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Silvia Cornejo llama en vivo a ‘Amor y Fuego’ para confirmar embarazo y poner fin a su matrimonio tras el ampay de Jean Paul Gabuteau

La conductora llamó al programa para contar que espera a su segundo bebé y que el beso de su aún esposo con Analía Jiménez cerró una historia de 11 años

En una reveladora entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', Silvia Cornejo habla por primera vez sobre la infidelidad de su aún esposo Jean Paul Gabuteau. A pesar de estar embarazada de su segundo hijo, Cornejo anuncia el fin definitivo de su matrimonio tras la difusión de nuevas imágenes comprometedoras. Video: Willax TV / Amor y Fuego
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El lunes 10 de agosto, Silvia Cornejo tomó el teléfono y llamó en directo al programa ‘Amor y Fuego’. Minutos antes, el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre había emitido imágenes de su esposo, el empresario y músico Jean Paul Gabuteau, besando en la boca a Analía Jiménez —madre del primer hijo de él— al despedirse de una reunión nocturna.

Lo que Cornejo reveló en esa llamada sacudió al espectáculo peruano: confirmó un embarazo que era solo rumor y, en la misma entrevista, anunció el fin de su matrimonio. La escena del ampay, registrada en exclusiva por el programa, mostraba a Gabuteau y Jiménez en una salida con amigos. Según la versión de González, la pareja habría permanecido aproximadamente 20 minutos encerrada en el baño de un restaurante.

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Al momento de la despedida, Jiménez le dio un beso en el cachete a Gabuteau y él se volvió para recibirlo en la boca. El empresario regresó solo a su vivienda. Cornejo se enteró de todo cuando el programa estaba a punto de salir al aire.

El anuncio que nadie esperaba: embarazo y ruptura en la misma llamada

“Me acabo de enterar hace unos minutos lo que iban a pasar en tu programa”, le dijo Cornejo a González. La conductora fue directa: negó cualquier acuerdo de convivencia abierta con su esposo y confirmó que el matrimonio, que en noviembre próximo cumpliría dos años de formalizado, llegó a su fin.

Una mujer en primer plano a la izquierda. A la derecha, una pareja sonríe de pie. Un recuadro inferior muestra un hombre y una mujer besándose con rótulos
Silvia Cornejo anunció el fin de su matrimonio con Jean Paul Gabuteau tras el ampay difundido por 'Amor y Fuego'.

“Yo no estoy en ninguna relación de a tres. Yo he continuado con Jean Paul Gabuteau, que aún es todavía mi esposo, con el cual tengo 11 años de relación, nunca hemos tenido un acuerdo de poder tener una relación de a tres”, afirmó. Acto seguido vino la confirmación del rumoreado embarazo. Semanas antes, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ la habían captado en un centro comercial con una notoria pancita, y los rumores de gestación circulaban sin respuesta oficial.

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Cornejo los zanjó: “Sí, yo estoy embarazada. Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau”. Y añadió de inmediato que ese estado no la obligaba a permanecer en la relación. “Eso no es un limitante para yo decir que voy a continuar con él. El día de hoy termina mi relación con Jean Paul, ya no más”, declaró.

La separación llega cuando la pareja tiene un hijo en común de 9 años y otro en camino. Cornejo fue explícita sobre sus razones: “Yo creí en él, pero es un hombre de 50 años que tiene que hacerse ya responsable de sus actos y yo tengo que ahora cuidar por la estabilidad emocional de mi hijo de 9 años y por el que viene en camino”, señaló en comunicación con ‘Amor y Fuego’.

La tarde del viernes previo al ampay, Gabuteau le había dicho a su esposa que saldría con un grupo de amigos. Al día siguiente, sábado, la pareja compartió una reunión familiar. “Cuando me entero hace un momento sobre esto, me cayó como un balde de agua fría”, confesó Cornejo, quien también fue tajante sobre su decisión: “Nunca volveré a tener una relación sentimental con Jean Paul Gabuteau. Solamente va a ser de papás”.

