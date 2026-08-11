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Eclipse solar total 2026: link para verlo en vivo por YouTube desde Perú mañana 12 de agosto y desde qué hora

La transmisión mundial también se podrá ver a través del portal ESA Web TV, con seguimiento en tiempo real y explicaciones científicas

El 2 de octubre se verá un eclipse solar parcial sobre parte del territorio peruano.
El eclipse solar total de 2026 será transmitido en vivo por la ESA en YouTube y ESA Web TV el 12 de agosto. (Composición Infobae)
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El eclipse solar total de 2026 será transmitido en directo para todo el mundo este miércoles 12 de agosto a través del canal oficial de YouTube de la Agencia Espacial Europea (ESA) y podrá seguirse desde Perú en tiempo real. El evento astronómico tendrá su punto culminante cuando la Luna oculte por completo el disco solar, dejando a regiones de Europa en oscuridad momentánea.

De acuerdo con Andina, la ESA iniciará la transmisión en vivo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, España, a las 12:30 p.m. (hora peruana). Los interesados podrán acceder a la cobertura a través de ESA Web TV y el canal oficial de YouTube de la agencia, a la que puedes acceder dando click AQUI.

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El momento de mayor expectativa llegará a las 13:31 p.m. (hora peruana), cuando Javalambre experimentará aproximadamente un minuto y 21 segundos de oscuridad total.

Los eventos astronómicos de 2024 se posicionan entre los más buscados en Perú, destacando el Año Nuevo Lunar y el Eclipse Solar. Foto: Clarín
Desde Perú, el eclipse solar total de 2026 podrá seguirse en tiempo real a partir de las 12:30 p.m. por los canales oficiales de la ESA. (Clarín)

La conducción del programa estará a cargo de Maggie Aderin, científica y divulgadora, acompañada por la directora de Ciencia de la ESA, Carole Mundell, y los científicos Andy To, Miho Janvier y Martin Hewitson. También participará Javier Cenarro, director del observatorio.

Qué es un eclipse solar total

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se posiciona directamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente el disco solar. Durante la fase de totalidad, una franja específica de la superficie terrestre queda en oscuridad, permitiendo observar la corona solar, la atmósfera exterior tenue del Sol.

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Según detalla Andina, la trayectoria de totalidad del fenómeno atravesará Groenlandia, Islandia, una pequeña zona del noreste de Portugal y buena parte de España. En el resto de Europa se apreciará como eclipse parcial, donde la Luna cubrirá solo una porción del Sol. La ubicación estratégica de Javalambre, dentro de la franja de totalidad, permitirá obtener imágenes de alta calidad gracias a condiciones favorables como baja nubosidad y escasa contaminación lumínica.

eclipse solar
El momento central del eclipse solar total de 2026 ocurrirá a las 13:31 p.m. hora peruana, cuando la Luna oculte por completo el disco solar en Javalambre. (NASA)

Cobertura especial

La ESA incorporará también imágenes y observaciones en directo desde León y Frómista (Palencia) para ofrecer una cobertura continua del eclipse. De esta manera, se busca garantizar la obtención de tomas de las distintas fases del fenómeno desde diferentes puntos de la franja de totalidad.

En la ciudad de León, se organizará una actividad pública gratuita en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Durante la mañana, los asistentes podrán participar en talleres, experimentos y actividades interactivas, mientras que en la tarde se ha programado una sesión al aire libre para observar el eclipse, según informa Andina.

Durante la transmisión, el equipo de la ESA presentará entrevistas, explicaciones científicas y ofrecerá imágenes captadas con telescopios y drones. Los especialistas explicarán conceptos relacionados con el Sol, su corona y la relevancia de los eclipses para el avance de la astronomía y la física.

Al respecto, se señala que el Observatorio Astrofísico de Javalambre fue seleccionado por su ubicación privilegiada, su amplia vista hacia el horizonte occidental y sus condiciones ambientales, que aseguran una observación óptima mientras el Sol desciende.

Un eclipse solar total es cuando la Luna bloquea completamente nuestra vista del Sol.
Un eclipse solar total es cuando la Luna bloquea completamente nuestra vista del Sol. (Andina)

¿Cómo seguir el eclipse desde Perú?

Para quienes quieran presenciar el eclipse solar total de 2026 desde Perú, la recomendación es ingresar al canal oficial de YouTube de la ESA o a la plataforma ESA Web TV el 12 de agosto desde las 12:30 p.m. (hora peruana). El enlace también se encuentra disponible en la página de la agencia y en sus redes sociales oficiales.

La cobertura incluirá entrevistas con expertos, transmisión del evento desde múltiples ubicaciones y explicaciones en tiempo real sobre el desarrollo del fenómeno. Así, los espectadores de Perú podrán seguir cada etapa del eclipse y conocer su importancia científica y cultural, sin importar la distancia geográfica respecto a Europa.

La conducción a cargo de Maggie Aderin y la presencia de figuras como Carole Mundell y Javier Cenarro aportarán profundidad y rigor científico al programa especial. Además, la inclusión de imágenes desde León y Frómista permitirá comparar distintas perspectivas del eclipse y enriquecer la experiencia para la audiencia internacional.

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