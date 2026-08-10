Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 4

El Mundial Sub 17 de Vóley entra en una jornada decisiva en la lucha por el pase a octavos de final. Crédito: Volleyball World

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El Mundial Sub 17 de Vóley 2026 entra en una jornada decisiva este lunes 10 de agosto, con la disputa de la cuarta fecha de la fase de grupos. Los resultados de cada encuentro comenzarán a definir el panorama de las selecciones que buscan asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen que tiene lugar en Chile.

Uno de los partidos más esperados será el que protagonizarán Perú y Filipinas, desde las 16:00 horas. Las ‘matadorcitas’ llegan con cinco puntos y se enfrentan a un rival que suma seis unidades, en un choque que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo B.

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Programación y resultados de la fecha 4 del Mundial Sub 17 de vóley

La jornada contempla un total de 12 partidos correspondientes a los cuatro grupos del campeonato. Aquí podrás revisar los marcadores y resultados de cada encuentro, con la actualización de los partidos conforme avance la jornada y se conozcan los primeros clasificados a los octavos de final:

Finalizado | Estados Unidos 3-0 Tailandia

Finalizado | Polonia 3-0 Croacia

Finalizado | Venezuela 3-0 Túnez

Finalizado | Corea del Sur 3-1 República Dominicana

Finalizado | Turquía 3-0 República Checa

Finalizado | Brasil 3-2 España

Finalizado | Perú 3-1 Filipinas

Finalizado | China Taipéi 3-0 Argelia

19:00 horas | Chile vs. Egipto (Grupo A)

19:00 horas | Japón vs. Argentina (Grupo C)

19:00 horas | China vs. México (Grupo B)

19:00 horas | Italia vs. Puerto Rico (Grupo D)

*Todos los horarios corresponden a la hora peruana.

Programación de la fecha 4 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Central Vóley

¿Dónde ver los partidos del Mundial Sub 17 de vóley?

Los partidos de la selección peruana en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 podrán seguirse en territorio nacional a través de Latina Televisión, que cuenta con los derechos de transmisión de los encuentros de la ‘bicolor’. La señal podrá verse por televisión abierta y también mediante las plataformas digitales del canal, como su página web y aplicativo.

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En cuanto a los demás partidos del campeonato, la cobertura estará a cargo de Volleyball World, plataforma oficial que concentra la transmisión internacional del Mundial. Los encuentros podrán seguirse a través de VBTV, su servicio de streaming, así como mediante el canal oficial de YouTube de Volleyball World, donde estarán disponibles las transmisiones del certamen.

Perú afronta una final ante Filipinas por el pase a octavos

La selección peruana Sub 17 afronta un partido de máxima importancia ante Filipinas, con el boleto a los octavos de final en juego. Las ‘matadorcitas’ llegan con cinco puntos y necesitan sumar para mantener una posición favorable en el Grupo B, por lo que el resultado de este encuentro puede marcar un antes y un después en sus aspiraciones.

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El Perú vs Filipinas tendrá como escenario el Liceo Particular Mixto de San Felipe, recinto chileno con capacidad para 2.500 espectadores, antes del último duelo peruano ante China. (Volleyball World)

Perú llega con el impulso de su remontada ante México, pero tendrá al frente a un rival que suma seis unidades y se encuentra por encima en la clasificación. Un triunfo permitiría al equipo dirigido por Marcello Bencardino dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda, mientras que una derrota podría complicar el panorama y obligarlo a depender de otros resultados y de los criterios de desempate.

Con la clasificación todavía abierta, la escuadra ‘bicolor’ deberá disputar cada punto como si fuera el último. Filipinas aparece como una verdadera final en el camino del equipo peruano hacia los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

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