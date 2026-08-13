El video que expone el supuesto casting de extrabajador de Del Barrio Producciones a joven actriz

La joven aseguró que el supuesto casting comenzó con fotografías y terminó con una propuesta de una escena íntima que, según su testimonio, la hizo sentir incómoda y buscar la manera de que el hombre abandonara su vivienda. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

Patricia Villarreal denunció públicamente una experiencia que, según su testimonio, comenzó como una oportunidad para acercarse a la actuación y terminó convirtiéndose en un momento que le generó temor. La joven contó en Magaly TV La Firme que aceptó reunirse con Erick García Vilca para realizar un supuesto casting porque ya lo conocía por actividades vinculadas a Del Barrio Producciones, productora de Michelle Alexander.

La particularidad del caso es que el encuentro quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la sala del departamento de Patricia. Parte de las imágenes y del audio fueron difundidas por el programa, mostrando la conversación que ambos mantuvieron durante la supuesta prueba.

PUBLICIDAD

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

Patricia Villarreal conoció al señalado en actividades de Del Barrio

Patricia contó que, además de desempeñarse como ingeniera industrial, tenía el deseo de convertirse en actriz. Por eso decidió inscribirse en talleres relacionados con Del Barrio Producciones después de encontrarlos en redes sociales.

“Publican en Instagram. Lo vi y dije: ‘Ya me voy a inscribir’. Con total seguridad, porque como, o sea, Del Barrio salen las novelas en el Canal cuatro”, relató.

La joven explicó que una de las actividades permitía a los participantes acudir a una locación de grabación y realizar una escena con parte del equipo de producción. Fue en ese contexto donde conoció a Erick García Vilca.

PUBLICIDAD

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

“Como un reel final es de que te llevan a una locación donde estén grabando alguna novela y haces tu escena con el equipo de producción de la misma novela, la productora de Del Barrio. Entonces, ahí es donde yo conocí a Eric de vista, porque él, este, le tocó ser mi director. Ya había como que esa confianza de que es una persona, trabajador de Del Barrio Producciones”, señaló.

Patricia añadió que posteriormente ambos comenzaron a seguirse por Instagram y a conversar. Según su versión, García Vilca le comentó que estaba relacionado con una nueva producción.

“Me menciona el casting, me menciona un jefe de casting. Ahí es donde yo, o sea, más confianza. Me dice: ‘No entro mucho en mi Instagram, mejor, este, pásame tu número para hablar por WhatsApp’. Yo entendía que era para Del Barrio. Entonces, este, me dijo: ‘Igual no te lo puedo decir por llamada, tiene que ser en persona’”, contó.

PUBLICIDAD

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

El supuesto casting comenzó con fotografías

Patricia aseguró que al inicio se mostró tranquila porque consideraba que se trataba de una prueba profesional. Sin embargo, explicó que algunas indicaciones comenzaron a incomodarla. “Es una persona muy amigable, como que te ve como amistad, mas no... Por eso digo, me confié”, manifestó.

Según su relato, García Vilca le indicó que necesitaba tomarle fotografías con distintas prendas y le habló de un baby doll. Al decirle que no tenía uno, habría planteado la posibilidad de utilizar ropa interior. “Me dice que según el personaje tiene que ser en un baby doll. Y yo le digo que no tengo, le digo: ‘No, no tengo’. Y me dice: ‘Entonces, en ropa interior’. Y yo le digo: ‘No, ¿no sería mejor en ropa de baño?’. Y me dice: ‘Ya, bueno’”.

PUBLICIDAD

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

La conversación quedó registrada por la cámara de seguridad de la sala. En las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme, se observa al hombre llegar al inmueble, saludar a Patricia, dejar su mochila y conversar con ella. Durante el supuesto casting, se escucha a la joven hablar sobre las prendas que podría utilizar.

“Por mí, la verdad, yo optaría por tener una ropa apretada. La sensualidad creo que es lo que más llama”, dijo Patricia. En otro momento, la conversación continúa sobre la posibilidad de utilizar determinadas prendas. Finalmente, según el reportaje, el hombre toma un teléfono celular para realizar las fotografías.

