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Aumento del sueldo mínimo da el primer paso: MTPE ratifica a secretario del Consejo Nacional de Trabajo

El Ejecutivo ha ratificado al secretario técnico del CNTPE para avanzar con el proceso de evaluación del incremento de la RMV en este organismo, que tendrá la participación de trabajadores, empresa y Estado

Juan Sheput
Juan Sheput ratificó al secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo, el primer paso para que se active este organismo y convoque para la evaluación del sueldo mínimo. - Crédito MTPE
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Juan Sheput, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), ha ratificado en el cargo al secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), Jorge Alberto Larrea De Rossi. Esto, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la institucionalidad laboral y el diálogo social, de cara al aumento del sueldo mínimo a S/1.300 en Perú.

Así, este sería el primer paso hacia la aprobación del nuevo sueldo mínimo, según lo anunció la presidenta Keiko Fujimori en su Mensaje a la Nación por 28 de julio.

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“La decisión fue adoptada luego de una reunión de trabajo en la que el funcionario expuso el funcionamiento, los avances y los principales desafíos del Consejo Nacional de Trabajo, instancia de concertación tripartita que reúne al Estado, las organizaciones de trabajadores y los gremios empresariales para la construcción de acuerdos en materia laboral”, reveló el MTPE. ¿Qué sigue ahora?

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, abordó temas como el incremento de la remuneración mínima vital y los retos laborales en el país. La discusión incluye referencias a la informalidad, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares peruanos. - Crédito TV Perú

RMV se evaluará en el CNT

Como se sabe, “la ratificación se produce en un momento en el que el Gobierno prepara medidas orientadas a mejorar progresivamente los ingresos de los trabajadores, recuperar el poder adquisitivo de las familias y promover reformas laborales que contribuyan al crecimiento económico, la productividad y la generación de empleo formal”.

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Así, entre estas medidas se encuentra el inicio del proceso de evaluación de la Remuneración Mínima Vital, informa el MTPE. Este, resaltan, deberá desarrollarse en el marco del Consejo Nacional de Trabajo, con la participación de trabajadores, empleadores y el Estado. “El objetivo es alcanzar consensos responsables que permitan mejorar los ingresos sin afectar la sostenibilidad de las empresas ni la continuidad del empleo formal”, añaden.

Así, en este contexto, el ministro Juan Sheput destacó que el fortalecimiento del Consejo Nacional de Trabajo constituye un paso fundamental para garantizar que las principales decisiones laborales del país se adopten sobre la base del diálogo, el consenso y el rigor técnico.

dinero - soles - retiro AFP
La RMV subirá a S/1.300, y se sugiere que el aumento se daría este mismo año 2026. - Crédito Andina

También reiteró que el Gobierno impulsará una agenda orientada a generar más empleo formal, elevar la productividad, reducir la informalidad sin recortar derechos laborales y promover reformas que fortalezcan la competitividad y el crecimiento económico del país.

“Con esta ratificación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reafirma su compromiso con una institucionalidad sólida y con mecanismos de concertación que permitan construir políticas públicas sostenibles en beneficio de los trabajadores, las empresas y el desarrollo del Perú”, señaló el MTPE.

Los siguientes pasos

El ministro de Trabajo señaló que el proceso tomaría entre 60 y 90 días, por lo que en noviembre se esperaría concretar este aumento, que podría entrar en vigencia desde diciembre o ya desde enero de 2027 (si se logra mantener estos plazos).

Keiko Fujimori
El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia

Lo siguiente será que el Consejo Nacional de Trabajo convoque a los representantes pertinentes para que el Gobierno presente su estudio que valida el aumento de la RMV a S/1.300. Estos serán de los gremios de empresas privadas, de sindicatos de trabajadores y del mismo gobierno de Keiko Fujimori.

Como se sabe, la RMV se fija mediante Decreto Supremo del MTPE, luego de un proceso de diálogo social, con la participación de los principales gremios empresariales y centrales sindicales del país, quienes integran el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

Pero también la regulación de la remuneración mínima forma parte de la competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), entidad competente para fijar y aplicar los lineamientos de la política de remuneraciones mínimas.

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