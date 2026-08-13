Suheyn Cipriani se muda frente al mar con ayuda de su novio: “Encontré a mi príncipe azul”

Suheyn Cipriani se muda frente al mar: su pareja la ayudó, pero vivirán separados

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La modelo Suheyn Cipriani atraviesa uno de los momentos de mayor estabilidad en su vida personal y familiar tras mudarse con sus hijos a un departamento ubicado en el Malecón Cisneros, Miraflores. Después de residir en La Cruceta, Surco, Cipriani emprendió esta transformación con el respaldo de su pareja, Luis Felipe Zapata. Según relató la propia modelo, la mudanza —que marca el inicio de una nueva etapa— se realizó recientemente y significó dejar atrás su anterior vivienda para instalarse en una zona con mayores comodidades, como piscina, gimnasio y áreas comunes.

Cipriani, conocida por su participación en realities y su presencia en las redes sociales, compartió detalles sobre el proceso de mudanza y el significado emocional que tiene este cambio para ella y su familia. La modelo afirmó: “Voy a trasladar mi set hermoso, que fue mi primer set, al nuevo departamento”, aludiendo a un objeto personal con valor simbólico desde sus inicios en el mundo artístico.

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La decisión de mudarse al Malecón Cisneros representa para Suheyn Cipriani mucho más que un cambio de dirección; implica también la consolidación de un entorno familiar y personal renovado. La influencer destacó el apoyo de Luis Felipe Zapata, a quien describió como un compañero fundamental en este proceso, aunque aclaró que ambos mantienen residencias separadas a pesar de la cercanía. Según explicó, esta decisión responde a la necesidad de contar con un espacio propio para ella y sus hijos, mientras que su pareja continuará viviendo cerca.

Estabilidad emocional que tanto anhelaba

La relación entre Cipriani y Zapata comenzó hace dos meses y, de acuerdo a las declaraciones de la modelo, se encuentra en su momento más estable. “Mi novio es lo más green flag que existe en este mundo, chicos”, expresó. Más adelante, definió su situación actual con una frase que refleja el optimismo con el que afronta la nueva etapa: “La racha de ampay finalizó. Encontré a mi príncipe azul”.

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La modelo enfatizó el contraste entre su etapa anterior y el presente, afirmando: “Son los dos meses de la relación más estable que he tenido en mis 30 años de vida”.

Suheyn Cipriani causa sorpresa al descompensarse durante viaje en Miami.

El traslado de sus pertenencias desde Surco a Miraflores se realizó con el apoyo logístico de Luis Felipe Zapata, quien participó activamente en el proceso. La mudanza, que incluyó el uso de bolsas de rafia y bolsas negras para transportar objetos personales y recuerdos familiares, fue seguida de cerca por medios locales y comentada en espacios de espectáculos como “Magaly TV, la firme”, donde se mostró la llegada de Zapata durante el proceso de traslado.

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Más allá de las bromas y comentarios generados sobre la forma en que se llevó a cabo la mudanza, Suheyn Cipriani manifestó su satisfacción por el cambio. Destacó las condiciones de su nuevo hogar y resaltó la importancia de este paso en su vida junto a sus hijos. El departamento frente al mar permite acceder a mayores comodidades y representa, en palabras de la modelo, un entorno más adecuado para la crianza y el bienestar de su familia.

Responde a críticas por operación

Durante su visita al programa América Hoy, la modelo también respondió a comentarios sobre su intervención estética, donde varios usuarios de las redes sociales insistían en que el procedimiento no habría corregido completamente la desviación de su tabique.

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Lejos de ofenderse, la modelo optó por desdramatizar las críticas y bromear sobre el resultado.“Está derecha, ya me lo han medido con regla y ha quedado bien, me la han enderezado. Antes estaba chueca hacia la izquierda, ahora parece que estuviera chueca hacia la derecha pero no, es la luz o el maquillaje”, aseguró en son de broma.

Suheyn Cipriani habla sobre su operación de nariz.