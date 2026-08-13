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Jean Deza rechazó “fracaso” de Piero Quispe tras regreso a Universitario, pero advirtió: “Su preparación ha sido débil”

El ‘Ratón’ se pronunció por el retorno del volante peruano a la Liga 1 tras su paso por México y Australia. También habló si es el sucesor de Christian Cueva en la selección peruana

El 'Ratón' habló del desempeño del volante peruano en México y de su retorno a la 'U'. (Video: Entre Palos TV)
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El regreso de Piero Quispe a Universitario de Deportes despertó una ola de entusiasmo entre los hinchas, que aguardaban la vuelta de un jugador capaz de romper líneas y generar peligro en cada ataque. La ‘U’ venía padeciendo la ausencia de futbolistas desequilibrantes, una carencia que el mediocampista podía suplir tras su paso internacional por México y Australia.

Sin embargo, Héctor Cúper optó por dejarlo fuera de la convocatoria en los dos partidos recientes, aunque su nombre figura entre los posibles llamados para el próximo compromiso del Torneo Clausura 2026 frente a FC Cajamarca.

El retorno del volante peruano no solo generó expectativas en la hinchada, sino también para Jean Deza, quien expresó opiniones directas sobre el presente físico y la proyección del volante. “Me metieron en una comparación con Piero Quispe de quién se mantuvo más (en el extranjero). Si estadísticamente se van a poner a buscar quién jugó más en Europa, con todo respeto, Quispe no llegó... Pero todavía tiene un futuro, tiene 10 o 12 años de carrera. Y ya lo están matando porque vino, que por qué no jugó allá, por esto...”, relató en el programa de YouTube, Entre Palos TV.

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Según la visión del ‘Loco’, la presión mediática y las críticas por la rápida vuelta de Quispe carecen de fundamento, dado que el simple hecho de buscar una oportunidad fuera del país ya representa un logro. “¿Fracaso? No, ¿por qué? Ha tenido el orgullo de salir, que muchos no tienen. ¿Aún puede salir? Claro, tiene, pero yo digo la preparación. Ha sido tan débil su preparación que cuando ha ido allá le ha costado, porque el fútbol mexicano es de buen ritmo. Eso sí, me sorprende porque yo pensaba verlo más ‘chapadito’”, reflexionó.

Piero Quispe – Patrick Wood - Sydney FC – Perú – deportes – 3 mayo
Piero Quispe jugó un año en Sydney FC, donde anotó 2 goles y brindó 5 asistencias en 30 partidos. - créditos: Sydney FC

Para Jean Deza, el verdadero problema radica en la falta de un proceso de adaptación integral, especialmente en lo que respecta a la alimentación y el trabajo muscular. “Él ha estado en un equipo grande de México y me sorprende que no haya cambiado su alimentación. Porque cuando tú estás a ese alto nivel, la alimentación tiene que ser espectacular, tienes que tener un nutricionista personal, tu chef, tu gimnasio en tu casa”, dijo.

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Yo siento que él ha tenido que crecer él mismo, pensar en él, porque llegar a liga mexicana y al equipo que llegó... Pero bueno, todavía tiene tiempo de desarrollar”, manifestó.

El ‘Ratón’ enfatizó que la elección de Pumas UNAM de México como destino no fue un error, pero que las oportunidades deben ir acompañadas de un esfuerzo personal en el desarrollo físico y profesional. “¿México no era el destino ideal para Quispe? Cuando tú te vas a un país es por algo que te quiere contratar ese equipo, porque te ve las condiciones. Después ya tú te tienes que desarrollar en tu cancha”, afirmó.

Piero Alva opina sobre la llegada de Piero Quispe a Universitario de Deportes. YouTube

Jean Deza sobre Piero Quispe como sucesor de Christian Cueva en la selección peruana

El debate sobre quién debe ocupar el rol de enganche en la selección peruana ha estado presente desde la salida de Christian Cueva. En este punto, Jean Deza fue categórico en su análisis sobre la capacidad de Piero Quispe para tomar ese legado en el corto plazo.

“En la Copa América no lo demostró y nos dimos cuenta que no podía. Cuando lo llevan a Cueva la última Copa América, el ’10′ era Quispe y le dieron la oportunidad de jugar la Copa América, pero todo el mundo se dio cuenta que todavía no estaba preparado porque era muy joven y no tenía la misma picardía que tenía el ‘Cholo’ Cueva para jugar al fútbol”, expresó, dejando en claro que el mediocampista de 24 años aún debe madurar para asumir ese papel.

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