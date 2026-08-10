Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

El exfutbolista contrastó el modelo peruano con el argentino y explicó que la base asociativa empuja a sostener todas las categorías juveniles, además de una conducción profesional que ordena la formación (Germán Alemanno)

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Se tenía que decir y se dijo. En una conversación sobre el presente del fútbol regional, el exfutbolista Germán Alemanno analizó el caso peruano y su contraste con el modelo argentino de formación.

El intercambio partió de un dato que, según los participantes, resume parte del problema: Perú aparece como el país con menor volumen de transferencias de futbolistas dentro de la zona.

A partir de esa idea, Alemanno describió diferencias vinculadas a la estructura de base, la organización de los clubes y el impacto que hoy tienen la administración y el dinero en el negocio.

Un mercado con pocos pases y una base asociativa débil

Germán Alemanno cuestionó la estructura formativa peruana y la comparó con Argentina, donde los clubes sostienen categorías juveniles desde edades tempranas y cuentan con una organización más amplia. (La Palabra en Juego)

Luis Carrillo Pinto, del espacio La Palabra en juego, planteó el punto de partida del diagnóstico: “Somos el país que menos, transfiere jugadores en la región”. La afirmación abrió la puerta a un intercambio sobre por qué el circuito local no logra sostener un flujo constante de salidas al exterior o a otros destinos del continente.

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Alemanno enfocó su respuesta en un aspecto institucional. “Pero ¿por qué no hay clubes sociales?”, preguntó, antes de trazar una comparación directa con el funcionamiento en Argentina. En su descripción, el esquema argentino empuja a los clubes a sostener una cadena completa de categorías juveniles, con un requisito casi excluyente para competir. “En Argentina, si no tenés divisiones de la décima hasta la cuarta, no jugás”, sostuvo.

La diferencia, según el entrevistado, no es solo deportiva. En el mismo razonamiento, señaló que el desarrollo de las divisiones menores exige una estructura interna con roles definidos y conducción profesional. “En cada espacio hay que poner un gerente que maneje las cosas y que sea mejor que uno”, remarcó, en una idea que vinculó el crecimiento de la cantera con decisiones de gestión.

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Carrillo Pinto completó esa línea al subrayar el volumen de recursos que circula en la actividad. “Sobre todo por el dinero que se maneja hoy en el fútbol”, dijo, en referencia a la necesidad de administración y control en un contexto donde la economía del juego condiciona el día a día de los planteles y las instituciones.

Infraestructura, economía y la expectativa que no se cumplió tras Rusia 2018

El exjugador comparó las condiciones de infraestructura de Perú y Argentina y explicó por qué, a su juicio, la clasificación a Rusia 2018 no produjo el salto esperado en el valor del talento peruano. (Andina)

El diálogo avanzó hacia un contraste más amplio entre ambos países, con énfasis en las condiciones materiales. Alemanno marcó una distancia notoria en infraestructura. “Diferencia entre Argentina y Perú, desde la infraestructura, todo, muchísima”, afirmó, al enumerar un factor que, en su enfoque, repercute en la calidad de los procesos de formación y en el techo competitivo del fútbol local.

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Sin embargo, introdujo un matiz al referirse a lo financiero. “Desde lo económico, no es tanta”, agregó, sugiriendo que la brecha no se replica con la misma magnitud cuando la comparación se traslada únicamente al plano de los recursos.

En ese marco apareció una pregunta específica sobre el impacto del Mundial de Rusia 2018 en el valor del futbolista peruano. Carrillo Pinto recordó una expectativa extendida en el ambiente: “Parecía que después del mundial de Rusia 2018 esto se tenía que ir para arriba, que el jugador peruano se iba a revalorizar. Y pasó todo lo contrario. ¿Qué sucedió?”

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Alemanno respondió con un diagnóstico que ubicó a la selección nacional en el centro del circuito de “venta” y exposición. “Lamentablemente, la selección es lo primero que vende. Es lo que pasó en Rusia”, expresó. En esa mirada, el foco puesto en el equipo nacional termina por absorber el protagonismo comercial, con efectos sobre el crecimiento del mercado doméstico.

La conversación también retomó la idea de que la estructura general impacta en el desarrollo del fútbol peruano. El análisis señaló una brecha ligada a infraestructura y cuestiones económicas, con consecuencias visibles sobre la calidad y la evolución del juego. En esa lectura, el escenario limita la consolidación de un proceso formativo comparable al argentino, donde se mencionó una organización con más categorías juveniles y un andamiaje institucional más extendido.

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Competencia en condiciones extremas y su atractivo salarial

Alemanno describió una Liga 1 marcada por viajes, altura y diferentes climas, aunque señaló que el campeonato mantiene capacidad para atraer futbolistas debido a los buenos salarios. (Liga 1)

El cierre del intercambio se concentró en la liga peruana, abordada desde el plano deportivo y el económico. Carrillo Pinto consultó de manera directa: “¿Cómo es la liga peruana?” Alemanno describió un torneo atravesado por contextos geográficos y climáticos diversos. “O sea, desde lo futbolístico, uno sabe que viene acá a diversos climas”, señaló.

La respuesta de Alemanno continuó con un rasgo habitual del calendario y de los viajes internos. “Sabe que puede en un equipo a altura, puede otro equipo”, afirmó, al referirse a la variación de escenarios que, según planteó, condiciona la preparación y el rendimiento.

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En paralelo, el entrevistado diferenció ese cuadro competitivo del atractivo que ofrece el torneo en términos contractuales. “Pero es seductora desde lo económico”, dijo. Y Alemanno completó la idea con una frase concreta sobre el cumplimiento salarial: “Porque los equipos pagan bien realmente”.

En el intercambio, esa combinación quedó planteada como un contraste central: un campeonato que, pese a debilidades estructurales señaladas en el análisis, conserva un poder de atracción por su capacidad de pago, al mismo tiempo que convive con limitaciones de base asociativa, organización y desarrollo formativo que, según Alemanno, marcan diferencias con el esquema argentino de divisiones menores.

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