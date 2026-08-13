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Extrabajador de Del Barrio Producciones responde por ‘casting’ en casa de joven actriz

El extrabajador respondió en el programa de Magaly Medina, aceptó que hizo fotos y usó un celular durante la reunión, aunque aseguró que todo fue una propuesta independiente para un cortometraje

El señalado reconoció que realizó el supuesto casting en la vivienda de la joven y que tomó fotografías, pero afirmó que la empresa no tuvo participación. Magaly Medina cuestionó esa explicación y sostuvo que Patricia aceptó reunirse con él precisamente porque lo conocía como trabajador de la productora. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Erick García Vilca decidió responder públicamente luego de que Patricia Villarreal denunciara en Magaly TV La Firme un supuesto casting realizado en su departamento y cuya conversación quedó registrada por una cámara de seguridad. El hombre, quien había sido vinculado laboralmente a Del Barrio Producciones, reconoció que acudió a la vivienda de la joven, que realizó una sesión de fotografías y que utilizó un celular, pero negó que durante el encuentro hubiera ocurrido algo más.

La respuesta de García Vilca fue difundida por el programa de Magaly Medina, que se comunicó con él para conocer su versión después de presentar las imágenes registradas en la vivienda de Patricia. El señalado confirmó parte de lo ocurrido, aunque sostuvo que el encuentro se produjo por una propuesta independiente relacionada con un cortometraje y no por una producción de la empresa de Michelle Alexander.

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Sí, es verdad. Quiero aclarar algo. Es una propuesta, aceptó y no pasó absolutamente nada más. Como verás en las imágenes, no pasó absolutamente nada más. Es una, eh, cosa fuera de mi trabajo”, afirmó García Vilca durante la comunicación con el reportero del programa.

Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Erick García Vilca asegura que Patricia aceptó realizar la propuesta

Durante la conversación, el reportero de Magaly TV La Firme le hizo una pregunta relacionada con las condiciones del encuentro, específicamente por qué había buscado a la joven en su departamento a primera hora de la mañana y le había pedido que se colocara frente a él en bikini.

Propuse cortometraje, le conté cómo era la figura, aceptó y le dije: ‘Esto, lo otro, así es, así es. ¿Sí o no?’. ‘Sí’, me dijo. Okey, hice las fotos y nada más. No tiene nada que ver la empresa. Sin embargo, la empresa ya me separó y yo no entendía por qué”, respondió.

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Con esa declaración, García Vilca insistió en que, desde su perspectiva, se trató de una actividad que no estaba relacionada directamente con Del Barrio Producciones. También expresó su sorpresa por la decisión de la empresa de separarlo.

Precisamente ese argumento fue cuestionado por Magaly Medina, quien recordó que Patricia había explicado que conoció a García Vilca dentro de actividades vinculadas a la productora y que esa referencia había sido uno de los motivos por los que confió en él.

La conductora reaccionó a la frase “la empresa ya me separó” y sostuvo que la posición laboral del señalado sí habría influido en la confianza que la joven depositó en él.

Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la explicación del extrabajador

Claro, la empresa ya me separó, dice. ¡Claro! Tú representas a esa empresa. Representas a la empresa para la que trabajas, porque eso figura en tu Instagram. Figura, eh, como un directivo de casting de El Barrio Producciones”, manifestó Magaly durante el programa.

La conductora insistió en que no resultaba suficiente señalar que el encuentro había sido “fuera del trabajo”, debido a que, según el relato de Patricia, ella aceptó la reunión porque conocía al hombre precisamente por su relación con Del Barrio Producciones. “No, la chica aceptó porque justamente te conoció como un director de casting de esa compañía productora”, afirmó Medina.

La periodista consideró además que la separación del trabajador era una medida esperable si la empresa consideraba que había existido un uso inadecuado de su posición.

Así que está de más decir: ‘No, la empresa ya me separó’. Claro, es lo mínimo que puede hacer una empresa cuando uno de sus empleados abusa de sus funciones, de sus funciones en los que está, digamos, a lo que está asignado”, señaló.

Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly explica cómo debería realizarse un casting profesional

Para la conductora, un proceso profesional de selección para una telenovela, película, serie o cortometraje debería contar con otras condiciones y con la presencia de varias personas involucradas en el proyecto.

Porque ese casting debió haber sido hecho de la manera más profesional. ¿Y cómo es una manera profesional? ¿Cómo se hace un casting? Se hace un casting con la gente que va a hacer el cortometraje, el largometraje, la teleserie, la telenovela. Están todos involucrados”, explicó.

Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly también se refirió a las situaciones en las que una producción puede solicitar determinados requerimientos físicos o escenas de mayor contenido, pero remarcó que, desde su perspectiva, esos procesos deben desarrollarse dentro de un entorno profesional. “Y si hay que pedirle a la actriz o al actor que se quiten la ropa, se hace delante de varias personas. Varias personas que tienen el poder de decidir si esa persona está apta o no para su personaje”, afirmó.

La periodista cuestionó además que una aspirante a actriz tenga que desnudarse o realizar determinadas acciones frente a quien conduce de manera individual el supuesto casting.

Y eso no necesariamente te tienen que pedir, a menos que vaya a hacer cine para adultos, que te pidan que te calatees, que te piden que vengas en baby doll. Generalmente, ahí te dan un párrafo, un guion para que tú lo leas y demuestres tu capacidad actoral. De eso se tratan los casting, no que te calatees y que intentes y que te... el tipo que te hace el casting te diga: ‘Intenta seducirme’. No, pues, así no es. No es así”, sostuvo.

Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina advierte a jóvenes que buscan ingresar a la televisión

A raíz de la denuncia, la conductora hizo un llamado a las personas que buscan una oportunidad dentro del mundo de la actuación para que evalúen con cuidado las convocatorias y no consideren normales situaciones que se alejen de un proceso profesional.

Así que estas chicas que aspiran a veces a convertirse en actrices tienen que también tener un poquito más de razonamiento lógico antes de acceder ante estos, que hay muchos como este director de casting, muchísimos, en todos los lugares, en todos”, comentó.

Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina sostuvo que este tipo de situaciones no necesariamente corresponden a un fenómeno reciente y que históricamente han existido denuncias relacionadas con el acoso sexual y los favores sexuales a cambio de oportunidades laborales.

Siempre ha habido eso. Y ahora El Barrio Producciones dice que, eh, ¿dónde dice? Que, eh, dice que adoptaron las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro”, continuó.

Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.

Del Barrio Producciones anuncia medidas tras la denuncia

Durante el programa también se leyó parte del comunicado emitido por Del Barrio Producciones luego de que el caso se hiciera público. Según lo expuesto por Magaly Medina, la empresa manifestó que había tomado medidas frente a la denuncia.

El comunicado señala que Erick García Vilca fue separado de todas las actividades, proyectos y espacios vinculados a Del Barrio Producciones. Además, la empresa indicó que se había coordinado una reunión con la denunciante. “Asimismo, se ha coordinado una reunión para el día de hoy con la denunciante. Sin embargo, ella no llegó a la misma”, se informó en el programa.

La productora también habría expresado una posición de rechazo frente a cualquier conducta de esta naturaleza. “Del Barrio Producciones dice: ‘Rechaza de manera firme e inequívoca toda forma de hostigamiento sexual, acoso, violencia o conducta’”, se leyó durante la emisión. Medina cuestionó el momento en que se difundió el comunicado y recordó que, según la propia empresa, la denuncia había sido recibida anteriormente.

El lunes —dice— por la tarde recibimos la denuncia. O sea, el lunes por la tarde recibieron la denuncia de esta chica, pero recién cuando hacen público este comunicado, cuando sacan un comunicado, es el día de hoy, cuando ya sabían que estas imágenes habían sido proporcionadas a un medio de comunicación”, señaló.

Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora cerró su comentario reflexionando sobre la existencia histórica de prácticas de acoso a cambio de favores sexuales dentro de diferentes ámbitos laborales, incluida la industria del entretenimiento. “¿Hay gente enferma? Sí, hay muchísima gente enferma, pero tampoco hay que confundir. No es que estemos viviendo una etapa. Esto ha sucedido siempre. Este tipo de acoso a cambio de, de favores sexuales. O sea, yo te doy un puesto, pero tú a mí me das algo sexual a cambio. Esto ha existido siempre”, afirmó.

Finalmente, Medina sostuvo que muchas personas pudieron haber guardado silencio durante años o incluso considerar esas prácticas como parte del camino para conseguir una oportunidad.

Lo que pasa que muchas personas siempre callaron o también participaron de eso porque pensaban que esa era la manera de lograr entrar a una telenovela, de lograr entrar a un programa de televisión, etcétera, etcétera. Pero no es la manera, no es la forma, no es la forma, para nada es la forma”, concluyó.

Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina confronta a Erick García Vilca por supuesto casting: “Tú representas a esa empresa”. Captura: Magaly TV La Firme.

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