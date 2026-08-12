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‘La Ruta de León’, el millonario despliegue que Perú prepara para recibir al papa León XIV

El país instaló el grupo multisectorial La Ruta de León con una inversión cerca al 0,18% de su PBI para ejecutar 67 intervenciones en Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao

Papa Leon XIV
La PCM enfatizó que el plan “La Ruta de León” representa una apuesta integral por el desarrollo territorial y el turismo religioso, e implica una coordinación sostenida entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales.
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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú formalizó la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial “La Ruta de León”, una estrategia orientada a ejecutar 67 intervenciones clave en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao.

El objetivo central es reducir brechas sociales y potenciar el turismo en estos territorios vinculados a la vida y presencia del papa León XIV en el país. La inversión estimada para estos proyectos asciende a S/1.817 millones, según lo anunciado en el comunicado oficial de la PCM.

Una apuesta por el desarrollo territorial y el turismo religioso

De acuerdo con la información difundida, la iniciativa contempla 31 proyectos en Vivienda, Construcción y Saneamiento, 13 en Ambiente, 6 en Transportes y Comunicaciones, 6 en Interior, 3 en Salud y 4 en Cultura.

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Entre las obras más destacadas figuran el mejoramiento integral de las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la construcción de 11 puentes definitivos en Piura y Morropón, y la renovación de las redes de agua y alcantarillado en el casco central de Chiclayo.

Estos trabajos buscan generar un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes y en la capacidad de las regiones para recibir visitantes.

PCM - Papa Leon XIV
La expectativa es que las intervenciones tengan un efecto duradero en la infraestructura, los servicios y la calidad de vida de la población de las regiones involucradas.

El ‘milagro’ de León XIV: Más de 60 proyectos para cerrar brechas

Al encabezar la sesión de instalación, el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Fidel Pintado, quien preside el grupo, subrayó que el espacio de coordinación mantendrá una articulación multinivel y un enfoque territorial.

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“No se trata solo de un Grupo de Trabajo para una visita o un contenido turístico, se trata de un plan integral para procurar el desarrollo de nuestros pueblos en estas cuatro regiones del país”, remarcó Pintado.

fachada del antiguo aeropuerto Jorge Chávez
Aeropuerto Jorge Chávez. El grupo multisectorial La Ruta de León acordó realizar sesiones ordinarias mensuales y reforzó su compromiso de cumplir los objetivos trazados.

Además, instó a las autoridades locales y regionales a actuar con rapidez para asegurar la sostenibilidad de las medidas y acuerdos que se adopten.

El gobernador del Callao, Ciro Castillo, destacó el entusiasmo de la población chalaca ante la próxima llegada del papa León XIV y el valor estratégico de su región como puerta de entrada para el sumo pontífice.

“Estamos poniendo en valor tres iglesias históricas y trabajando para ofrecer un camino allanado a la llegada del Santo Padre, lo que traerá un mensaje de paz y solidaridad”, manifestó el gobernador.

La Ruta de León priorizó proyectos de Vivienda, Ambiente, Transportes, Interior, Salud y Cultura, con foco en infraestructura básica y servicios públicos.
La Ruta de León priorizó proyectos de Vivienda, Ambiente, Transportes, Interior, Salud y Cultura, con foco en infraestructura básica y servicios públicos.

Sesiones mensuales y compromiso multisectorial

Por su parte, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, hizo hincapié en la importancia de que el grupo tenga un carácter ejecutivo para asegurar la materialización y sostenibilidad de todos los proyectos identificados dentro de “La Ruta de León”.

La alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas, definió a su ciudad como la “capital espiritual del Papa León XIV” y aseguró que el gobierno local continuará apoyando la labor de las autoridades de Lambayeque y la comunidad en la preparación para la visita papal prevista para noviembre próximo.

Al finalizar la instalación, los integrantes del grupo acordaron realizar sesiones ordinarias mensuales y extraordinarias cuando sea necesario, reiterando el compromiso de apoyar todas las acciones estratégicas.

En la sesión participaron representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como viceministros de diversas carteras, junto a autoridades regionales y municipales.

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