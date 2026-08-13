Christian Ramos cuestionó a Paolo Guerrero por descargo tras críticas: “Se equivocó, tiene que dedicarse a jugar”

La 'Sombra' habló del pronunciamiento del futbolista de Alianza Lima en redes sociales. (Video: La Jugada Good)

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El nuevo rol de Paolo Guerrero en Alianza Lima, más enfocado en la generación de juego y cediendo el protagonismo ofensivo a Eryc Castillo, ha generado un escenario de críticas. La falta de goles del ‘Depredador’ en el Torneo Clausura 2026 alimentó cuestionamientos sobre su rendimiento y capacidad de definir, situación que llevó al futbolista peruano a publicar un fuerte descargo en Instagram dirigido a sus detractores.

Frente a este clima, Christian Ramos se pronunció sobre la reacción del veterano delantero ante las críticas. “Para mí, Paolo se equivocó, porque él es una persona de experiencia, de 42 años, ha jugado en todos lados”, afirmó en primera instancia el defensor en el programa de YouTube, La Jugada Good.

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La ‘Sombra’ consideró que, con la trayectoria de Guerrero, lo más sensato es “dedicarse a jugar y tratar de hacer goles para que su equipo gane y que él se sienta mejor”.

En sus declaraciones, quien fuera compañero de ‘PG9′ en la selección peruana enfatizó que “hacer caso a las redes sociales, yo creo que no va”, recordando que los futbolistas están expuestos permanentemente a la opinión pública y que el foco debe estar en el rendimiento dentro del campo.

Christian Ramos cuestionó a Paolo Guerrero por descargo tras críticas.

¿Los mensajes de Paolo Guerrero fueron para Reimond Manco?

Tras el descargo de Paolo Guerrero en Instagram, surgieron especulaciones sobre si sus mensajes estaban dirigidos a Reimond Manco, quien había opinado públicamente sobre el momento futbolístico del delantero. El ‘Rei’, en el programa Juego Cruzado, sugirió que la rotación podría favorecer tanto a Guerrero como al equipo, y fue directo al decir: “¿Viene jugando bien? No del todo. No venía haciendo malos partidos, pero tampoco buenos”.

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Sin embargo, el entorno del ‘Depredador’, a través de su representante Gabriel Sapio, negó que las publicaciones hayan tenido como destinatario a Manco. La versión transmitida en Doble Punta por el periodista César Vivar, quien se contactó con el círculo cercano al jugador, sostiene que Guerrero está acostumbrado a la crítica y que sus mensajes respondieron de manera general a la presión mediática y a supuestas campañas en su contra, no a un ataque personal contra el exfutbolista.

La aclaración señala que Guerrero Gonzales, lejos de involucrarse en disputas individuales, buscó responder a la ola de cuestionamientos que recibió tras sus últimos partidos con Alianza Lima en el Torneo Clausura.

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El periodista César Vivar contó la charla que tuvo con el entorno del 'Depredador' acerca de las publicaciones por su nivel en Alianza Lima. (Video: Doble Punta)

Paolo Guerrero sobre su falta de gol en Alianza Lima

En medio de la tormenta mediática, Paolo Guerrero no ha evadido el tema de su sequía goleadora en Alianza Lima. Reconoció que, aunque su nuevo rol demanda mayor participación en la creación, sigue buscando el área rival y mantiene la esperanza de volver a anotar. “Vengo de un poco más atrás, en un rombo. Igual en todas las situaciones de gol y en los centros trato de estar dentro del área, y que obviamente Eryc (Castillo) las está aprovechando bien”, detalló el delantero, quien también expresó su deseo de que las oportunidades de convertir se presenten tanto para él como para Federico Girotti.

Además, el artillero nacional explicó que ya conversó con el DT Pablo Guede sobre su anhelo de reencontrarse con el gol, pero el técnico prioriza el funcionamiento colectivo. Según relató, el entrenador le ha pedido retrasarse para abrir espacios y permitir que otros compañeros definan. En tono distendido, Guerrero admitió que espera “en cualquier momento” tener la racha de la ‘Culebra’ Castillo y volver a celebrar.

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El propio Guede defendió la estrategia, señalando que “el equipo está por encima de las individualidades” y que la escasez de goles de los centrodelanteros responde a una decisión táctica. El entrenador argentino destacó que tanto Guerrero como Girotti han cumplido funciones que permiten el lucimiento de Castillo y de los jugadores de segunda línea, y que el éxito del equipo en el inicio del Torneo Clausura es el mejor respaldo para la apuesta colectiva.