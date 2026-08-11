La situación de Pedro Gallese tras el violento terremoto que azotó Colombia: “Sintió el susto”

El futbolista peruano permaneció resguardado en su vivienda de la ciudad colombiana junto a sus seres queridos y, según el reporte difundido, el episodio no dejó consecuencias personales (Deportivo Cali)

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Durísimo inicio de semana en Colombia por un sismo de magnitud 7 que generó preocupación dentro y fuera del país, con imágenes que circularon en redes sobre derrumbes y escenas de tensión en distintas ciudades. En ese contexto, la atención se centró también en el estado de futbolistas extranjeros que residen allí, entre ellos el peruano Pedro Gallese, arquero titular de Deportivo Cali.

De acuerdo con lo informado en el programa Fútbol Satélite, el periodista Kevin Pacheco tomó contacto con personas del entorno del guardameta para conocer su situación luego del movimiento telúrico que se sintió en Cali. La respuesta fue tranquilizadora: Gallese se encontraba en su vivienda, acompañado por su familia, y no presentó complicaciones de salud, aunque el episodio le generó temor por lo inesperado del evento.

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“Hubo un terremoto en Colombia, más de 7 grados. Se ha sentido en Cali e intenté hablar con alguien cercano a Pedro Gallese y me dijeron que él está bien, que se sintió un susto. Estaba en su casa y felizmente está todo bien”, indicó Pacheco en el espacio deportivo.

El reporte sobre Gallese desde Cali

El sismo que se sintió en Cali generó preocupación por Pedro Gallese, pero el arquero peruano está fuera de peligro. El guardameta pasó el movimiento telúrico en su vivienda. (Deportivo Cali)

La información difundida por Pacheco apuntó a despejar dudas sobre el arquero peruano, identificado por el apodo de “El Pulpo”, en medio de horas marcadas por la inquietud general. Según el comunicador, el temblor se percibió en la ciudad donde vive el futbolista y el contacto con su entorno permitió confirmar que no pasó de un momento de alarma.

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En el mismo reporte, se remarcó que el arquero se mantuvo resguardado en su domicilio cuando ocurrió el sismo y que, pese al impacto emocional propio de la situación, el escenario no derivó en daños personales para él ni para los suyos.

“Hubo un terremoto en Colombia, más de 7 grados. Se ha sentido en Cali e intenté hablar con alguien cercano a Pedro Gallese y me dijeron que él está bien, que se sintió un susto. Estaba en su casa y felizmente está todo bien”, agregó el periodista.

Deportivo Cali y la presencia peruana en el club

La situación de Pedro Gallese generó atención en Deportivo Cali, donde también milita la arquera peruana Maryory Sánchez. Ambos forman parte de la presencia nacional en el club colombiano. (Deportivo Cali)

Gallese, habitual integrante de la selección peruana, formó parte de los nombres que despertaron mayor atención por su residencia en territorio colombiano. En la ciudad de Cali, además, no fue el único deportista peruano citado: también se mencionó a la arquera Maryory Sánchez como otra integrante de Deportivo Cali.

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El contexto del club resultó relevante porque la preocupación no se limitó a la situación personal de un solo futbolista. La confirmación de que Gallese se encontraba bien funcionó como un primer parte de calma dentro del ambiente deportivo, mientras seguían circulando reportes sobre el impacto del sismo en distintas zonas del país cafetero.

Su presente deportivo: figura ante Deportivo Pasto

Antes del sismo, Pedro Gallese había sido protagonista con Deportivo Cali en el triunfo 2-0 ante Deportivo Pasto. El arquero peruano sostuvo su arco en cero con intervenciones claves. (Deportivo Cali)

Más allá del episodio sísmico, Gallese atravesó días recientes de alta exposición deportiva con Deportivo Cali. Tan solo un día antes, el arquero volvió a destacarse en el triunfo como visitante por 2-0 ante Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad, por la cuarta fecha de la Liga Colombiana.

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En ese encuentro, el conjunto del peruano alcanzó el quinto lugar de la tabla con seis puntos y quedó a tres de los líderes, América de Cali, Independiente Medellín y Deportes Tolima. El partido se abrió con un inicio en el que el local buscó imponer condiciones y generó una opción clara que terminó con una intervención decisiva del arquero, que resolvió un mano a mano para sostener el cero.

Luego, la visita encontró el primer gol por medio de una jugada en la que Johan Andrés Martínez asistió a Titti, autor del 1-0 con el que se fueron al descanso. En el complemento, Deportivo Pasto insistió con ataques, pero Gallese respondió ante nuevas llegadas y mantuvo la diferencia.

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A los 65 minutos llegó el segundo tanto, tras una acción en la que Gustavo Cuéllar habilitó a Eduard Bello, que convirtió el 2-0 definitivo para cerrar un triunfo que aportó tres puntos importantes para el equipo “verde”. En ese marco, el arquero volvió a quedar asociado a una actuación determinante, esta vez por su influencia directa en sostener la ventaja en un tramo del partido en el que el local buscó el empate.