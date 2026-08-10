Fuertes vientos dañan más de 100 viviendas y una institución educativa en Salpo, La Libertad, y dejan a todo el distrito sin luz

Los vientos continuaban durante el reporte, por lo que se recomendó reforzar estructuras y alejarse de materiales desprendidos. Facebook: TV Laredo

Guardar

Más de un centenar de viviendas y una institución educativa resultaron afectados por fuertes ráfagas de viento registradas este lunes 10 de agosto en el distrito de Salpo, provincia de Otuzco, en la región La Libertad. El fenómeno provocó daños principalmente en techos de calamina y ventanas.

La intensidad de los vientos también generó interrupciones en el servicio de energía eléctrica de toda la jurisdicción. La municipalidad distrital comunicó la situación a la empresa Hidrandina para gestionar la recuperación del suministro.

El impacto se concentró en una localidad ubicada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. Personal de Defensa Civil se desplazó por distintos sectores para identificar los daños y determinar el número de familias afectadas, una cifra que todavía se encuentra en evaluación.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales solicitaron apoyo al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, en particular mediante la entrega de calaminas para las familias cuyos techos sufrieron desprendimientos. Hasta el cierre de la información proporcionada, no se reportaron personas heridas.

Vientos provocaron daños en viviendas e institución educativa

Las ráfagas desprendieron techos de calamina en distintos sectores de Salpo. Composición: Infobae

De acuerdo con la Municipalidad Distrital de Salpo, las ráfagas provocaron el desprendimiento de techos de calamina en más de 100 viviendas. La institución educativa de la localidad también presentó afectaciones en su infraestructura, principalmente en el techo y los vidrios de sus ventanas.

El personal de Defensa Civil realizó una inspección para registrar las consecuencias del fenómeno. La evaluación incluye viviendas y establecimientos públicos afectados por las condiciones meteorológicas registradas durante varias horas.

PUBLICIDAD

La municipalidad señaló que los vientos continuaban en el momento del reporte, por lo que las labores de evaluación permanecían en curso. El número definitivo de familias damnificadas y afectadas todavía no fue establecido.

Defensa Civil pide retirar calaminas desprendidas

La municipalidad solicitó apoyo al COER La Libertad con calaminas para atender a los hogares cuyos techos resultaron dañados por el fenómeno. Municipalidad Distrital de Salpo

Ante los daños en los techos, personal de Defensa Civil de Salpo pidió a los residentes retirar las calaminas que quedaron desprendidas. La recomendación responde al riesgo que representan estos materiales ante la persistencia de las ráfagas.

También se solicitó a la población reforzar las estructuras de sus techos y mantenerse alejada de lugares que puedan representar peligro. Las medidas fueron comunicadas mientras las autoridades continuaban con la identificación de las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

El pedido de asistencia al COER La Libertad incluye el envío de calaminas para atender a las familias que requieren protección para sus viviendas. Según la información municipal, el número de hogares que necesitan este apoyo todavía está en proceso de evaluación.

Corte de electricidad afecta a todo el distrito

Personal municipal inspecciona distintos sectores para determinar la magnitud de los daños, mientras las autoridades señalan que no hay personas heridas. Municipalidad Distrital de Salpo

Los fuertes vientos también provocaron la interrupción del servicio eléctrico en todo Salpo. La Municipalidad Distrital informó sobre el problema a Hidrandina, empresa responsable del suministro, para solicitar la reposición del servicio.

El corte se produjo dentro del mismo contexto de las afectaciones registradas en la localidad. Las autoridades locales permanecen a la espera de la atención correspondiente para restablecer la electricidad.

PUBLICIDAD

Hasta el momento del reporte no se registraron daños personales. La información disponible tampoco señala personas heridas como consecuencia de los desprendimientos de materiales o de los efectos de las ráfagas.

Otros puntos de La Libertad también registran vientos fuertes

La presencia de vientos intensos no se limitó al distrito de Salpo. Otras provincias de la región La Libertad también reportaron condiciones similares, aunque, según la información disponible, no existía hasta ese momento un registro de daños en esas jurisdicciones.

En Salpo, las autoridades continúan con la evaluación de las viviendas, la institución educativa y otros locales públicos afectados. El resultado de estas inspecciones permitirá establecer el número de familias perjudicadas y las necesidades de atención identificadas por Defensa Civil.

PUBLICIDAD