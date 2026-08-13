“Vamos a adoptar alguna medida”: transportistas acatarían nuevo paro en Lima y Callao tras nuevo atentado

El sector transporte de Lima y Callao evalúa un nuevo paro tras el atentado contra un conductor de Nuevo Horizonte en Ate. (Andina)

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El sector transporte en Lima y Callao evalúa acatar un nuevo paro tras el atentado sufrido por un conductor de la empresa Nuevo Horizonte, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de recibir dos disparos en el distrito de Ate, al este de la capital peruana.

La posibilidad de una paralización masiva se intensificó después de que representantes gremiales denunciaran una serie de amenazas extorsivas y demandaran respuestas concretas al gobierno.

Hace unos días, un conductor de la empresa Nuevo Horizonte fue herido de gravedad cuando un hombre subió a su vehículo en la urbanización Valdiviezo, en Ate, y disparó dos veces antes de huir.

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Según reportes recogidos por Exitosa, el ataque se produjo cerca del patio de maniobras de la compañía, justo cuando la unidad estaba por iniciar su recorrido habitual. Testigos informaron que el agresor fingió ser pasajero y, tras ubicarse detrás del conductor, efectuó los disparos.

El conductor de Nuevo Horizonte recibió dos disparos en Ate y permanece en la UCI del Hospital Nacional Dos de Mayo. (Andina)

El trabajador recibió asistencia de sus compañeros, quienes lo trasladaron inicialmente en una mototaxi a un centro de salud y luego al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde actualmente se encuentra internado en estado grave. Así lo confirmó Julio Bretoneche, representante de Transportes Unidos: “Gravemente herido. Está en UCI, en el Hospital Dos de Mayo”.

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De acuerdo con la información proporcionada por la empresa Nuevo Horizonte, el atentado se produjo días después de haber presentado denuncias por amenazas extorsivas y mensajes intimidatorios ante la unidad de extorsiones de la Dirincri.

En las denuncias, presentadas el 10 de agosto, se incluyeron referencias a números telefónicos vinculados con Colombia y a acciones intimidatorias contra la organización. La Policía Nacional investiga si el ataque está relacionado con estas amenazas y analiza la posible participación de la organización criminal conocida como “Los Occidentales”, aunque hasta el momento esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.

Clima de inseguridad

El reciente atentado se suma a una serie de episodios violentos que afectan al transporte público en la capital peruana. Durante sus declaraciones, Bretoneche mencionó que en las últimas semanas se han registrado ataques contra las líneas 41 y 73, además del asesinato de un gerente general de una empresa del sector y un incidente en la zona de Pesquero.

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En respuesta a este clima de inseguridad, los gremios del transporte exigen acciones concretas al Ejecutivo. “Lo antes posible, yo creo”, indicó Bretoneche al referirse a la posibilidad de un nuevo paro. El representante explicó que la medida es solicitada por las propias empresas y que Transportes Unidos respaldaría la paralización. También señaló que otros gremios han iniciado conversaciones para coordinar acciones conjuntas.

Nueva medida de fuerza

La posibilidad de una paralización fue confirmada por Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, quien declaró a Exitosa: “Es posible que haya. Yo no digo que no. De repente adoptamos una medida de fuerza. Mañana tenemos una reunión doce gremios de transporte y vamos a adoptar alguna medida”.

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La Policía Nacional investiga si el atentado en Ate se vincula con extorsiones y con la organización criminal Los Occidentales. (Andina)

Vargas recalcó que la causa principal del descontento reside en la falta de políticas claras del Gobierno frente a la creciente inseguridad. “Vamos a adoptar alguna medida. Una medida de paro va a ser contra nuestros gobernantes, que no nos están explicando cuáles son las políticas que van a implementar. No nos están diciendo cómo van a hacer frente”, afirmó el dirigente durante su entrevista, recogida por Exitosa.

El líder gremial advirtió que la delincuencia está fuertemente arraigada en Perú y que el sector no espera soluciones inmediatas, pero exige la presentación de un plan efectivo. “Nosotros lo tenemos. Nosotros lo hemos explicado y lo volveremos a explicar veinte veces. Lo que queremos es que nos escuchen”, sostuvo Vargas.

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Decisión de los gremios

Los representantes de los gremios de transporte de Lima y Callao han anunciado para hoy una reunión para definir las acciones a seguir. Según Vargas, al menos doce organizaciones evaluarán la adopción de medidas de fuerza, lo que podría afectar a miles de usuarios del transporte urbano en la capital.

El llamado de los transportistas constituye un nuevo reto para el Gobierno, que enfrenta crecientes demandas de seguridad y protección para los trabajadores del sector. Mientras tanto, la Policía continúa las investigaciones para identificar a los responsables del ataque al conductor de Nuevo Horizonte y para determinar si existe un vínculo directo con las amenazas extorsivas denunciadas.

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