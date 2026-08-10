Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

El reciente terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia volvió a poner la atención sobre las condiciones que pueden incrementar el riesgo ante un movimiento sísmico. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, departamento de Chocó, a una profundidad cercana a los 100 kilómetros.
A las 7:34 de la mañana, cuando gran parte de Colombia dormía o recién comenzaba su jornada, el terremoto más fuerte registrado en el país en la última década sacudió el occidente del territorio con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. Entre los millones de colombianos que vivieron ese instante con terror, Natalia Segura, conocida en redes sociales como ‘La Segura’, atravesó uno de los momentos más angustiantes de su vida: sola en el baño, sin poder moverse y con el único pensamiento puesto en su pequeño hijo.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) convocó a la ciudadanía a participar en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, que se realizará el viernes 14 de agosto a las 3:00 p.m., con el objetivo de fortalecer la preparación y la respuesta ante emergencias y desastres, en una jornada que además conmemora los 19 años del sismo de magnitud 7.9 ocurrido en 2007 frente a la ciudad de Pisco.
La mañana del lunes 10 de agosto, Colombia amaneció con el terremoto más fuerte registrado en el país en la última década. El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, sacudió a las 7:34 a.m. hora local y sus efectos se extendieron hasta Ecuador y Panamá.
El reciente sismo de gran magnitud 7.4 registrado en Colombia volvió a poner en alerta a los países ubicados en una zona sísmicamente activa, entre ellos Perú. Ante la posibilidad de que ocurra un terremoto, una de las principales preguntas de las familias es si sus viviendas están realmente preparadas para soportar el movimiento del suelo.
El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia volvió a poner en evidencia la intensa actividad sísmica que caracteriza a los países ubicados en el entorno del Cinturón de Fuego del Pacífico. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y una profundidad cercana a los 100 kilómetros.
Sismo hoy lunes en Trujillo
El Instituto Geofísico del Perú informó que a las 12:17 horas del 10 de agosto de 2026 se registró un sismo de magnitud 4.0 con una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro se localizó a 49 kilómetros al suroeste de Salaverry, en la región La Libertad, con una intensidad III en Salaverry. Las coordenadas del sismo fueron latitud -8.42 y longitud -79.37.
El sismo de magnitud 7.4 que azotó a Colombia la mañana del 10 de agosto y que, hasta el momento, ha cobrado la vida de 21 personas en la ciudad de Cali, en Colombia, generó la respuesta inmediata de las autoridades peruanas en el país vecino con la finalidad de garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos del Perú que podrían ser damnificados o afectados.
El terremoto de 7,4 grados registrado en Colombia dejó al menos 20 fallecidos por derrumbes en Pereira, Manizales, Chocó y Valle del Cauca. La emergencia también impacta el tráfico aéreo internacional, ya que varios vuelos con salida desde Lima presentan demoras, cambios de estado y recomendaciones especiales para los pasajeros.
Sismos de ayer domingo 9 de agosto
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres eventos sísmicos entre la noche del sábado y la mañana del lunes. El primero ocurrió el 8 de agosto, a las 23:05, con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 11 kilómetros, ubicado a 19 kilómetros al sur de Chupaca, en la región Junín. La intensidad fue III en esta localidad.
El domingo 9 de agosto, a las 10:40, se reportó un sismo de magnitud 4.7 a 25 kilómetros al noreste de Satipo, también en Junín, con una profundidad de 114 kilómetros. El fenómeno alcanzó intensidad III en Satipo. El tercer movimiento telúrico se produjo el lunes 10 de agosto, a la 1:19, con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 13 kilómetros, a 7 kilómetros al suroeste de La Capilla, en la provincia General Sánchez Cerro, Moquegua. La intensidad fue II en La Capilla. Estas cifras fueron difundidas por el IGP en sus reportes oficiales.