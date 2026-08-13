La Punta activa 17 refugios: apuesta por la evacuación vertical frente a posible tsunami ante posible terremoto en Lima y Callao

Un reportaje periodístico desde el Callao aborda la preparación local ante un tsunami. Se observa la implementación de 17 refugios en las zonas altas de La Punta, Callao, equipados para 160 personas.

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La Municipalidad de La Punta activó 17 refugios en edificios de zonas elevadas como parte de un sistema de evacuación vertical ante la posibilidad de un tsunami, una medida pensada para proteger a más de 4.000 residentes que, según el alcalde del distrito, dispondrían de apenas 12 minutos para ponerse a salvo si ocurre un sismo de gran magnitud con epicentro en el mar frente al Callao.

Durante una transmisión en directo, el alcalde de La Punta, Ramiro Garay, expuso que el esquema contempla la utilización de refugios distribuidos en puntos estratégicos del distrito. La autoridad precisó que este tiempo de reacción se calculó en base a la ubicación geográfica del distrito y la velocidad estimada de llegada de un eventual tsunami tras un terremoto en el sector marítimo cercano.

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Según la explicación brindada por Garay, la premisa central para los vecinos es dirigirse de inmediato al refugio más próximo tras un sismo fuerte, sin esperar la confirmación oficial de alerta de tsunami por parte de las entidades competentes. El alcalde enfatizó que se evitaría así perder entre tres y cuatro minutos críticos que suelen transcurrir mientras se confirma el epicentro y el nivel de riesgo.

Un conjunto de mochilas, frazadas, alimentos y otros elementos de emergencia está dispuesto en una mesa dentro de un refugio en La Punta para preparación ante una evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un distrito rodeado por el mar adopta la evacuación vertical

La periodista que cubrió la activación de los refugios describió al distrito de La Punta como un territorio rodeado por el mar y, por esa razón, con alta exposición ante un potencial tsunami. En este contexto, la salida horizontal, ya sea a pie o en vehículos, no sería viable dentro del margen de tiempo establecido, motivo por el cual se optó por un sistema de evacuación vertical.

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El alcalde Garay detalló que los 17 refugios se ubican en las partes altas de edificios seleccionados por especialistas en gestión de riesgos. Todos los residentes tienen asignado un refugio específico, información que fue socializada a través de simulacros y campañas informativas. Durante el temblor registrado en el Día del Padre del año pasado, la ausencia de información inmediata sobre el epicentro evidenció la importancia de contar con una reacción automática bien entrenada.

El refugio mostrado durante la transmisión tiene una capacidad para 160 personas y fue acondicionado para sostener a los evacuados durante las primeras 48 horas. En el escenario de un evento de mayor magnitud, el principal punto de concentración sería la Escuela Naval, un espacio capaz de albergar entre 4.500 y 5.000 personas. La autoridad local subrayó que este lugar también cuenta con reservas de ayuda humanitaria.

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Un mapa de la costa de Lima y Callao ilustra una simulación de inundación con zonas de riesgo y rutas de evacuación hacia puntos de refugio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipamiento de los refugios y preparación logística

Dentro del refugio visitado, se observaron elementos esenciales para la supervivencia inicial: mochilas de emergencia, frazadas, alimentos no perecibles, radios, chalecos salvavidas y un megáfono. El alcalde de La Punta explicó que cada espacio fue habilitado siguiendo recomendaciones de especialistas para cubrir las necesidades básicas durante las primeras horas posteriores a una emergencia.

En el refugio principal, situado frente a la Escuela Naval, se almacenan suministros adicionales, como carpas, linternas, agua, medicinas y bienes de primera necesidad destinados a la atención de un volumen superior de personas. Garay advirtió que, ante un terremoto de gran magnitud, el distrito podría enfrentar un aislamiento de entre 48 y 72 horas, lo que hace imprescindible que cada familia cuente con su propia mochila de emergencia y conozca la ruta hacia su refugio asignado.

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Durante la transmisión, se reiteró la convocatoria al simulacro multipeligro programado para el viernes 14 a las 15:00. Esta actividad busca que los vecinos reconozcan las rutas de evacuación, verifiquen la señalización y refuercen su respuesta automática ante una alerta real.

La escalera de emergencia de un edificio en La Punta muestra señalización para una ruta de evacuación vertical con un área de refugio y el escudo municipal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organización vecinal y reconocimiento internacional

La logística de evacuación en La Punta se apoya en la organización previa de la comunidad. Cada residente conoce el refugio al que debe dirigirse, información reforzada mediante simulacros frecuentes y campañas educativas. El alcalde resaltó que el distrito cuenta con la experiencia del último evento sísmico para perfeccionar los procedimientos y minimizar el margen de error.

El énfasis en la evacuación vertical obedece a la realidad geográfica: al estar rodeado de mar, el distrito carece de suficientes rutas de escape horizontales que permitan evacuar a toda la población en el tiempo disponible. El esquema busca aprovechar las alturas como barrera natural, otorgando una alternativa viable a los residentes.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció a La Punta como el único distrito del Perú preparado para responder ante un tsunami. Según lo expuesto por Garay, este reconocimiento internacional se sustenta en la asignación previa de refugios, la instrucción de evacuar de inmediato tras un sismo fuerte y la articulación de la organización vecinal.

Un refugio vertical de evacuación en La Punta, Perú, muestra un espacio comunitario preparado con equipos de emergencia y el escudo municipal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simulacros y cultura de prevención

El trabajo conjunto entre autoridades y población ha permitido consolidar una cultura de prevención que privilegia la acción inmediata. La principal advertencia para los residentes es clara: ante un sismo de gran magnitud, deben acudir sin demora al refugio más cercano. La instrucción se basa en la experiencia de simulacros y emergencias previas, que demostraron la importancia de reaccionar sin esperar confirmaciones oficiales.

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La prueba del viernes busca fortalecer la memoria colectiva y la capacidad de reacción automática ante emergencias. El municipio de La Punta mantiene su llamado a la preparación individual y familiar como complemento fundamental del plan global de evacuación vertical y refugios temporales.