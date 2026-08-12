Diputada Palomino afirma que buscan “sexualizar” sus visitas a Pedro Castillo y culpa a la “señora K” por difusión de chats

Catherin Palomino negó tener una relación sentimental con Pedro Castillo y afirmó que su vínculo con el expresidente es político y partidario

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La diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) rechazó este martes mantener una relación sentimental con el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y sostuvo que el vínculo entre ambos responde a su participación política y al trabajo que realizó como su abogada antes de asumir el cargo parlamentario.

En una entrevista con el exfiscal José Domingo Pérez, defensa del exjefe de Estado, Palomino afirmó que conoce a Castillo desde hace aproximadamente dos años y medio, a partir de la formación del proyecto político que él lidera, Todo con el Pueblo.

Refirió que fue fundadora de esa formación y que participó en su expansión desde Huancavelica, la región que representa y por la que fue electa, hacia otras zonas del país. “Yo me he ido cargando la foto de Pedro Castillo a las espaldas en un banner a recoger las fichas de afiliación”, declaró.

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Palomino aseguró que la cifra 69, correspondiente al número de visitas a Castillo entre 2024 y 2026 reportadas por la prensa, contiene una insinuación de carácter sexual. “Quieren sexualizar mis visitas a Pedro Castillo. Yo he sido su abogada, pero también vengo y soy parte del proyecto político del líder, que es él. ¿Cuál es la irregularidad?”, cuestionó.

Un reportaje exclusivo de Cuarto Poder muestra los chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino, en los que presuntamente insulta y amenaza a la familia del expresidente Pedro Castillo. - Cuarto Poder

También rechazó que sus encuentros respondan a motivos personales y afirmó que habría continuado visitándolo incluso si no hubiera sido elegida congresista. “Si no fuera diputada, seguiría visitándole las veces que yo quiera. ¿Cuál es el problema?”, sostuvo.

La legisladora insistió en que su teléfono fue vulnerado, negó ser responsable de una serie de conversaciones de WhatsApp atribuidas a ella y difundidas el último fin de semana por Cuarto Poder y sostuvo que la “señora K”, en alusión a la presidenta Keiko Fujimori, estaría detrás de su difusión.

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“La señora K, lo voy a decir así, ya les ha pagado, pues ya han comido, ahora tienen que justificar el dinero que han recibido todos estos diarios o toda esta prensa mermelera”, declaró sin evidencias.

Palomino relató, además, que anteriormente le robaron un equipo celular, que en dos ocasiones habrían accedido a su WhatsApp y que le vaciaron cuentas bancarias en dos oportunidades. Según su versión, cuenta con pruebas sobre los accesos a sus dispositivos. También señaló que familiares, amigos, colegas e incluso congresistas habrían recibido mensajes enviados supuestamente desde sus cuentas.

Indicó que el número telefónico al que hacen referencia los reportajes fue activado aproximadamente un mes o mes y medio antes de la difusión de los mensajes. “Yo me he enterado al igual que ustedes, por la prensa y la verdad dudo mucho que sean mensajes que yo haya escrito, pero también pongo a juicio que sean mensajes de mi celular”, afirmó.

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Acusó a la “señora K”, en referencia a Keiko Fujimori, de estar detrás de la difusión de los mensajes, además de cuestionar a medios de comunicación, aunque no presentó evidencias

Palomino fue enfática al descartar cualquier vínculo sentimental con el expresidente. “Mi única relación, lo reitero, (...) es política, partidaria, como líder de nuestra organización (...) Quieren traer abajo el liderazgo de Pedro Castillo, no de Catherine Palomino”, manifestó.

De igual modo, aseguró mantener una relación cordial con la cuñada del exjefe de Estado, la diputada Yennifer Paredes, y rechazó haber exigido S/300 mil a Jaime Vázquez, sobrino del expresidente, mediante amenazas e insultos por WhatsApp.

No obstante, reconoció que mantiene un proceso judicial con este último. “Yo he sido víctima y hay que decirlo, la agresión a la mujer, venga de donde venga, no se puede tolerar. Será la justicia un juez quien determine las responsabilidades”, afirmó.

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Consultada sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra los medios que difundieron los reportajes, Palomino señaló que no tiene previsto hacerlo y que, por ahora, prefiere concentrarse en asuntos de su región.