Magaly Medina responde a abogado de César Sánchez tras decir que hacen ‘cargamontón’ a su defendido: “Vergüenza defender a alguien como él”

La conductora de Magaly TV La Firme cuestionó además la versión de una supuesta relación previa entre Naldy Saldaña y César Sánchez y remarcó que, incluso si hubiera existido un vínculo sentimental, eso no invalidaría el rechazo expresado por la cantante. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina respondió al abogado de César Sánchez, quien salió públicamente en defensa del director musical de La Bella Luz y calificó como un “cargamontón” las críticas que recibió su patrocinado luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña.

La conductora de Magaly TV La Firme rechazó ese argumento y sostuvo que lo ocurrido no puede ser reducido a un simple error, especialmente después de las imágenes y declaraciones que fueron difundidas en televisión.

Magaly Medina arremete contra abogado de César Sánchez por hablar de “cargamontón”: “¿Error? ¿Perdón?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La controversia volvió a instalarse en el programa cuando Medina reaccionó a las declaraciones del abogado, identificado como Carlos Trejo, quien, según lo presentado en el espacio televisivo, pidió que se respete el debido proceso y cuestionó el tratamiento que los medios habían dado al caso.

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“Este director musical de la Orquesta Bella Luz salió al frente y declaró a los periodistas que, pues están satanizando a su defendido y que de verdad deberíamos esperar todos a que el debido proceso se lleve a cabo, porque dice que todos los periodistas hemos contribuido a un cargamontón con el pobrecito hombre”, señaló la conductora al introducir las declaraciones de la defensa.

Magaly Medina arremete contra abogado de César Sánchez por hablar de “cargamontón”: “¿Error? ¿Perdón?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina identifica al abogado de César Sánchez

Durante el programa se produjo además un intercambio sobre la identidad del abogado que había declarado ante los medios. La conductora cuestionó que inicialmente no se hubiera mencionado su nombre. Ante ello, Medina reaccionó: “¿Cómo que no quiso dar su nombre? Ay, no querrá dar su nombre, pero se llama Carlos Trejo. Es lo que hemos averiguado de este abogado”.

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La conductora aprovechó ese momento para cuestionar el rol de la defensa y mostrar su desacuerdo con el argumento utilizado para describir la situación. “Qué vergüenza debe ser, ¿no? Defender a alguien como él, que ni siquiera el abogado quiere decir cómo se llama, pero dice: ‘Quieren satanizarlo por un error’. ¿Error? ¿Perdón?”, manifestó.

Magaly Medina arremete contra abogado de César Sánchez por hablar de “cargamontón”: “¿Error? ¿Perdón?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La frase del abogado a la que reaccionó Medina sostenía que su defendido estaba siendo cuestionado desproporcionadamente por un supuesto error y que no debía ser condenado públicamente antes de que las autoridades culminaran con las investigaciones correspondientes.

Según lo expuesto en el programa, el letrado habría señalado: “Simplemente quieren satanizar a una persona por un error. Cualquier persona no está libre de nada. Es un cargamontón”.

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La conductora reconoció que cualquier persona puede equivocarse, pero estableció una diferencia entre un error y los hechos que, según ella, quedaron expuestos en el caso de Naldy Saldaña. “Es cierto, las personas no estamos exentas de cometer errores, de tener caídas. Pero esto no es un cargamontón”, afirmó.

Magaly Medina arremete contra abogado de César Sánchez por hablar de “cargamontón”: “¿Error? ¿Perdón?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda que otras personas también relataron experiencias similares

Uno de los argumentos que Medina utilizó para cuestionar la defensa de César Sánchez fue que la denuncia de Naldy Saldaña no surgió de manera aislada. La periodista recordó que otras personas habían contado situaciones que, según sus propios testimonios, tendrían similitudes con la experiencia de la cantante.

La conductora hizo una precisión importante: esas otras personas no contaban con las mismas evidencias que Naldy, pero igualmente habían decidido hablar públicamente sobre lo que aseguran haber vivido.

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Magaly Medina arremete contra abogado de César Sánchez por hablar de “cargamontón”: “¿Error? ¿Perdón?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Hay otras personas que además de Naldi han salido a explicar, aunque como dicen ellos, no tenían las pruebas que Naldi sí, pero que han salido a contar que pasaron por la misma pésima experiencia que esta chiquita cantante de La Bella Luz”, sostuvo.

La conductora sostuvo además que el material mostrado en televisión permite observar una situación concreta y que, por ello, no corresponde descalificar toda la cobertura como un ataque colectivo contra César Sánchez.

“Esto es un video realmente que nos cuenta una historia en la que nadie, ninguna de nosotras mujeres, quisiéramos estar como protagonistas. No, tampoco”, expresó.

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Magaly Medina arremete contra abogado de César Sánchez por hablar de “cargamontón”: “¿Error? ¿Perdón?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que intenten desacreditar a Naldy por una supuesta relación

Otro de los puntos que generó la reacción de la conductora fue el argumento utilizado para poner en duda el relato de Naldy Saldaña. Según se explicó durante la emisión, desde la defensa se habría planteado que la cantante y César Sánchez mantenían una relación previa. Para Medina, incluso si se confirmara que ambos tuvieron algún tipo de vínculo sentimental, ese hecho no cambiaría el sentido del rechazo expresado por la joven.

“Y esto viene ahora después de haber intentado desacreditar la versión de Naldi diciendo: ‘No, es que ellos tenían una relación’. Claro, cualquiera puede decir eso”, manifestó.

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Magaly Medina arremete contra abogado de César Sánchez por hablar de “cargamontón”: “¿Error? ¿Perdón?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista consideró que la existencia de una eventual relación debería ser acreditada con testimonios y elementos concretos, y cuestionó que se utilice como argumento automático para invalidar la denuncia.

“Pero creo que no hay nadie más que todos sus compañeros y testigos, porque a mí puede venir alguien en mi equipo y decirme: ‘No, Magaly, yo no tenía una relación con fulano’, pero si todos los demás compañeros de esa persona me han dicho, me han contado y hasta yo misma he visto que había una relación, no me puedes venir a decir que no”, explicó.

Según la información presentada en el programa, hasta el momento no habría aparecido públicamente otro integrante del grupo musical para confirmar que entre Naldy Saldaña y César Sánchez existía una relación sentimental.

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“Pero en ese caso no ha salido ninguna otra persona de ese grupo musical a decir que sí ellos tenían una relación”, indicó la conductora.

Magaly Medina arremete contra abogado de César Sánchez por hablar de “cargamontón”: “¿Error? ¿Perdón?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Así lo tuvieran, si ella dice no, es no”: Magaly defiende a Naldy Saldaña

La frase más contundente de la conductora llegó al referirse a la posibilidad de que Naldy Saldaña y César Sánchez efectivamente hubieran tenido una relación en algún momento.

Para Medina, ese supuesto antecedente no elimina la posibilidad de que una persona pueda establecer límites o cambiar de decisión dentro de cualquier vínculo. “Y como hemos dicho, así lo tuvieran, si ella dice no, es no”, afirmó.

Magaly Medina arremete contra abogado de César Sánchez por hablar de “cargamontón”: “¿Error? ¿Perdón?”. Captura: Magaly TV La Firme.