circula en redes y aplicaciones de mensajería es falso y no tiene origen oficial

Vista aérea de ciudad con edificios y montañas bajo cielo nublado. Ondas sísmicas rojas concéntricas y logo IGP en esquina superior derecha.
Una zona urbana de Perú enfrenta la posibilidad de un movimiento telúrico, con ondas sísmicas rojas superpuestas que ilustran el riesgo, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Marina de Guerra del Perú desmintió un audio falso que circuló en redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp con la atribución de una supuesta alerta sobre un terremoto de magnitud 8.8 en Lima. La institución fue categórica: el contenido no forma parte de sus comunicaciones oficiales y los sismos no pueden predecirse.

El audio en cuestión se difundió ampliamente en las horas previas al Simulacro Nacional Multipeligro programado para el 14 de agosto, un contexto que, según las autoridades, pudo haber favorecido su propagación. La Marina aclaró, a través de su cuenta oficial en X (@naval_peru), que “el audio y comunicado sobre un supuesto sismo son falsos” y que la ciudadanía debe informarse únicamente por sus plataformas institucionales y las del Estado.

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Vista panorámica de una ciudad peruana con personas evacuando edificios hacia una plaza, brigadistas con chalecos reflectantes y bandera del IGP en primer plano.
Cientos de personas evacuan edificios en una ciudad peruana durante un simulacro sísmico, supervisados por brigadistas y con la bandera del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, reforzando la cultura de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Defensa del Perú reforzó el desmentido con un comunicado directo en redes sociales. “La información que circula sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.8 en la ciudad de Lima no es verdadera”, señaló la cartera a través de su cuenta @MindefPeru, y exhortó a la población a no difundir audios de origen desconocido.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Callao también salió al paso con un comunicado oficial. La entidad confirmó que el audio atribuido a la Marina no corresponde a ningún comunicado oficial y advirtió que su circulación puede generar alarma innecesaria en la población.

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Multitud de personas de espaldas y perfil evacúan una plaza central de ciudad peruana, con edificios, palmeras y señalizaciones verdes en el suelo y un cartel azul del IGP.
Miles de personas participan en un simulacro sísmico en una plaza central peruana, evacuando ordenadamente siguiendo la señalización de seguridad y carteles del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice el comunicado del COER Callao

El COER Callao precisó que el contenido que circula por redes sociales y servicios de mensajería fue atribuido de forma falsa a la Marina de Guerra. En su comunicado oficial, la entidad fue explícita: “Esta información es FALSA y no corresponde a ningún comunicado oficial de la Marina de Guerra del Perú”.

La institución recomendó a la población no difundir ni compartir audios, videos o mensajes de procedencia desconocida que puedan generar alarma o preocupación. Ante cualquier emergencia, alerta o información relacionada con sismos, el COER indicó que los ciudadanos deben recurrir exclusivamente a los canales oficiales de las instituciones competentes.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los canales oficiales para informarse sobre sismos

Las autoridades peruanas señalaron un conjunto de instituciones como fuentes válidas y verificadas para obtener información sobre actividad sísmica. Entre ellas figuran la propia Marina de Guerra del Perú, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el COER Callao.

Cualquier alerta o comunicado que no aparezca publicado en los canales oficiales de estas entidades no debe considerarse información institucional. La Marina subrayó que los audios reenviados que le atribuyan una hora o magnitud determinada, pero que no hayan sido publicados por sus medios propios, “no corresponden a información emitida por la entidad”.

Un cartel digital muestra Alerta Sísmica con el logo del IGP. Tres personas de espaldas consultan sus teléfonos en una calle con edificios y vehículos.
Un cartel digital en una ciudad peruana muestra una alerta sísmica del IGP mientras tres personas consultan sus teléfonos y llevan mochilas de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué este tipo de desinformación es especialmente peligrosa

La propagación de alertas sísmicas falsas puede desencadenar pánico colectivo, evacuaciones innecesarias y la saturación de los sistemas de emergencia, lo que dificulta la respuesta ante situaciones reales. El Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona de alta actividad sísmica, lo que hace a su población especialmente sensible ante este tipo de mensajes.

Las autoridades recordaron que, a diferencia de otros fenómenos naturales, los terremotos no pueden predecirse con la tecnología disponible en la actualidad. Ninguna institución científica o gubernamental tiene la capacidad de anunciar con anticipación la hora, magnitud o epicentro de un sismo, por lo que cualquier mensaje con ese contenido debe considerarse falso de entrada.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes: una semana con múltiples desmentidos

El episodio no fue aislado. Solo días antes, el INDECI había desmentido otra alerta falsa, esta vez sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.2 que se habría predicho para el 11 de agosto. La coincidencia de ambos casos en un lapso tan breve refleja un patrón de desinformación sísmica que las autoridades buscan frenar de forma activa.

El contexto del Simulacro Nacional Multipeligro del 14 de agosto amplificó la circulación de este tipo de contenidos. Los ejercicios de preparación ante desastres generan mayor atención pública sobre el tema sísmico, lo que puede ser aprovechado para dar mayor credibilidad aparente a mensajes falsos.

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