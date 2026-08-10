Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

Sismos de ayer domingo 9 de agosto

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres eventos sísmicos entre la noche del sábado y la mañana del lunes. El primero ocurrió el 8 de agosto, a las 23:05, con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 11 kilómetros, ubicado a 19 kilómetros al sur de Chupaca , en la región Junín. La intensidad fue III en esta localidad.

El domingo 9 de agosto, a las 10:40, se reportó un sismo de magnitud 4.7 a 25 kilómetros al noreste de Satipo, también en Junín, con una profundidad de 114 kilómetros. El fenómeno alcanzó intensidad III en Satipo. El tercer movimiento telúrico se produjo el lunes 10 de agosto, a la 1:19, con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 13 kilómetros, a 7 kilómetros al suroeste de La Capilla, en la provincia General Sánchez Cerro, Moquegua. La intensidad fue II en La Capilla. Estas cifras fueron difundidas por el IGP en sus reportes oficiales.