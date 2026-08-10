Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

El exfuncionario explicó que mantiene cercanía con la institución por su vínculo familiar con la Policía y confirmó que recientemente acudió a la sede para buscar a Óscar Arriola

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El exministro del Interior Juan José Santiváñez reconoció este lunes que continúa visitando la sede de la cartera que dirigió entre mayo de 2024 y marzo de 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte, y explicó que mantiene una relación cercana debido a su vínculo familiar con la Policía Nacional (PNP).

“Yo siempre soy un visitante asiduo. Es más, (voy) antes de que fuera ministro incluso. (...) A veces voy a los clubs de la Policía. Soy hijo de policía, no soy ajeno a la vida policial”, dijo en diálogo con la radio Exitosa.

El exfuncionario, quien protagonizó numerosos ataques a la prensa y fue defendido de forma reiterada en su momento por Boluarte, señaló que suele acudir a instalaciones vinculadas con la institución, entre ellas el Cuartel Los Cibeles, en el Rímac.

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“Voy al cuartel; al sauna, por ejemplo, ¿por qué? Porque el sauna, y esto claramente lo voy a decir, no pertenece específicamente a la Policía, sino el sauna fue creado por un aporte de los efectivos de la policía, dentro de los cuales estuvo el aporte de mi padre”, agregó.

Confirmó, además, que recientemente llegó a la sede del Ministerio vestido con ropa deportiva y acudió al Banco de la Nación, ubicado en el sótano de la dependencia.

Santiváñez es investigado por presunto abuso de autoridad en el caso relacionado con el capitán Junior Izquierdo, ‘Culebra’, y el periodista Marco Sifuentes

“Y estando en el Banco de la Nación del sótano del ministerio, dije: ‘voy a saludar a Óscar Arriola (jefe de la PNP)’. No tuve la suerte de encontrarlo y me retiré. Y eso es perfectamente verificable”, avanzó.

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Infobae Perú conoció, precisamente, que la Secretaría Técnica de la cartera abrió una investigación preliminar contra Yosilú Bazán, secretaria del Despacho Ministerial, por presuntamente facilitar el ingreso irregular de Santiváñez al área restringida el 9 de junio, sin registro.

El Ministerio Público investiga al exfuncionario por el delito de abuso de autoridad, luego de una denuncia que señala que presuntamente realizó gestiones con el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, para intentar ‘controlar’ al periodista Marco Sifuentes.

Por este caso, la Fiscalía le pidió que entregue su teléfono móvil y él dio uno formateado, por lo cual se le solicitó el acceso a su cuenta en la nube de Internet, a lo cual se negó y le respondió a la exfiscal Delia Espinoza que si quería “enterarse” de su vida privada, le envíe una citación y le “pregunte”.

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Tras ello, denunció a la magistrada ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Congreso, donde solicitó su sanción o destitución por presunto abuso de autoridad y divulgación de información confidencial del caso.

El exministro y Dina Boluarte afrontan otras investigaciones, entre ellas el denominado ‘caso cofre’, por el presunto uso del vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón

Además de los audios sobre Sifuentes, cuya autoría él ha negado, Santiváñez tuvo habituales enfrentamientos con la prensa, a la que no dudó en corregir o incluso faltar al respeto.

El exfuncionario ocupó la cartera encargada de enfrentar el incremento de la inseguridad ciudadana, considerado por los peruanos como el principal problema del país, junto con la corrupción, sin avances significativos en esa lucha.

A pesar de las investigaciones y su alta impopularidad, Boluarte respaldó abiertamente su labor e incluso, tras un allanamiento de su domicilio, le dio un fuerte abrazo durante una actividad oficial.

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La expresidenta y Santiváñez también están siendo investigados de manera preliminar por el denominado ‘caso cofre’, el presunto uso del vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, en la que ella militó hasta 2022.