Engañado con un trabajo en España y enviado al frente ruso: la historia del bombero peruano Axel La Torre, muerto en combate

Axel La Torre es uno de los cientos de peruanos que habrían sido reclutados para combatir en Rusia. Este bombero voluntario pisó una mina y ahora está desaparecido. Conoce el testimonio de su familia y el drama de los compatriotas atrapados en el conflicto. Video: ATV Noticias

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La historia de Axel La Torre, bombero voluntario de la compañía nueve de El Callao, revela el drama de decenas de peruanos captados con falsas promesas laborales, quienes acabaron en el frente de combate en Rusia, con la finalidad de buscar un futuro mejor.

La familia de Axel supo de su destino cuando ya era tarde: había partido ilusionado, esperando trabajar en España como paramédico, pero terminó perdiendo la vida tras pisar una mina en el conflicto ruso-ucraniano.

Gloria La Torre, hermana de Axel, relató que el joven comunicó a su familia su viaje a Europa para ocupar un puesto que le permitiría mejorar su economía. “Nos llamó alegre porque iba a ganar bien. Le habían dicho que sería como paramédico”, recordó.

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El optimismo inicial pronto dio paso a la preocupación, cuando comenzaron a percibir inconsistencias en sus comunicaciones. Gloria preguntó en varias ocasiones si se encontraba realmente en España, hasta que su hermano admitió estar en Rusia. El contacto se perdió el 25 de mayo y desde entonces la familia no volvió a saber de él.

Bombero peruano viajó por trabajo a España y terminó muerto en el frente ruso | Foto: Ocurre Ahora

Perfil buscado por las redes de captación

Axel La Torre reunió las características ideales para las redes que operan reclutando extranjeros: experiencia en primeros auxilios, entrenamiento en situaciones de emergencia y disposición para ayudar.

Según el testimonio de sus familiares, el joven nunca pensó en formar parte de un conflicto armado. Su vocación como bombero en el Callao siempre estuvo orientada al servicio y la protección civil.

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“Al instante que él pisa, les dice a sus compañeros que salgan corriendo. Cuando ellos salen, explotó la mina. Mi hermano se destrozó las piernas. No pudieron ayudarlo y lo dejaron abandonado”, narró su hermana a ATV Noticias.

El tatuaje de un búho en su mano y brazo han serán claves para identificar el cuerpo.

La Cancillería peruana reconoció la gravedad de la situación y confirmó que investiga el caso de Axel, así como el de otros connacionales atrapados en circunstancias similares. Las autoridades peruanas han convocado al embajador ruso para exigir información sobre los ciudadanos retenidos y exigir garantías para los sobrevivientes.

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Un joven rescatista de El Callao fue engañado con una promesa laboral y terminó enrolado en la guerra, su familia clama por respuestas ante una red de captación que ya afectó a centenares de compatriotas| Foto: Ocurre Ahora

Los datos oficiales reflejan la magnitud de la tragedia: 459 peruanos han sido enlistados en el conflicto, de los cuales once han fallecido, ciento catorce están desaparecidos y tres han sido capturados por el ejército. Un testigo directo, también peruano, expresó que “todo mi equipo murió. Todos fueron enviados a morir. No hay forma de sobrevivir ahí. Somos enviados a caminar solos con un fusil”, se escucha decir en un video proporcionado a la familia.

La familia de Axel La Torreexige la repatriación del cuerpo y una investigación sobre las redes de captación que operan en Perú y otros países latinoamericanos. Los testimonios recogidos apuntan a la existencia de organizaciones que ofrecen empleos ficticios en Europa para, después, trasladar a los reclutados hasta zonas de conflicto en Rusia y Ucrania.

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Frente a ello, la familia se mantiene atenta ante cualquier solicitud del Ministerio de Relaciones y Exteriores tras solicitar una reunión con embajador.