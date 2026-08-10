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Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre los movimientos sísmicos registrados este lunes 10 de agosto en distintas regiones del país; en esta nota se detallan las características de cada evento reportado

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00:07 hsHoy

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

La directora del Cerceu de la UNMSM recomendó evaluar las condiciones estructurales de las viviendas y preparar una mochila de emergencia ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud

La arquitecta Gina Chambi Echegaray señaló que las familias deben revisar estructuras, rajaduras, humedad y condiciones del terreno, además de definir rutas de evacuación. Visuales IA
La arquitecta Gina Chambi Echegaray señaló que las familias deben revisar estructuras, rajaduras, humedad y condiciones del terreno, además de definir rutas de evacuación. Visuales IA

El reciente terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia volvió a poner la atención sobre las condiciones que pueden incrementar el riesgo ante un movimiento sísmico. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, departamento de Chocó, a una profundidad cercana a los 100 kilómetros.

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00:07 hsHoy

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

La influencer colombiana, pareja de Ignacio Baladán, relató que su condición neurológica agravó el miedo y su mayor preocupación era el pequeño Lucca. Llegada la calma, busca apoyar a las víctimas

La influencer colombiana Natalia Segura, también conocida como 'La Segura', comparte en dos momentos su angustia personal por el sismo en Colombia y la posterior movilización para apoyar a los damnificados.
La influencer colombiana Natalia Segura, también conocida como 'La Segura', comparte en dos momentos su angustia personal por el sismo en Colombia y la posterior movilización para apoyar a los damnificados.

A las 7:34 de la mañana, cuando gran parte de Colombia dormía o recién comenzaba su jornada, el terremoto más fuerte registrado en el país en la última década sacudió el occidente del territorio con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. Entre los millones de colombianos que vivieron ese instante con terror, Natalia Segura, conocida en redes sociales como ‘La Segura’, atravesó uno de los momentos más angustiantes de su vida: sola en el baño, sin poder moverse y con el único pensamiento puesto en su pequeño hijo.

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21:35 hsAyer

Perú organiza el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026: fecha, hora y cómo participar

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el ejercicio se realizará en conmemoración del sismo de magnitud 7.9 que afectó Pisco en 2007. El simulacro tendrá lugar en una semana marcada también por el reciente terremoto registrado en Colombia

Miembros de equipos de rescate participan en un ejercicio de preparación, destacando el compromiso de Perú con el nuevo PLANSIS para fortalecer la respuesta ante sismos y desastres. (Foto: PCM)
Miembros de equipos de rescate participan en un ejercicio de preparación, destacando el compromiso de Perú con el nuevo PLANSIS para fortalecer la respuesta ante sismos y desastres. (Foto: PCM)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) convocó a la ciudadanía a participar en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, que se realizará el viernes 14 de agosto a las 3:00 p.m., con el objetivo de fortalecer la preparación y la respuesta ante emergencias y desastres, en una jornada que además conmemora los 19 años del sismo de magnitud 7.9 ocurrido en 2007 frente a la ciudad de Pisco.

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20:45 hsAyer

Milena Zárate comparte el dramático mensaje de su mamá tras el terremoto de 7,4 en Colombia: "La gente salió a llorar"

La cantante colombiana radicada en Perú apareció con los ojos llorosos en sus redes sociales para dar noticias sobre sus seres queridos en medio de la emergencia que dejó más de 100 muertos y cientos de viviendas colapsadas

Milena Zárate informó que su familia en Colombia está a salvo tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país.
Milena Zárate informó que su familia en Colombia está a salvo tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país.

La mañana del lunes 10 de agosto, Colombia amaneció con el terremoto más fuerte registrado en el país en la última década. El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, sacudió a las 7:34 a.m. hora local y sus efectos se extendieron hasta Ecuador y Panamá.

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20:21 hsAyer

¿Tu casa resistiría un terremoto en Perú? Ingeniero explica qué debe tener una vivienda segura tras sismo en Colombia

No basta con tener columnas y fierros para que una casa sea “segura” ante un sismo de gran magnitud como el pronosticado para la costa peruana. El especialista explica qué elementos debe tener una vivienda para reducir el riesgo de colapso

¿Sabes qué es un sistema de albañilería confinada y cómo funciona ante un sismo? Este video educativo detalla los principios básicos de la construcción sismorresistente, mostrando la función de los muros, las columnas y por qué nunca se debe construir con ladrillo pandereta. | Ingeniería para ti

El reciente sismo de gran magnitud 7.4 registrado en Colombia volvió a poner en alerta a los países ubicados en una zona sísmicamente activa, entre ellos Perú. Ante la posibilidad de que ocurra un terremoto, una de las principales preguntas de las familias es si sus viviendas están realmente preparadas para soportar el movimiento del suelo.

