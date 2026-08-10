Milena Zárate comparte el dramático mensaje de su mamá tras el terremoto de 7,4 en Colombia: "La gente salió a llorar"

Milena Zárate informó que su familia en Colombia está a salvo tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país.

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La mañana del lunes 10 de agosto, Colombia amaneció con el terremoto más fuerte registrado en el país en la última década. El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, sacudió a las 7:34 a.m. hora local y sus efectos se extendieron hasta Ecuador y Panamá.

Entre los colombianos que residen en el extranjero y que recibieron con angustia la noticia, Milena Zárate fue una de las primeras figuras públicas del espectáculo, radicada en Perú, que salió a pronunciarse: apareció con los ojos llorosos en sus historias de Instagram para hablar sobre el estado de su familia.

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La artista, hermana de Greissy Ortega y figura conocida en la televisión peruana, recibió una avalancha de mensajes de seguidores preocupados por sus familiares. Horas después del sismo, respondió desde sus redes sociales con voz entrecortada y ojos enrojecidos, sin eludir la gravedad de lo que vivía su país natal.

La familia de Zárate está a salvo, pero el miedo se apoderó de Colombia

“Agradecer a todos los que me han estado escribiendo, preguntándome cómo estoy, cómo está mi familia en Colombia, está bien”, afirmó la cantante en sus historias de Instagram. Sus familiares se encuentran en Santander, una región que no fue el epicentro del desastre, aunque sí sintió el movimiento telúrico. “Mi familia está en Santander, ha habido temblor, se han caído algunas cosas, pero nada de consideración”, indicó Zárate.

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La artista colombiana Milena Zárate, radicada en Perú desde hace varios años, se dirigió a sus seguidores para informar sobre el estado de su familia tras el fuerte sismo de 7.4 que sacudió a Colombia. Con visible preocupación, comparte detalles de la tragedia y envía un mensaje de solidaridad a sus compatriotas. Video: Instagram Milena Zárate

La artista también explicó que el pánico se extendió por todo el territorio colombiano, en parte por la memoria reciente del terremoto en Venezuela. “El temor está en todo Colombia a raíz de lo que pasó en Venezuela. La gente ha salido a las calles a llorar, me comenta mi mamá, asustados, pero gracias a Dios no ha pasado nada”, sostuvo, visiblemente afectada.

Zárate subrayó que la magnitud del daño se concentra en otras zonas del país. “Donde sí realmente ahorita se está viviendo un caos total es el eje cafetero, El Valle, donde está Cali, el lado Pereira, Manizales, El Chocó, que ha sido el epicentro, la situación es terrible, caótica, toda mi solidaridad”, declaró la cantante.

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Un sismo que dejó más de 100 muertos y cinco departamentos en emergencia

El terremoto fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el epicentro a 107 kilómetros de profundidad, a unos 5 kilómetros al este de San José del Palmar. El movimiento alcanzó intensidad VIII en la escala de Mercalli, categoría calificada como “severa”.

El balance más reciente, confirmado por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, elevó la cifra de fallecidos a 111 personas, con más de 464 heridos y miles de viviendas destruidas. El mandatario declaró la situación de “desastre nacional” y ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta de emergencia.

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Los vecinos rebuscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Juan Pablo Arbelaez

Anunció además que viajará a Pereira, una de las ciudades con mayor número de víctimas, donde 37 personas perdieron la vida, según el reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). Los departamentos más golpeados fueron Risaralda, Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Antioquia.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder reportó al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas en su interior. En Manizales, las autoridades contabilizaron más de 12 edificios parcial o totalmente destruidos. El aeropuerto de Pereira, entre otros seis terminales aéreos, suspendió operaciones por daños estructurales, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

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“Para los que no saben, acaba de ocurrir un sismo de 7,4 en Colombia a las 7 y 34 de la mañana, el epicentro fue en el Chocó y ha afectado el sur occidente, el eje cafetero, el norte del Valle del Cauca. De verdad que la situación en Colombia está ahorita terrible, hay 21 personas fallecidas, más de 500 casas han colapsado, se están organizando para buscar a personas que han quedado en los escombros, la situación es muy penosa”, declaró Zárate en el momento en que se pronunció, antes de que el balance oficial subiera a más de un centenar de víctimas.

Zárate, una colombiana en Lima que sigue de cerca la tragedia de su país

Milena Zárate es una cantante y personalidad de la televisión colombiana radicada en Perú desde hace varios años. Su presencia en el espectáculo peruano la convirtió en una figura reconocida del entretenimiento local, y su vínculo permanente con Colombia —donde mantiene a gran parte de su familia— la sitúa como una voz cercana al drama que vive ese país.

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Momentos de tensión en el set de 'Q'Bochinche' cuando un sismo interrumpió el programa. Milena Zárate fue la primera en alertar a sus compañeros, gritando de miedo al sentir el movimiento. Video: TikTok @riclatorrez

No fue la única figura pública colombiana en reaccionar. La cantante Shakira también se pronunció en redes sociales para expresar su solidaridad con sus compatriotas. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con todas las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”, escribió la artista.

El gobierno de De la Espriella comprometió actualizaciones oficiales cada dos horas, mientras los equipos de rescate continuaban con las labores de búsqueda entre los escombros en las zonas más afectadas del occidente colombiano.