Corte de luz para este viernes 14 de agosto: revisa los distritos y horarios afectados en Lima y Callao

Los vecinos de distintos sectores de Lima y Callao deberán tomar sus precauciones ante una nueva jornada de cortes programados de energía eléctrica. La interrupción del servicio responde a trabajos previamente establecidos por la empresa distribuidora.
La programación de Pluz contempla cortes en varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao durante este viernes 14 de agosto. Sin embargo, la suspensión del servicio no afectará a todos los vecinos de cada distrito, sino únicamente a las zonas y sectores detallados en el cronograma.
¿Qué distritos tendrán corte de luz?
Ventanilla
Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.
Zonas afectadas:
- A.H. José Olaya Balandra: manzanas A1, B1, C1, D1, E1, E2, H, I, I1, J, J1, K, K1, L1, M, M1, N, N1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, U1, V1, W, W1, X, X1, Y y Z.
- A.H. 12 de Diciembre: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I.
- A.H. Las Brisas, parcela C Pachacútec: manzanas A, C, D, E y F.
- A.H. Los Jardines del Mirador: manzanas A, B, C, D, E y F.
- A.H. El Mirador: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.
- A.H. Héroes del Cenepa: manzanas E, G y H.
- A.H. Santa Rosa: manzanas I, J, K y L.
- A.H. Ecológico Piloto Santa Rosa de Pachacútec: manzanas I, J, K y L.
- U.P. de Interés Social Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec: manzana C.
Carabayllo
Horario: 9:00 a. m. – 3:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Urb. Las Gardenias: manzanas B, F y G.
- Urb. Santo Domingo de Carabayllo: manzanas C1 y D1.
San Martín de Porres
Horario: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Av. Lima, cuadras 11 y 12.
- Prolongación Zarumilla, cuadra 11.
- Calle San Francisco, cuadra 1.
- Jr. Francisco de Zela, cuadra 1.
- Jr. Sao Paulo, cuadras 12 y 13.
- Jr. Riobamba, cuadras 3 y 4.
- Pasaje León Velarde, cuadra 1.
- Pasaje Mártir Olaya, cuadra 1.
- Pasaje Víctor Andrés Belaunde, cuadra 1.
Los Olivos
Horario: 10:00 a. m. – 1:00 p. m.
Zona afectada:
- Av. Tomás Valle, cuadra 5.
Callao
Horario: 3:00 p. m. – 6:00 p. m.
Zona afectada:
- Asociación Pro. Viv. 200 Millas: manzanas D y P.
Los Olivos
Horario: 11:00 a. m. – 3:30 p. m.
Zonas afectadas:
- A.H. Enrique Milla Ochoa: manzanas 132, 133B, 133C, 134, 135, 136, 137, 138 y 139.
- P.J. Confraternidad: manzanas 133, 133B, 133C, 136, 137, 138 y 139.
Independencia
Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Calle Amaru Inca, cuadra 1.
- Calle Túpac Amaru, cuadra 2.
- Prolongación Túpac Amaru, cuadras 1, 2, 3 y 4.
- Jr. Sinchi Roca, cuadra 1.
- Jr. Shonco Marca, cuadras 1 y 2.
- Jr. Shanco Marca, cuadras 1 y 2.
- Jr. Quipu Kamayoc, cuadra 1.
- Jr. Pachacámac, cuadra 1.
- Av. Contisuyo, cuadras 1, 2 y 3.
- Jr. Los Tambos, cuadra 1.
- Jr. Zepita Marca, cuadra 1.
- Jr. Manco Cápac, cuadra 1.
- Calle Mayta Cápac, cuadra 1.
- Jr. Mitimaes, cuadra 1.
- Av. Indoamérica, sectores S/N, 1, 2 y 3.
- A.H. Las Américas Amp.: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I.
- A.H. El Paraíso: manzanas V2, X2, W2 y Z2.
- Urb. Tahuantinsuyo: manzanas A1, C1, C2, D1, D2, E2, F2, G1, G2, H1, I1, J1, K1, K2, O1, S1 y Q.
- Jr. Hurín Cuzco, cuadras 1, 2 y 3.
- Jr. Chimú, cuadra 1.
- Jr. Chasquis, cuadra 1.
- Jr. Chancas, cuadras 1 y 2.
- Calle Quipan, cuadra 1.
- Calle Sihuas, cuadra 1.
- Calle Intihuatana, cuadra 1.
- Calle Lloque Yupanqui, cuadra 1.
- Calle Ancasmayo, cuadra 1.
- Calle Pachacámac, cuadra 1.
San Juan de Lurigancho
Horario: 2:00 p. m. – 3:30 p. m.
Zonas afectadas:
- A.H. Piniellita Castilla: manzanas F2, F3, F4, F5 y F6.
- Prog. Ciudad Mariscal Cáceres: manzanas F, F2, F3, F4 y F5.
- Av. Próceres de la Independencia, cuadras 39 y 40.
Chancay
Horario: 8:30 a. m. – 4:00 p. m.
Zona afectada:
- Sector La Candelaria Baja, lote 6.
Cabe señalar que los horarios corresponden a la programación comunicada por Pluz y podrían estar sujetos a variaciones según el desarrollo de los trabajos.
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