Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

La influencer colombiana Natalia Segura, también conocida como 'La Segura', comparte en dos momentos su angustia personal por el sismo en Colombia y la posterior movilización para apoyar a los damnificados.

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A las 7:34 de la mañana, cuando gran parte de Colombia dormía o recién comenzaba su jornada, el terremoto más fuerte registrado en el país en la última década sacudió el occidente del territorio con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. Entre los millones de colombianos que vivieron ese instante con terror, Natalia Segura, conocida en redes sociales como ‘La Segura’, atravesó uno de los momentos más angustiantes de su vida: sola en el baño, sin poder moverse y con el único pensamiento puesto en su pequeño hijo.

La creadora de contenido, que acumula millones de seguidores en Instagram y es pareja del chef uruguayo Ignacio Baladán, no tardó en encender sus redes para dar señales de vida. Sus historias de Instagram, grabadas con voz entrecortada y evidente agitación, se convirtieron en minutos en uno de los relatos más compartidos del día.

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El terremoto la sorprendió en el baño y su condición de salud le impidió reaccionar

El sismo encontró a Natalia Segura en un momento de rutina: acababa de levantarse y estaba en el baño. Baladán ya estaba con el bebé en otra habitación cuando los objetos de vidrio del cuarto de baño comenzaron a moverse.

La influencer Natalia Segura, conocida como 'La Segura', comparte los angustiantes momentos que vivió durante el fuerte sismo que la sorprendió en su casa. Con la voz entrecortada, relata el pánico que sintió y cómo su principal preocupación era su hijo. Video: Instagram La Segura

“Yo de hecho me acababa de parar. Nacho ya estaba con el gordi porque se acababa de despertar y yo estaba en el baño cepillándome cuando yo empiezo a ver que la cosa de vidrio del baño se empieza a mover”, relató la influencer en sus historias de Instagram. Lo que siguió fue un instante de pánico que se complicó por una condición neurológica que ‘La Segura’ ya había revelado públicamente en el pasado.

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En 2013, la caleña fue víctima de un atentado con arma de fuego que le causó lesiones graves en la columna vertebral y la médula espinal, lo que le dejó secuelas permanentes, entre ellas espasticidad —aumento involuntario del tono muscular— y clonus, una forma de movimiento involuntario del cuerpo. Ambas condiciones se intensifican ante situaciones de miedo extremo.

“Mis piernas temblaban, no me podía ni mover, no podía caminar. Yo tengo, pues una condición que lo que hace es que en un momento donde el sistema nervioso como que interpreta que está asustado, con mucho miedo, con muchos nervios, no me deja mover. O sea, la espasticidad se me aumenta al mil y aparte de eso me da clonus, que es como un movimiento involuntario del cuerpo X. O sea, cosas mías que yo ya sé cuáles son”, explicó con detalle en el video.

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Natalia Segura, conocida como 'La Segura', solicita a sus seguidores información para ayudar a las personas afectadas por el terremoto en Colombia.

Paralizada en el baño, Natalia Segura solo pensaba en su hijo. Recordó entonces una instrucción que con anterioridad le había dado a Baladán para exactamente ese tipo de emergencia. “Yo una vez le dije a él: ‘Amor, si en algún momento llega a pasar algo, si hay un temblor muy fuerte o bueno, Dios no lo quiera, un terremoto o lo que sea, corran con el niño. O sea, no me esperen a mí’”, sostuvo la influencer, visiblemente afectada.

Gloria a Dios, Ignacio Baladán ya tenía a Lucca en brazos. Toda la familia terminó reunida en el vestier, donde Natalia buscaba a tientas una bata entre la ropa, hasta que lograron bajar juntos. “Todos llegamos afuera cuando ya básicamente todo había terminado”, narró. La risa nerviosa colectiva que siguió fue, según ella misma describió, la válvula de escape del miedo acumulado.

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Familia a salvo, pero la magnitud de la tragedia la dejó en shock

Una vez pasado el temblor, ‘La Segura’ llamó de inmediato a su familia, que reside en Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. Las noticias fueron alentadoras. “De una llamé a mi familia a ver si estaban superbién y gracias a Dios sí”, indicó. Su abuela, sin embargo, estaba “gritando como loca, llorando”, según describió la influencer, quien le aconsejó salir al exterior de la vivienda.

Natalia Segura aclaró que, aunque es oriunda de Cali, desde hace varios años vive en Medellín, ciudad que no registró daños de la misma magnitud que el eje cafetero o el Valle del Cauca. Aun así, el impacto emocional fue profundo. “Quedé como en shock. Se los juro que quedé en shock porque pensé que algo muy malo podía pasar”, reconoció.

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Tras el sismo en Colombia, La Segura habla sobre el bienestar de su familia y la necesidad de tener un kit de emergencia. En el video, también pide a su comunidad ideas sobre cómo pueden unirse para donar y apoyar a las personas afectadas. Video: Instagram La Segura

A medida que las noticias comenzaron a llegar, la dimensión real del desastre la sacudió de otra manera. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella confirmó más de 111 muertos y declaró la situación de “desastre nacional”. Pereira, Manizales, Cali y el propio Chocó concentraban la mayor parte de las víctimas y las estructuras colapsadas.

“Estoy viendo noticias y hay muchas personas afectadas. Si puedo ayudar en algo con mis redes sociales, díganme, porfa”, escribió Segura en sus historias de Instagram, en un mensaje que resumía el giro de su estado de ánimo: del susto personal a la solidaridad colectiva.

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De sobreviviente a vocera: ‘La Segura’ moviliza sus redes para ayudar

Horas después de su primer relato, ‘La Segura’ volvió a las historias de Instagram con un tono diferente. Ya no hablaba solo de lo que había vivido, sino de lo que pensaba hacer. Anunció que estaba armando una lista de insumos de emergencia para su hogar —“un kit de emergencia en la puerta”— y que se encontraba en conversación con su mánager para organizar una respuesta concreta desde sus plataformas.

“Yo siento que uno de los lugares más afectados fue mi ciudad, que es Cali, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer desde acá, desde Medellín? Porque yo vivo en Medellín. O qué se necesita, porque como fue tan reciente, no sé, literal, estoy que me pego a donde sea a comprar lo que se necesite: colchones, medicinas”, declaró la influencer, al tiempo que pedía información sobre centros de acopio.

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Natalia Segura comparte un mensaje de reflexión en redes sociales y solicita ayuda para los afectados por el terremoto en Colombia.

En una imagen publicada más tarde en sus historias, Segura puso en palabras lo que muchos colombianos sentían ese lunes. “La vida es un segundo. Todo es tan frágil. Cuando pasó todo en la mañana yo jamás pensé que era un terremoto. Me la he pasado todo el día mirando qué publicar para poder ayudar”, comentó la popular influencer.

Y continuó: “Llamé a mi hermano y le dije que por favor se fuera a ayudar a levantar escombros. Ahora vamos a ver de qué forma podemos empezar a recolectar donaciones. Debemos unirnos todos para ayudar a los que realmente están afectados, sus familias desaparecidas, sin casa”, escribió.

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