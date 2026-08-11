El número gratis que debes marcar si colapsan las líneas telefónicas durante un sismo: conoce la Línea 119

Una persona sostiene un teléfono móvil que muestra una alerta de sismo con un símbolo de exclamación y ondas sonoras en una pantalla roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ante un sismo, inundación, huaico o cualquier otra emergencia, una de las mayores preocupaciones suele ser conocer el estado de familiares y amigos. En esos momentos, el aumento repentino de llamadas puede generar congestión en las redes telefónicas, dificultando la comunicación entre las personas que buscan información. Frente a este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implementó la Línea 119, un servicio gratuito que permite dejar y escuchar mensajes de voz desde un celular o teléfono fijo.

El Sistema de Mensajería 119 está pensado para situaciones en las que comunicarse mediante una llamada convencional puede resultar complicado. Su funcionamiento es sencillo: una persona que se encuentra en una zona afectada puede grabar un mensaje con información sobre su estado y, posteriormente, sus familiares o amigos pueden ingresar al sistema para escuchar la grabación. La herramienta está disponible las 24 horas del día y puede ser utilizada desde cualquier operador telefónico.

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¿Cómo usar la Línea 119 para dejar un mensaje durante una emergencia?

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El procedimiento para utilizar la Línea 119 está dividido en dos opciones. La primera permite que la persona afectada registre un mensaje de voz, mientras que la segunda sirve para que familiares o amigos consulten si existe una grabación disponible.

Si una persona logra ponerse a salvo después de un temblor o sismo en Perú y necesita informar a sus familiares que se encuentra bien, debe realizar una llamada al número 119 desde su teléfono móvil o fijo. Una vez dentro del sistema, tiene que seleccionar la opción 1, destinada a grabar el mensaje.

La recomendación es utilizar este espacio para brindar información concreta sobre la situación. Por ejemplo, la persona puede indicar que está a salvo, mencionar en qué lugar se encuentra o señalar si necesita algún tipo de ayuda. La grabación es breve y está diseñada para transmitir información puntual en medio de una emergencia.

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Una vez registrado el mensaje, los familiares no necesitan comunicarse directamente con el afectado para conocer su estado. En lugar de realizar varias llamadas, pueden ingresar al sistema mediante la opción 2 de la Línea 119 y consultar el buzón correspondiente al número telefónico desde el cual fue grabado el audio.

Para escuchar un mensaje dejado desde un celular, el procedimiento consiste en marcar 119, seleccionar la opción 2 y luego ingresar el número de teléfono de la persona que dejó la grabación. De esta manera, el sistema permite acceder al mensaje previamente almacenado.

En el caso de que la grabación haya sido realizada desde un teléfono fijo, se debe seguir el mismo procedimiento, pero incluyendo previamente el código de área correspondiente a la región donde se encuentra esa línea. Este detalle es importante para que el sistema pueda identificar correctamente el número desde el cual se efectuó la llamada.

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¿Cuánto tiempo permanece el mensaje y cuándo se recomienda usarlo?

temblor - sismo - IGP - mochila de emergencia

La Línea 119 funciona como un buzón de voz de emergencia y permite que los mensajes permanezcan disponibles durante varios días, de modo que los familiares tengan la posibilidad de consultarlos incluso si no lograron comunicarse inmediatamente después del desastre. La información difundida por el MTC señala que las grabaciones pueden conservarse durante al menos siete días calendario, lo que amplía el margen para que los destinatarios puedan acceder a ellas.

Este sistema puede ser especialmente útil durante sismos de gran magnitud, lluvias intensas, inundaciones, huaicos y otros fenómenos que afecten las comunicaciones o dificulten el desplazamiento de las personas. En lugar de intentar contactar reiteradamente a un familiar, el sistema permite que quien se encuentra en la zona afectada deje una actualización para que luego pueda ser revisada por sus seres queridos.

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El servicio también puede facilitar la comunicación cuando una persona se encuentra en una zona donde la red móvil presenta problemas o cuando el número de llamadas simultáneas genera una alta demanda. Por ello, el MTC recomienda conocer previamente cómo funciona la Línea 119, de manera que su uso no sea una novedad durante una situación crítica.

La existencia de este mecanismo forma parte de las herramientas de preparación que las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía ante la posibilidad de desastres naturales. En el caso de un sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también recomienda identificar con anticipación las zonas seguras dentro y fuera de la vivienda, participar en simulacros y contar con una mochila de emergencia.

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Ese kit puede incluir elementos básicos como agua, alimentos no perecibles, medicamentos, vendas, linterna, radio a pilas, artículos de higiene y documentos importantes. En hogares donde viven bebés, adultos mayores o personas que requieren cuidados especiales, también se aconseja incorporar productos específicos para sus necesidades.

Tener identificados los lugares seguros y conocer mecanismos como la Línea 119 permite que las familias cuenten con más de una alternativa para enfrentar una emergencia. En especial, el sistema de mensajería puede ser utilizado para comunicar rápidamente que una persona está a salvo sin depender de una conversación telefónica prolongada.