En medio de rumores de un embarazo de Silvia Cornejo, su esposo Jean Paul Gabuteau fue captado por las cámaras de 'Amor y Fuego' besándose apasionadamente con su expareja y madre de su hijo, Analía Jiménez, durante una salida nocturna. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Once años de relación y un historial de ampays con la misma mujer

El vínculo entre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez no es nuevo para el espectáculo peruano. Ambos ya habían protagonizado situaciones similares en años anteriores: en 2025, el programa ‘Magaly TV La Firme’ los captó en circunstancias comprometedoras dentro del departamento de él, y en aquella ocasión Gabuteau evitó responder cuando los reporteros le preguntaron si Cornejo tenía conocimiento de lo ocurrido.

“¿De qué hablas, oye?”, fue su única reacción ante la cámara. Cornejo reconoció ante González que en el pasado optó por el perdón. “Nunca he salido yo a decir que termino con Jean Paul Gabuteau. En todos estos años siempre he dicho ‘me mantengo callada’. Esta vez he decidido hablar porque creo que ya todo tiene un límite”, indicó.

La conductora también explicó la lógica que la llevó a perdonar en cada oportunidad anterior: “A veces una persona cuando se enamora y se entrega de corazón quiere creer en el perdón y en el cambio de las personas. Y cuando tú tienes una familia ya formada y escuchas a una persona cómo te habla, quieres creer. Y yo confío”, expresó.

Hombre barbudo con camisa celeste, hombre y mujer besándose en la noche, rótulos de "EN VIVO" y "ENLACE TELEFÓNICO", titulares de "SILVIA CORNEJO" y "SÍ ESTOY EMBARAZADA"
Silvia Cornejo confirmó en 'Amor y Fuego' que está embarazada y espera su segundo hijo con Jean Paul Gabuteau.

Seis días antes del ampay, Silvia Cornejo había publicado fotos en redes sociales junto a su familia en un viaje a Argentina, imágenes que proyectaban una relación estable. El contraste con las escenas difundidas por ‘Amor y Fuego’ amplificó el impacto del anuncio.

Cornejo descarta a Jiménez como expareja y responde a las críticas

En el mismo contacto con el programa, Cornejo hizo una precisión sobre el lugar que ocupa Analía Jiménez en la historia de Gabuteau. La conductora rechazó la etiqueta de “expareja” con la que los medios suelen referirse a Jiménez y fue contundente al respecto.

“Esta señora, si se le puede llamar señora, nunca ha sido su pareja. Y yo creo que tú en el fondo sabes más de la historia de ella, que no voy a tener que hablar porque bueno, tiene un hijo en común también y que es medio hermano de mi hijo”, señaló ante González.

Cornejo precisó que la única expareja formal que conoce de Gabuteau es la madre de sus hijas mayores, con quien él estuvo casado antes de unirse a ella. “Yo solamente conozco a la mamá de sus hijas con la cual se divorció, y después se casó conmigo”, precisó.

Hombre y mujer identificados por texto como Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez (expareja), con otras personas y vasos en un interior
Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez comparten una reunión nocturna con amigos, cuyas imágenes generaron repercusión en el espectáculo peruano.

Sobre Jiménez, fue directa: “Hay muchas cosas que no se saben y yo lo único que te voy a decir es que ella nunca ha sido expareja de Jean Paul”. Ante quienes la cuestionan por haber perdonado en el pasado, Cornejo también tuvo una respuesta. Sin entrar en confrontación, la conductora defendió sus decisiones con una reflexión sobre su propia historia sentimental.

“Por estas cosas que me están pasando yo no voy a dejar de creer en las personas y de confiar en la buena fe. Pero lo que sí me queda claro es que un buen hombre cuida y respeta a su hogar. Y eso es lo que no he visto el día de hoy”, concluyó en declaraciones a ‘Amor y Fuego’.

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