Perú
Agregar Infobae enGoogle

Corte de luz para este viernes 14 de agosto: revisa los distritos y horarios afectados en Lima y Callao

La empresa eléctrica estableció horarios diferenciados para los trabajos previstos este viernes. Revisa la programación antes de salir de casa o iniciar tus actividades.

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
Guardar

Los vecinos de distintos sectores de Lima y Callao deberán tomar sus precauciones ante una nueva jornada de cortes programados de energía eléctrica. La interrupción del servicio responde a trabajos previamente establecidos por la empresa distribuidora.

La programación de Pluz contempla cortes en varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao durante este viernes 14 de agosto. Sin embargo, la suspensión del servicio no afectará a todos los vecinos de cada distrito, sino únicamente a las zonas y sectores detallados en el cronograma.

¿Qué distritos tendrán corte de luz?

Panorámica nocturna de ciudad con edificios, algunos iluminados, otros oscuros, una avenida con vehículos y farolas encendidas
El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

Ventanilla

Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • A.H. José Olaya Balandra: manzanas A1, B1, C1, D1, E1, E2, H, I, I1, J, J1, K, K1, L1, M, M1, N, N1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, U1, V1, W, W1, X, X1, Y y Z.
  • A.H. 12 de Diciembre: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I.
  • A.H. Las Brisas, parcela C Pachacútec: manzanas A, C, D, E y F.
  • A.H. Los Jardines del Mirador: manzanas A, B, C, D, E y F.
  • A.H. El Mirador: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.
  • A.H. Héroes del Cenepa: manzanas E, G y H.
  • A.H. Santa Rosa: manzanas I, J, K y L.
  • A.H. Ecológico Piloto Santa Rosa de Pachacútec: manzanas I, J, K y L.
  • U.P. de Interés Social Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec: manzana C.

Carabayllo

Horario: 9:00 a. m. – 3:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Urb. Las Gardenias: manzanas B, F y G.
  • Urb. Santo Domingo de Carabayllo: manzanas C1 y D1.

San Martín de Porres

Horario: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Av. Lima, cuadras 11 y 12.
  • Prolongación Zarumilla, cuadra 11.
  • Calle San Francisco, cuadra 1.
  • Jr. Francisco de Zela, cuadra 1.
  • Jr. Sao Paulo, cuadras 12 y 13.
  • Jr. Riobamba, cuadras 3 y 4.
  • Pasaje León Velarde, cuadra 1.
  • Pasaje Mártir Olaya, cuadra 1.
  • Pasaje Víctor Andrés Belaunde, cuadra 1.

Los Olivos

Horario: 10:00 a. m. – 1:00 p. m.

Zona afectada:

  • Av. Tomás Valle, cuadra 5.

Callao

Horario: 3:00 p. m. – 6:00 p. m.

Zona afectada:

  • Asociación Pro. Viv. 200 Millas: manzanas D y P.

Los Olivos

Horario: 11:00 a. m. – 3:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • A.H. Enrique Milla Ochoa: manzanas 132, 133B, 133C, 134, 135, 136, 137, 138 y 139.
  • P.J. Confraternidad: manzanas 133, 133B, 133C, 136, 137, 138 y 139.

Independencia

Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Calle Amaru Inca, cuadra 1.
  • Calle Túpac Amaru, cuadra 2.
  • Prolongación Túpac Amaru, cuadras 1, 2, 3 y 4.
  • Jr. Sinchi Roca, cuadra 1.
  • Jr. Shonco Marca, cuadras 1 y 2.
  • Jr. Shanco Marca, cuadras 1 y 2.
  • Jr. Quipu Kamayoc, cuadra 1.
  • Jr. Pachacámac, cuadra 1.
  • Av. Contisuyo, cuadras 1, 2 y 3.
  • Jr. Los Tambos, cuadra 1.
  • Jr. Zepita Marca, cuadra 1.
  • Jr. Manco Cápac, cuadra 1.
  • Calle Mayta Cápac, cuadra 1.
  • Jr. Mitimaes, cuadra 1.
  • Av. Indoamérica, sectores S/N, 1, 2 y 3.
  • A.H. Las Américas Amp.: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I.
  • A.H. El Paraíso: manzanas V2, X2, W2 y Z2.
  • Urb. Tahuantinsuyo: manzanas A1, C1, C2, D1, D2, E2, F2, G1, G2, H1, I1, J1, K1, K2, O1, S1 y Q.
  • Jr. Hurín Cuzco, cuadras 1, 2 y 3.
  • Jr. Chimú, cuadra 1.
  • Jr. Chasquis, cuadra 1.
  • Jr. Chancas, cuadras 1 y 2.
  • Calle Quipan, cuadra 1.
  • Calle Sihuas, cuadra 1.
  • Calle Intihuatana, cuadra 1.
  • Calle Lloque Yupanqui, cuadra 1.
  • Calle Ancasmayo, cuadra 1.
  • Calle Pachacámac, cuadra 1.

