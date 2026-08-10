“Pedro Castillo es mi pareja, él conoce quién soy”: atribuyen a diputada Catherin Palomino mensajes contra la familia del expresidente

Un reportaje exclusivo de Cuarto Poder muestra los chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino, en los que presuntamente insulta y amenaza a la familia del expresidente Pedro Castillo. - Cuarto Poder

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La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, aparece involucrada en una serie de chats de WhatsApp atribuidos a ella, en los que lanza insultos y advertencias contra familiares del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

En uno de los mensajes, difundidos este domingo por Cuarto Poder, la parlamentaria afirma mantener una relación sentimental con el exgobernante, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses por su fallido intento de golpe de Estado.

“Respecto a mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme o a destruir nuestra tranquilidad. Usted podrá hablar lo que quiera, pero eso no cambia el amor, la confianza que él tiene hacia mí”, se lee en las conversaciones del 7 de mayo.

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El dominical constató que el número desde el cual fueron remitidos los mensajes comienza con 970 y, de acuerdo con registros del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), pertenece a Palomino. El mismo teléfono figura en el Facebook oficial de la parlamentaria.

“Le advierto que si vuelve a involucrarme en sus ataques, tomaré las acciones legales correspondientes (...) También le recomiendo medir sus palabras”, añadió en el mensaje de ese día.

Los mensajes incluyen insultos y advertencias: En otro intercambio del 18 de junio, Palomino habría calificado de “vulgar, fea y cochina” a una familiar del expresidente y le advirtió que tomaría acciones legales

Otro intercambio, fechado el 18 de junio, contiene calificativos dirigidos a una familiar del exmandatario. Para entonces, Palomino ya era virtual diputada.

“¿Qué puedo esperar de alguien vulgar, fea y cochina como usted? Con razón mi querido Pedro dice que usted es la persona con menos moral (...) No basta preguntar en su misma familia cómo tuvo a sus hijos para ver la clase de distinguida dama que es usted, ignorante”, señala el texto atribuido a la parlamentaria.

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La persona que recibió los mensajes decidió mantener su identidad en reserva. El caso no se limitaría a una familiar de Castillo. Jaime Vázquez Castillo, sobrino del exgobernante y participante de la última campaña presidencial de Juntos por el Perú, también afirmó haber recibido amenazas y cartas notariales.

Palomino llegó al Congreso por Huancavelica tras la alianza entre Juntos por el Perú y Todo con el Pueblo, organización política liderada por Castillo y su familia. Su cercanía con el exmandatario también ha quedado expuesta por sus reiteradas visitas al penal de Barbadillo.

Entre octubre de 2024 y febrero de este año, registró 61 ingresos al recinto penitenciario y, en algunas ocasiones, accedió sin presentar su documento de identidad.

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Cuarto Poder buscó entrevistarla para conocer las razones de los mensajes atribuidos a su número; sin embargo, no aceptó una conversación por Zoom, comunicó que se encontraba en su región y negó que los mensajes fueran suyos.

La diputada aseguró que otra persona bloqueó su equipo y que alguien accedió a su teléfono. Sostuvo que en las fechas señaladas utilizaba otro número

En un descargo posterior enviado al programa, Palomino aseguró que su teléfono sufrió un acceso no autorizado y que tuvo que reactivar su chip aproximadamente un mes antes. Sin embargo, el dominical no halló ninguna denuncia policial que reportara ese hecho.

“Considero que estos hechos son preocupantes y puedo intuir las razones detrás de ellos. Después de la segunda vuelta, Jesús Fernández, alguien que no conozco, bloqueó mi equipo haciéndose pasar por mi pareja, además de producirse un acceso no autorizado a mi teléfono”, señaló.

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“Esta situación fue regularizada hace aproximadamente un mes, cuando activé nuevamente mi chip, hecho que consta en el reclamo presentado ante Claro (empresa operadora). La fecha que usted indica yo tenía otro número de celular. Desconozco el mensaje al que hacen referencia y no puedo responder por algo cuya autenticidad desconozco”, señaló.

De igual modo, dijo que tomará las acciones legales correspondientes “ante las constantes difamaciones”.