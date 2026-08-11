Revelan por qué Edison Flores volvió a quedar fuera de la convocatoria en Universitario: ¿Cuál fue la decisión de Héctor Cúper?

La decisión de no incluir a un futbolista habitual en la nómina volvió a poner el foco en los criterios del comando técnico para esta segunda mitad de temporada. (Universitario de Deportes)

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En Universitario de Deportes, la ausencia de Edison Flores en las convocatorias recientes se instaló como uno de los temas centrales del Torneo Clausura. El delantero y capitán del plantel dejó de tener continuidad: pasó de iniciar partidos a alternar desde el banco, hasta quedar al margen de la nómina en los dos últimos compromisos del equipo crema.

En medio de versiones que apuntaban a un problema físico, desde el entorno periodístico que sigue el día a día del club se descartó esa posibilidad y se atribuyó la situación a una elección del comando técnico.

En la transmisión del programa L1 MAX se brindaron precisiones sobre el panorama del futbolista conocido como “Orejas”. El periodista Gustavo Peralta señaló que Flores no arrastra lesión alguna y que la explicación de su ausencia es estrictamente futbolística. El escenario abre interrogantes de cara al próximo cruce del conjunto estudiantil, donde su presencia sigue sin confirmación.

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La explicación sobre su ausencia: no hay lesión, es una determinación del DT

Edison Flores volvió a quedar fuera de la convocatoria de Universitario y Gustavo Peralta descartó una lesión. Según el periodista, Héctor Cúper tomó la decisión por motivos exclusivamente técnicos. (Universitario de Deportes)

La falta de Edison Flores en la lista para los partidos frente a Cienciano y Sporting Cristal generó sorpresa entre los hinchas, sobre todo por tratarse de uno de los referentes del plantel. Durante las últimas semanas, el atacante perdió espacio en el equipo y dejó de sumar minutos, una situación que alimentó especulaciones en torno a un eventual inconveniente físico.

Sin embargo, Gustavo Peralta fue categórico al descartar esa hipótesis y atribuir la decisión al entrenador argentino. “Dependerá de Cúper si quiere poner en lista a Flores, a Bryan Reyna y a Quispe. Repito, lo de Edison Flores es una decisión solamente de Cúper, no tiene lesión”, explicó el periodista.

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De acuerdo con esa versión, el panorama del futbolista queda ligado a la evaluación del cuerpo técnico partido a partido. En ese marco, su disponibilidad para el siguiente compromiso permanece en duda, sin que se haya informado un parte médico que justifique la ausencia.

Minutos con Cúper y un 2026 irregular: participación limitada y números discretos

Desde la llegada de Héctor Cúper, Edison Flores perdió protagonismo en Universitario. El atacante disputó cinco partidos bajo su mando, con dos titularidades, tres ingresos y una asistencia. (Universitario de Deportes)

El cambio de rol de Edison Flores se profundizó desde el arribo de Héctor Cúper al banco de Universitario. Con el entrenador al mando, el atacante disputó cinco encuentros: fue titular en dos e ingresó en los otros tres. En ese tramo, registró una asistencia, según el balance citado en los textos de referencia.

El contraste aparece al mirar el recorrido reciente del jugador dentro del club. En 2025, Flores había sostenido una condición de titular con mayor continuidad. En 2026, en cambio, su temporada fue descrita como irregular y marcada por la pérdida de terreno en el primer equipo.

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En el acumulado de la campaña 2026, considerando Liga 1 y Copa Libertadores, el delantero sumó 19 partidos, con 11 presencias desde el inicio. En esa cantidad de compromisos, anotó tres goles y aportó dos asistencias. Ese rendimiento coincidió con el escenario en el que comenzó a alternar, después pasó a quedar como suplente y, finalmente, dejó de ser considerado en la convocatoria de los encuentros más recientes.

El recorte específico dentro del Torneo Clausura refuerza esa tendencia. Según lo informado, Edison Flores apenas participó en un partido en lo que va del certamen, frente a ADT, en la primera jornada del campeonato para el conjunto crema.

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Próximo partido ante FC Cajamarca: horario confirmado y convocatoria aún incierta

Universitario volverá a jugar este domingo 16 de agosto ante FC Cajamarca por la quinta fecha del Clausura. La presencia de Edison Flores dependerá nuevamente de la decisión de Héctor Cúper. (Universitario de Deportes)

Con el debate instalado, Universitario ya tiene marcado en el calendario su siguiente compromiso. El equipo se enfrentará a FC Cajamarca el domingo 16 de agosto a las 3.30 p. m., en un duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

La presencia de Edison Flores para ese partido todavía no está confirmada. Tras quedar fuera de la nómina en los dos últimos encuentros y con la explicación pública de que no se trata de una molestia física, el foco vuelve a quedar en la decisión final de Héctor Cúper respecto de la lista de convocados.

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En el mismo marco, Peralta incluyó en su comentario a otros futbolistas al referirse a las determinaciones del entrenador para confeccionar la nómina. “Dependerá de Cúper si quiere poner en lista a Flores, a Bryan Reyna y a Quispe. Repito, lo de Edison Flores es una decisión solamente de Cúper, no tiene lesión”, reiteró.