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20:06 hsAyer

Colombia y otros siete países del Cinturón de Fuego ya sufrieron terremotos en 2026: “En algún momento ocurrirá en Perú”, señala IGP

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta: allí se libera más del 80% de la energía sísmica anual y se encuentran países como Perú, Ecuador, Chile, y otros

Fernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica las características del reciente sismo en Colombia, su relación con el Cinturón de Fuego del Pacífico y las implicaciones para el Perú. | Canal N

El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia volvió a poner en evidencia la intensa actividad sísmica que caracteriza a los países ubicados en el entorno del Cinturón de Fuego del Pacífico. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y una profundidad cercana a los 100 kilómetros.

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20:01 hsAyer

Sismo hoy lunes en Trujillo

El Instituto Geofísico del Perú informó que a las 12:17 horas del 10 de agosto de 2026 se registró un sismo de magnitud 4.0 con una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro se localizó a 49 kilómetros al suroeste de Salaverry, en la región La Libertad, con una intensidad III en Salaverry. Las coordenadas del sismo fueron latitud -8.42 y longitud -79.37.

Sismo
Sismo en Trujillo
20:26 hsAyer

Terremoto en Colombia: Consulados del Perú activan líneas de emergencia para connacionales

El sismo de magnitud 7.4 sacudió el país y hasta el momento se han registrado 21 personas fallecidas

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

El sismo de magnitud 7.4 que azotó a Colombia la mañana del 10 de agosto y que, hasta el momento, ha cobrado la vida de 21 personas en la ciudad de Cali, en Colombia, generó la respuesta inmediata de las autoridades peruanas en el país vecino con la finalidad de garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos del Perú que podrían ser damnificados o afectados.

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20:25 hsAyer

Terremoto en Colombia: ¿Cómo verificar si tu vuelo a Bogotá, Medellín o Cartagena fue afectado desde Lima?

Tras el sismo de 7,4 grados, vuelos programados desde la capital peruana experimentan modificaciones de hasta una hora de retraso

Varias salidas hacia Bogotá, Medellín y Cartagena sufren retrasos o requieren consulta en puerta, mientras la mayoría de los vuelos internacionales mantienen sus horarios según los reportes del aeropuerto limeño| Foto: ANDINA
Varias salidas hacia Bogotá, Medellín y Cartagena sufren retrasos o requieren consulta en puerta, mientras la mayoría de los vuelos internacionales mantienen sus horarios según los reportes del aeropuerto limeño| Foto: ANDINA

El terremoto de 7,4 grados registrado en Colombia dejó al menos 20 fallecidos por derrumbes en Pereira, Manizales, Chocó y Valle del Cauca. La emergencia también impacta el tráfico aéreo internacional, ya que varios vuelos con salida desde Lima presentan demoras, cambios de estado y recomendaciones especiales para los pasajeros.

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19:52 hsAyer

Sismos de ayer domingo 9 de agosto

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres eventos sísmicos entre la noche del sábado y la mañana del lunes. El primero ocurrió el 8 de agosto, a las 23:05, con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 11 kilómetros, ubicado a 19 kilómetros al sur de Chupaca, en la región Junín. La intensidad fue III en esta localidad.

El domingo 9 de agosto, a las 10:40, se reportó un sismo de magnitud 4.7 a 25 kilómetros al noreste de Satipo, también en Junín, con una profundidad de 114 kilómetros. El fenómeno alcanzó intensidad III en Satipo. El tercer movimiento telúrico se produjo el lunes 10 de agosto, a la 1:19, con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 13 kilómetros, a 7 kilómetros al suroeste de La Capilla, en la provincia General Sánchez Cerro, Moquegua. La intensidad fue II en La Capilla. Estas cifras fueron difundidas por el IGP en sus reportes oficiales.

Sismógrafo con papel registrando ondas sísmicas, pantalla digital que indica magnitud 6.8, profundidad 8.3 km y mapa de Perú con epicentro marcado.
Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú muestra el registro de un evento sísmico de magnitud 6.8 con su epicentro en la costa peruana, detallando la profundidad del movimiento telúrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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