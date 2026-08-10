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El ministro Elmer Cuba afirma que los feriados creados por el Congreso en Perú “algún día se podrán eliminar”

En una entrevista en Punto Final, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas dijo que los tres días no laborables aprobados en los últimos años son ley vigente, pero podrían quedar sujetos a una revisión futura

Hombre en traje con micrófono, con letrero de Ministerio de Economía y Finanzas detrás. Dos personas con mochilas y equipaje junto a buses
El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Elmer Cuba, expone la propuesta de trasladar los feriados nacionales a los lunes para beneficiar al sector turístico.
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El debate sobre los feriados oficiales creados por el Congreso de la República en Perú se mantiene tras las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, quien sostuvo que “algún día se podrán eliminar”.

Así lo expresó durante una entrevista en el programa Punto Final, donde abordó el impacto de estas disposiciones en la productividad nacional y las comparó con la realidad laboral de otros países de la región.

En diálogo con la prensa, Cuba señaló que la creación de tres nuevos feriados en el país responde a una iniciativa del Congreso anterior y que, aunque actualmente constituyen una ley de la República, su permanencia en un futuro no sería definitiva.

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“Ya que están ahí, cómo lo manejamos, ¿no? Ya son una ley de la República, algún día se podrán eliminar, pero por ahora están en la mesa”, afirmó el titular del MEF al dominical de Latina.

Elmer Cuba
El debate sobre los feriados en Perú se intensificó tras las declaraciones de Elmer Cuba sobre su impacto en la productividad nacional.

El ministro de Economía enfatizó que un país en desarrollo como Perú no avanzará económicamente mediante la adición de más días no laborables. A su juicio, la cantidad de feriados no difiere mucho de otros países sudamericanos como Chile o Colombia, pero en estos países las vacaciones anuales son más cortas, lo que genera un balance diferente en el tiempo de descanso de los trabajadores.

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Comparaciones regionales

Durante la entrevista, Punto Final detalló que actualmente existen dieciséis feriados en el calendario nacional. Cuba explicó que, sumados a los treinta días de vacaciones que reciben los trabajadores en Perú, el tiempo de descanso supera al de países vecinos, donde las vacaciones suelen ser de quince días útiles, es decir, tres semanas.

El ministro apuntó que si bien los feriados no son ajenos a la legislación laboral en la región, el verdadero desafío es cómo afectan la productividad. “Si fuese Suecia se discutiría ese tema”, expresó, aludiendo a la diferencia entre las economías desarrolladas y las emergentes como la peruana.

Elmer Cuba CADE
El titular del MEF comparó a Perú con Chile y Colombia, donde las vacaciones anuales son más cortas pese a tener feriados oficiales. (CADE)

Modificación de fechas

El enfoque del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido optimizar el calendario laboral, evitando que los feriados interrumpan la cadena productiva. Según relató Elmer Cuba a Punto Final, la normativa vigente permite trasladar los feriados que caen entre martes y viernes al lunes más cercano, con el objetivo de crear fines de semana largos y reducir el impacto en la logística nacional.

El funcionario remarcó que esta medida no afecta celebraciones emblemáticas como el 28 de julio, Navidad o Año Nuevo. Además, aclaró que no se busca eliminar festividades religiosas de arraigo popular, como la de Santa Rosa de Lima (30 de agosto), sino reorganizar los días de asueto para favorecer a las familias y al sector productivo.

Consultado sobre el costo económico de los feriados adicionales, Elmer Cuba precisó que cada día no laborable equivale a cerca del cuatro por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mensual. Esta cifra ilustra el peso que pueden tener los días de descanso en la economía formal.

Hombre con traje y corbata habla por micrófono frente a bandera de Perú. Recuadros muestran bus, avión, personas en playa, oficina y construcción. Calendario indica 'Lunes Feriado'
El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Elmer Cuba, explica la propuesta del gobierno para trasladar los feriados nacionales a los lunes con el objetivo de beneficiar el turismo y la productividad del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro subrayó que los principales gremios comerciales y los trabajadores respaldan la reorganización de los feriados, considerando que el tema trasciende lo religioso y responde a una lógica económica.

“No rompes la cadena productiva, los flujos normales logísticos en todo el país, que los cortas cuando toca el fin (de semana), cuando tocan en medio de la semana. Y además promueves mayor vida familiar”, manifestó.

Perspectiva oficial

Al referirse al futuro de los feriados aprobados, Cuba aclaró que se mantendrán por ahora, pero que en un futuro no se descarta su revisión y posterio eliminación. También recalcó que la permanencia de los días no laborables creados por el Congreso depende de futuras decisiones legislativas y del consenso social.

El ministro también abordó temas vinculados al salario mínimo, la informalidad laboral y las reformas estructurales que impulsa el Ejecutivo. Sin embargo, el tema de los feriados concentró parte central de su mensaje, reflejando la preocupación de las autoridades por equilibrar el bienestar de los trabajadores con las necesidades de crecimiento económico del país.

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