San Juan de Lurigancho

Horario: 2:00 p. m. – 3:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • A.H. Piniellita Castilla: manzanas F2, F3, F4, F5 y F6.
  • Prog. Ciudad Mariscal Cáceres: manzanas F, F2, F3, F4 y F5.
  • Av. Próceres de la Independencia, cuadras 39 y 40.

Chancay

Horario: 8:30 a. m. – 4:00 p. m.

Zona afectada:

  • Sector La Candelaria Baja, lote 6.

Cabe señalar que los horarios corresponden a la programación comunicada por Pluz y podrían estar sujetos a variaciones según el desarrollo de los trabajos.

Temas Relacionados

corte de luzPluzLimaCallaoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alcalde de Cañete recibe respaldo ciudadano tras retirar a La Bella Luz de su aniversario por denuncia de acoso de Naldy Saldaña

La cancelación de la presentación fue anunciada en una conferencia de prensa, donde la autoridad provincial manifestó solidaridad con Naldy Saldaña y resaltó el compromiso institucional con el respeto a las mujeres

Alcalde de Cañete recibe respaldo ciudadano tras retirar a La Bella Luz de su aniversario por denuncia de acoso de Naldy Saldaña

Precio del dólar acumula gran caída: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 13 de agosto

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar acumula gran caída: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 13 de agosto

Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presentará duelos decisivos: Cienciano recibirá Botafogo en Cusco por la Copa Sudamericana, Corinthians de André Carrillo chocará con Rosario Central por Libertadores, y mucho más

Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Perú, destino de segunda mano de Chile? La ruta de toneladas de ropa usada que los peruanos compran como nuevas

El mercado del fast fashion genera toneladas de sobreproducción. Los países ricos prefieren exportar la ropa para no saturar su propio mercado ni lidiar con residuos. Así, el “negocio de la donación” termina, paradójicamente, exportando el problema a Perú

¿Perú, destino de segunda mano de Chile? La ruta de toneladas de ropa usada que los peruanos compran como nuevas

La Punta activa 17 refugios: apuesta por la evacuación vertical frente a posible tsunami ante posible terremoto en Lima y Callao

El municipio del distrito costero implementó un sistema de 17 refugios en edificios altos para más de 4.000 habitantes, quienes dispondrán de solo minutos para buscar resguardo ante un terremoto con epicentro en el mar

La Punta activa 17 refugios: apuesta por la evacuación vertical frente a posible tsunami ante posible terremoto en Lima y Callao
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

López Aliaga acusa al MTC de provocar crisis con EEUU y revela que Fujimori le dio el “sí” al tren Lima-Chosica en privado

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

Keiko Fujimori reconoce que su gestión no dará resultados contra el crimen por ahora: “No podemos en 15 días, paciencia”

Carlos Bruce pide intervención de Fiscalía por tren Lima-Chosica que López Aliaga presentó como donación, pero fue compra

ENTRETENIMIENTO

Alcalde de Cañete recibe respaldo ciudadano tras retirar a La Bella Luz de su aniversario por denuncia de acoso de Naldy Saldaña

Alcalde de Cañete recibe respaldo ciudadano tras retirar a La Bella Luz de su aniversario por denuncia de acoso de Naldy Saldaña

Magaly Medina responde a abogado de César Sánchez tras decir que hacen ‘cargamontón’ a su defendido: “Vergüenza defender a alguien como él”

Extrabajador de Del Barrio Producciones responde por ‘casting’ en casa de joven actriz

El video que expone el supuesto casting de extrabajador de Del Barrio Producciones a joven actriz

Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Periodista panameño lanzó ácida indirecta a Alianza Lima tras llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario: “Hundir al segundón”

Christian Ramos cuestionó a Paolo Guerrero por descargo tras críticas: “Se equivocó, tiene que dedicarse a jugar”

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo