Solo el 3,9% de hogares peruanos mantiene su teléfono fijo, mientras el acceso a internet ya alcanza al 96%

En el ámbito rural, el internet móvil se ha consolidado como la principal vía de acceso a la red, con presencia en el 83,4% de los hogares. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Solo el 3,9% de los hogares peruanos conserva actualmente una línea telefónica fija, en medio de un escenario marcado por el crecimiento sostenido del acceso a internet y la expansión de los servicios móviles. Así lo revela la más reciente Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel 2025), elaborada por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones.

El estudio también muestra que el acceso a internet se ha convertido en un servicio prácticamente masivo en el país. De acuerdo con el informe, el 96% de las viviendas peruanas ya cuenta con conexión a la red, lo que representa alrededor de 10,3 millones de hogares conectados. En las áreas rurales, la cobertura alcanza el 85,8%.

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Internet móvil domina la conectividad en el país

El director de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel, Lennin Quiso, indicó que el internet móvil continúa siendo la principal vía de acceso digital para los peruanos. Según detalló, este servicio está presente en el 99,6% de los hogares que cuentan con conexión.

La tendencia también se replica fuera de las ciudades. En las zonas rurales, el 83,4% de los hogares utiliza internet móvil como principal alternativa para conectarse, consolidando a esta tecnología como la más extendida en el territorio nacional.

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En las zonas rurales, el acceso a internet ya llega al 85,8% de los hogares peruanos. Foto: Primagas

Crece el acceso simultáneo a varios servicios

La encuesta revela además que el 99,8% de las viviendas dispone de al menos un servicio de telecomunicaciones. Sin embargo, uno de los cambios más notorios es el aumento de hogares que contratan más de un servicio al mismo tiempo.

Actualmente, el 64,2% de las familias peruanas tiene acceso simultáneo a dos servicios de telecomunicaciones, superando el 59,3% registrado previamente. Este avance refleja una mayor demanda por conectividad y entretenimiento digital en distintos formatos.

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Telefonía fija y TV de paga continúan en retroceso

Mientras algunos servicios avanzan, otros mantienen una caída sostenida. La televisión de paga continúa perdiendo presencia en los hogares peruanos. Según el reporte, solo el 31,8% de las viviendas mantiene activo este servicio, por debajo del 33,9% reportado en 2024.

La telefonía fija presenta un descenso aún más marcado. Apenas el 3,9% de los hogares conserva un teléfono fijo, lo que equivale aproximadamente a uno de cada 25 peruanos. El dato confirma la progresiva sustitución de este servicio por alternativas móviles y digitales.

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La TV de paga sigue retrocediendo en el país y actualmente solo está presente en el 31,8% de los hogares peruanos. Foto: Osiptel

Internet fijo supera por primera vez el 50%

Pese al predominio del internet móvil, el Osiptel identificó espacio para que el internet fijo continúe creciendo en el país. Este servicio ya alcanza al 50,4% de los hogares, superando por primera vez la barrera del 50%.

Quiso señaló que todavía existe margen para ampliar este tipo de conectividad y destacó a la fibra óptica como la tecnología con mayor potencial de expansión en los próximos años, debido a su capacidad para ofrecer velocidades más altas y conexiones más estables.

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Smartphones y laptops ganan terreno en los hogares

El smartphone se consolidó como el dispositivo tecnológico más difundido en el Perú. Al cierre de 2025, el 95,4% de los hogares contaba con al menos un teléfono inteligente, una cifra considerablemente mayor al 78% observado en 2019.

El crecimiento también se refleja en otros equipos tecnológicos. La presencia de laptops pasó de 23,4% en 2019 a 65% en la actualidad, mientras que las computadoras de escritorio aumentaron de 36% a 54%. Según explicó Quiso, este avance responde al impulso que tuvieron el teletrabajo y la teleeducación en los últimos años.

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