PUBLICIDAD

“Creo que puedes tener potencial, digo”, se escucha decir al hombre en el video. Patricia, todavía esperando que la prueba pudiera convertirse en una oportunidad laboral, respondió: “Me avisan, pues, si hay algún casting”.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

Patricia empezó a notar que la situación era extraña

La joven contó que en determinado momento comprendió que la situación se alejaba de lo que esperaba de un casting.

“No, pero depende, pues. O sea, tendría que ver para aceptar, así, ponte, un contrato tendría que primero leer bien y ya saber hasta qué punto yo puedo estar, ¿no? Para ese momento yo ya me estaba dando cuenta que había algo raro. Me dice que, que tenemos que hacer una escena, que lo tengo que seducir, que me desenvuelva. Ya veía que algo no iba bien”, afirmó.

PUBLICIDAD

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

El programa difundió entonces una parte del audio en la que el hombre explica cómo sería una supuesta escena de carácter íntimo. “La escena de cama es aparte de los besos. Tú empujas al pata, te sientas encima de él, te sacas la remera. Yo quería grabar contigo, más o menos un poco, porque yo no sé cuánto me das”, se escucha.

Patricia aseguró que rechazó esa propuesta. “Que lo seduzca, que me quite la ropa. Y ahí es donde yo no acepto. Busqué todas las maneras posibles para que se vaya de mi casa. Yo no sabía cómo reaccionar. Ya era como si, si fuera que me va a hacer algo”, relató.

PUBLICIDAD

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

El encuentro quedó registrado por una cámara de seguridad

Según el informe, el hombre habría advertido posteriormente la existencia de la cámara de seguridad ubicada en la sala. Patricia le explicó que el dispositivo pertenecía a una empresa de seguridad.

La joven contó además que, después de ese momento, indicó que ya no podía continuar con la reunión en su departamento. Según su versión, él habría mencionado la posibilidad de encontrarse nuevamente en otro lugar. “Es que yo le digo de que no podía ser hoy en mi casa, que estoy en un departamento y me dice: ‘Me hubieras dicho antes para ir a otro lado, que para alquilar un lugar, un Airbnb’”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La referencia a un Airbnb fue cuestionada durante el programa, debido a que la reunión había sido presentada inicialmente como un supuesto casting.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina también criticó las condiciones en las que se habría desarrollado la prueba y cuestionó que no se realizara en un estudio de producción. “¿Qué escena será esa donde estás solo con un celular?”, preguntó la conductora. Además, sostuvo que un casting normalmente cuenta con personal y equipos destinados a registrar el desempeño de los actores.

“Se supone que cuando haces un casting hay todo un equipo detrás, un director de escena, hay un director de casting, hay alguien que está haciendo y grabando las escenas y te dan un guion”, afirmó.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.

Michelle Alexander había condenado previamente otro caso

El reportaje también recordó las declaraciones de Michelle Alexander tras la denuncia de Naldy Saldaña, episodio que había provocado la indignación de la productora.

“Es que estoy indignadísima, como todo el Perú lo está, después de haber visto las imágenes donde Naldi Saldaña es acosada, es agredida, es violentada por este hombre asqueroso, director musical. No, señores, esto no puede ser. Ese tipo a la cárcel, señores, a la cárcel”, declaró Alexander en aquella oportunidad.

En el caso de Patricia Villarreal, el programa señaló que Del Barrio Producciones había precisado que García Vilca era asistente del director de casting. Patricia, en cambio, aseguró que lo había conocido como director.

Tras la emisión del informe, Magaly TV La Firme comunicó que se contactó con Erick García Vilca y que, mediante chat, el hombre señaló que había sido separado de Del Barrio Producciones luego de conocerse la denuncia de la joven.

Joven denuncia a trabajador de Del Barrio Producciones por supuesto casting en su casa: “Ya era como si me va a hacer algo”- Captura: Magaly TV La Firme.