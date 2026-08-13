Miembros de la JNJ se salvan de ser suspendidos como abogados: ¿Por qué se frustró la audiencia en el CAL?

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

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Los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se salvaron de ser suspendidos en el ejercicio profesional de la abogacía. Fuentes de Infobae informaron que la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) dejó sin efecto la audiencia donde se evaluaría la referida medida minutos antes de la hora prevista a realizarse, las 5:00 de la tarde del miércoles 12 de agosto.

Se trata del pedido para suspender en el ejercicio de la abogacía a María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la JNJ, y los consejeros Gino Ríos Patio, Jaime de la Puente Parodi, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval. Todos ellos enfrentan un proceso disciplinario deontológico por ordenar la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación pese a que Delia Espinoza ya había sido elegida válidamente y actos posteriores.

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Como parte del referido proceso, se programó para el miércoles 12 de agosto a las 5:00 de la tarde la audiencia donde el Consejo de Ética vería si suspendía a los consejeros en el ejercicio profesional por 6 meses. Sin embargo, al final no se realizó la audiencia.

De acuerdo a fuentes de Infobae, la suspensión de la audiencia no responde a la medida cautelar que horas antes de la audiencia un Juzgado Constitucional otorgó al miembro Gino Ríos Patio, suspendiendo su condición de agremiado del CAL.

Gino Ríos obtuvo una medida cautelar horas antes de la audiencia. Foto: JNJ

La audiencia se frustró debido a una medida cautelar emitida en febrero de este año por otro Juzgado Constitucional que ordenó la suspensión provisional de dos resoluciones del Consejo de Ética: la que admite la denuncia contra los 5 miembros de la JNJ y la que admite el pedido de suspensión en el ejercicio profesional.

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Las fuentes afirman que la Dirección de Defensa Gremial, que representa al Colegio de Abogados de Lima en los procesos judiciales, recién informó ayer miércoles a la Dirección de Ética sobre la existencia de la referida medida cautelar.

Medida cautelar que suspende proceso disciplinario del CAL contra 5 miembros de la JNJ.

De acuerdo al expediente judicial al que accedió Infobae, el Juzgado Constitucional recién notificó formalmente su decisión al CAL el pasado 10 de agosto.

Proceso paralizado

Como se mencionó, además de la suspensión del pedido para inhabilitar por 6 meses a los miembros de la JNJ, el Juzgado Constitucional ordenó la suspensión provisional de la resolución que dio inicio al proceso disciplinario deontológico.

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Así, la Dirección de Ética está impedido de seguir con el proceso disciplinario contra los 5 consejeros hasta que el proceso de amparo acabe. No obstante, el CAL puede apelar a fin de que una Sala Superior revoque la medida cautelar.

JNJ dice que el CAL no tiene competencia

La JNJ reiteró que las sanciones éticas que el CAL pueda imponer a sus miembros en su condición de abogados no tienen efecto sobre el ejercicio de sus funciones como consejeros. La posición se formalizó en un comunicado emitido horas antes de que el Consejo de Ética del CAL sesionara para evaluar la suspensión provisional de cinco de sus integrantes.

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El argumento central de la JNJ es que el Código de Ética del Abogado no tiene jurisdicción sobre el desempeño de cargos públicos. La institución sostiene que la conducta de sus consejeros en el ejercicio de sus funciones está regida por la Constitución, su Ley Orgánica y el Código de Ética de la Función Pública, no por las normas de un gremio profesional.