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Diputada Catherine Palomino anuncia pronunciamiento luego de filtración de chats que la vinculan a Pedro Castillo

La representante de Juntos por el Perú se reservó respuestas a las supuestas conversaciones en las que se expresaría con ofensas hacia la familia del expresidente

Pedro Castillo rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la diputada Catherin Palomino. Composición: Infobae
Pedro Castillo rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la diputada Catherin Palomino. Composición: Infobae
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La diputada de Juntos por el Perú, Catherine Palomino, anunció esta mañana que emitirá un pronunciamiento a las 8:00 p.m. en un programa de televisión respecto al informe difundido en Cuarto Poder en el que se publicaron chats que la vincularían sentimentalmente con el expresidente Pedro Castillo y en contra de familiares del exmandatario.

Según el programa, los mensajes incluirían insultos y amenazas y la legisladora se habría presentado como supuesta pareja del exmandatarioen los que lanza insultos y advertencias contra familiares del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

A la salida del Congreso, Palomino evitó responder sobre una eventual investigación en la Comisión de Ética y dijo que explicará su versión por la noche: “El día de hoy me voy a pronunciar a las ocho de la noche.”

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La difusión de los mensajes motivó pedidos para que se evalúe su conducta parlamentaria y si corresponde que el caso sea revisado por la Comisión de Ética del Congreso, que deberá determinar si existe alguna infracción al reglamento o al Código de Ética Parlamentaria.

Un reportaje exclusivo de Cuarto Poder muestra los chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino, en los que presuntamente insulta y amenaza a la familia del expresidente Pedro Castillo. - Cuarto Poder

Los mensajes de Catherine Palomino

En uno de los mensajes, difundidos este domingo por Cuarto Poder, la parlamentaria afirma mantener una relación sentimental con el exgobernante, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses por su fallido intento de golpe de Estado.

Respecto a mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme o a destruir nuestra tranquilidad. Usted podrá hablar lo que quiera, pero eso no cambia el amor, la confianza que él tiene hacia mí”, se lee en las conversaciones del 7 de mayo.

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El dominical constató que el número desde el cual fueron remitidos los mensajes comienza con 970 y, de acuerdo con registros del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), pertenece a Palomino. El mismo teléfono figura en el Facebook oficial de la parlamentaria.

“Le advierto que si vuelve a involucrarme en sus ataques, tomaré las acciones legales correspondientes (...) También le recomiendo medir sus palabras”, añadió en el mensaje de ese día.

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Otro intercambio, fechado el 18 de junio, contiene calificativos dirigidos a una familiar del exmandatario. Para entonces, Palomino ya era virtual diputada.

“¿Qué puedo esperar de alguien vulgar, fea y cochina como usted? Con razón mi querido Pedro dice que usted es la persona con menos moral (...) No basta preguntar en su misma familia cómo tuvo a sus hijos para ver la clase de distinguida dama que es usted, ignorante”, señala el texto atribuido a la parlamentaria.

Pedro Castillo responde por chats de Catherin Palomino

Por su lado, el expresidente Pedro Castillo rechazó las versiones difundidas sobre una presunta relación sentimental con la diputada Catherin Palomino y cuestionó el contenido de un informe periodístico de Cuarto Poder. El exmandatario utilizó su cuenta de X para referirse a las publicaciones que vinculan a la parlamentaria con sus visitas al penal de Barbadillo.

El pronunciamiento ocurrió después de la difusión de conversaciones de WhatsApp atribuidas a Palomino. En uno de esos mensajes, la parlamentaria afirma que mantiene una relación con Castillo y sostiene que el expresidente conoce su identidad y la confianza que existe entre ambos.

A través de X, Pedro Castillo calificó de falsas las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Catherin Palomino. El exmandatario señaló: “La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear”.

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