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El eclipse solar total del 12 de agosto no se verá desde Perú, pero sí este otro esperado evento astronómico

La NASA explicó que la sombra lunar pasará por Europa y el norte del planeta, así que en Sudamérica solo quedará seguir la transmisión en vivo en plataformas especializadas

Un eclipse anular es cuando la Luna no cubre completamente el Sol, dejando un “anillo de fuego” alrededor.
La NASA indicó que el eclipse solar total del 12 de agosto solo tendrá visibilidad directa en zonas de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una parte de Portugal. (NASA)
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El próximo miércoles 12 de agosto, el planeta presenciará uno de los fenómenos astronómicos más esperados del siglo: el eclipse solar total más largo de la era moderna.

Miles de aficionados y científicos seguirán el evento, aunque Perú quedará fuera de la franja de visibilidad directa. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la totalidad del eclipse podrá contemplarse únicamente desde zonas específicas de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña parte de Portugal.

Según información difundida por la NASA, la sombra de la Luna cubrirá completamente al Sol en regiones seleccionadas, siendo España uno de los principales escenarios. En ese país, el eclipse total marcará el inicio del llamado “Trío de Eclipses”, una serie de tres fenómenos astronómicos que ocurrirán entre 2026 y 2028.

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Para la comunidad científica y los aficionados, la oportunidad de observar la corona solar y estudiar la radiación constituye un hito que no se repetirá bajo condiciones similares hasta dentro de 157 años.

Eclipse solar histórico: oscuridad total en varias regiones del mundo y transmisión en vivo desde Perú. (Foto captura: Sky live)
Perú y gran parte de América del Sur quedarán fuera de la trayectoria del eclipse solar total de agosto por la posición relativa de la Luna, la Tierra y la sombra lunar. (Foto captura: Sky live)

La fase inicial del eclipse comenzará a las 19:30, con el primer contacto entre la Luna y el Sol. El momento de oscuridad total, que en algunas localidades alcanzará hasta 1 minuto y 51 segundos, ocurrirá a las 20:27. El fenómeno finalizará a las 21:30, aunque la duración exacta variará según el punto de observación.

En localidades como Navia, en España, la oscuridad completa se extenderá por casi dos minutos, mientras que en Sandgerði, Islandia, este lapso será de 1 minuto y 46 segundos.

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Países que serán testigos

La visibilidad total del eclipse se limitará a franjas muy definidas. De forma parcial, el fenómeno se apreciará en ciudades de Francia, Portugal, Andorra, Irlanda, Reino Unido, Mónaco, Italia, Marruecos, Suiza, Alemania, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa, Polonia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Rusia.

Los eventos astronómicos de 2024 se posicionan entre los más buscados en Perú, destacando el Año Nuevo Lunar y el Eclipse Solar. Foto: Clarín
España será uno de los principales escenarios del eclipse solar total y abrirá el llamado Trío de Eclipses previsto entre 2026 y 2028. (Clarín)

Además, en Lituania, Letonia, Finlandia, Estonia, Eslovenia, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Bielorrusia, Canadá, Bosnia y Herzegovina, Mauritania, Túnez, Senegal, Mali, Ucrania, Cabo Verde, Gambia, Serbia, Guinea-Bissau, Guinea, Estados Unidos, Rumania, Sierra Leona, Montenegro, Albania, Liberia, Libia, Costa de Marfil, Burkina Faso, Macedonia del Norte, Bulgaria y otras naciones.

Para quienes residen fuera de estos territorios, la NASA recomendó seguir la transmisión en vivo a través de plataformas especializadas como The Sky Live, donde se podrá observar el desarrollo del eclipse en tiempo real.

Por qué no todos los países pueden observar el eclipse

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol, bloqueando totalmente la luz solar para quienes se encuentran dentro de la trayectoria de la sombra lunar. Esta alineación perfecta no sucede cada mes, ya que la órbita del satélite suele pasar por encima o por debajo del Sol desde la perspectiva terrestre. Solo en ocasiones excepcionales, como la del 12 de agosto de 2026, se produce la coincidencia necesaria para que la sombra lunar oscurezca completamente un área del planeta.

Un eclipse solar total es cuando la Luna bloquea completamente nuestra vista del Sol.
Un eclipse solar total es cuando la Luna bloquea completamente nuestra vista del Sol. (Andina)

La NASA explicó que, debido a la posición relativa de la Luna y la Tierra, así como la trayectoria de la sombra, el eclipse de agosto quedará fuera de la vista para América del Sur. Esta circunstancia ha generado expectativa entre los seguidores de la astronomía en la región, donde el fenómeno podrá apreciarse únicamente de forma parcial o, en la mayoría de los casos, no será visible.

Sudamérica espera el “anillo de fuego” en 2027

Quienes se encuentren en Perú y otros países sudamericanos deberán aguardar unos meses para presenciar un evento celeste de gran magnitud. Según la NASA, el próximo fenómeno visible desde el continente será un eclipse solar anular, conocido popularmente como el “anillo de fuego”, programado para el 6 de febrero de 2027. En este tipo de eclipse, la Luna no cubre totalmente el disco solar, dejando un aro brillante alrededor del satélite, lo que genera un efecto visual muy característico.

El “anillo de fuego” podrá observarse desde distintos puntos de América, incluido el Perú, constituyendo una oportunidad para que científicos y público general disfruten de un espectáculo astronómico sin salir del continente.

La NASA subrayó la importancia de adoptar medidas de seguridad estrictas durante la observación, como el uso de lentes certificados para proteger la visión o métodos de proyección indirecta. “Mirar directamente al Sol sin protección puede provocar daños permanentes en la vista”, advirtió la agencia espacial.

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