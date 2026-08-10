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Examen de admisión de la UNSA: tres postulantes fueron detenidos por presunto uso de dispositivos electrónicos ocultos

La Policía intervino a dos jóvenes de 18 y 20 años y a un postulante de 19 durante los controles de seguridad del examen en Arequipa

Dos mujeres de 18 y 20 años y un joven de 19 fueron intervenidos durante los controles de seguridad. Composición: Infobae
Dos mujeres de 18 y 20 años y un joven de 19 fueron intervenidos durante los controles de seguridad. Composición: Infobae
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Tres postulantes fueron detenidos durante el Examen Ordinario I Fase 2027 de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), luego de intervenciones realizadas por agentes policiales dentro de las instalaciones de la casa de estudios en Arequipa. Las diligencias se produjeron ante la detección de dispositivos electrónicos ocultos entre las prendas de los aspirantes.

El operativo se desarrolló el domingo 9 de agosto, durante la jornada de evaluación que reunió a miles de jóvenes inscritos para acceder a una de las vacantes ofrecidas por la universidad. Según información policial, dos de las personas intervenidas serían integrantes de la banda denominada “Las Reinas del Transmisor”.

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Las primeras intervenciones correspondieron a dos postulantes identificadas con las iniciales M.J.Q.H., de 18 años, y E.D.A.H., de 20. Ambas fueron sometidas a un registro personal luego de que un detector de dispositivos electrónicos registrara una marcación elevada durante el control de seguridad.

En una segunda intervención, el mismo mecanismo permitió detectar a otro postulante, identificado con las iniciales N.C.H., de 19 años. Durante el registro, los agentes encontraron un equipo acondicionado como cámara, oculto entre sus prendas íntimas y provisto de un chip de color amarillo.

Dos postulantes fueron intervenidas con dispositivos electrónicos

Las intervenciones se produjeron luego de que el equipo utilizado por la Policía registrara una elevada marcación. UNSA
Las intervenciones se produjeron luego de que el equipo utilizado por la Policía registrara una elevada marcación. UNSA

De acuerdo con la información policial, la intervención de M.J.Q.H. y E.D.A.H. ocurrió luego de la alerta emitida por el detector utilizado durante los controles del examen. El registro personal permitió localizar dos dispositivos electrónicos ocultos entre sus prendas.

Las dos jóvenes fueron detenidas y trasladadas a la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) Arequipa para las diligencias correspondientes. Los equipos encontrados quedaron incautados como parte de las actuaciones policiales.

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Según la información proporcionada por la Policía, ambas serán investigadas por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica. La institución policial también señaló que las dos intervenidas serían integrantes de “Las Reinas del Transmisor”.

La segunda intervención ocurrió cuando el detector registró una elevada marcación correspondiente al postulante N.C.H. (19). Los agentes procedieron con el registro personal y encontraron un dispositivo electrónico acondicionado como cámara.

El equipo estaba oculto entre sus prendas íntimas y contaba con un chip de color amarillo. Tras el hallazgo, el joven fue detenido y trasladado a la DIVINCRI Arequipa para las diligencias relacionadas con la investigación.

La información policial señala que N.C.H. también será investigado por el presunto delito contra la fe pública, bajo la modalidad de falsedad genérica. El dispositivo fue incautado por los agentes como parte del procedimiento.

Más de 17 mil personas rindieron el examen de admisión

La Policía señaló que las dos primeras intervenidas serían integrantes de esta presunta banda. UNSA
La Policía señaló que las dos primeras intervenidas serían integrantes de esta presunta banda. UNSA

La UNSA informó que 17.567 postulantes se inscribieron para el Examen Ordinario I Fase 2027. De ese total, 17.220 asistieron a la evaluación, cifra equivalente al 98% de participación.

La jornada estuvo distribuida en dos turnos. Por la mañana, entre las 9:00 y las 11:30 horas, rindieron la prueba los postulantes de las áreas de Biomédicas y Sociales. Por la tarde, de 16:00 a 18:30 horas, correspondió el turno de los aspirantes a las carreras de Ingenierías.

Para esta convocatoria, la Universidad Nacional de San Agustín dispuso 1.106 vacantes distribuidas entre las tres áreas académicas. La institución también informó que reforzó los mecanismos de vigilancia y control durante el desarrollo de la evaluación.

UNSA anunció la publicación de resultados

La Universidad Nacional de San Agustín indicó que los resultados del examen serían difundidos pasada la medianoche, luego del procesamiento conjunto de las pruebas rendidas durante los dos turnos.

La institución pidió a los postulantes consultar únicamente los canales oficiales de la UNSA para conocer los resultados de la evaluación. La recomendación se produjo tras una jornada que contó con controles reforzados para impedir el uso de dispositivos electrónicos durante la prueba.

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