Bomberos USAR de Perú en alerta por terremoto en Colombia: Esperan llamado para atender emergencia

El Grupo USAR Perú permanece en alerta máxima tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia. Treinta rescatistas están preparados para movilizarse si el país vecino solicita asistencia internacional. USAR Perú

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El equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) del Cuerpo General de Bomberos del Perú se encuentra en estado de alerta tras el sismo de magnitud 7,4 registrado la mañana de este lunes en Colombia. El movimiento telúrico, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, dejó más de 110 fallecidos y causó graves daños estructurales en varias ciudades del país vecino.

Según explicó el comandante Leonida Telenta, director de imagen institucional del Cuerpo General de Bomberos, 30 efectivos están preparados para un eventual desplazamiento en caso de que Colombia solicite el apoyo internacional correspondiente.

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Personal del equipo USAR Perú, con uniformes rojos y cascos, examina una estructura con daños severos, como parte de su preparación para despliegue en Colombia. (Andina)

Bomberos declaran alerta máxima y esperan el requerimiento de Colombia

Horas después del terremoto, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) confirmó oficialmente que el Grupo USAR Perú se encuentra en “estado de alerta máxima”, con su personal, equipamiento y logística operativos para intervenir en caso sea necesario.

La institución informó que mantiene una coordinación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que permanece a la espera de un requerimiento oficial que permita disponer el desplazamiento del equipo hacia las zonas afectadas. Es decir, aunque los rescatistas peruanos están preparados para partir, el envío no puede concretarse sin una solicitud de asistencia internacional de Colombia.

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El comunicado precisa que el equipo peruano está capacitado para intervenir en escenarios de estructuras colapsadas y operaciones de alta complejidad. El CGBVP señaló que sus rescatistas trabajan bajo estándares internacionales de búsqueda y rescate urbano y aseguró que se encuentra en condiciones de brindar apoyo inmediato si las autoridades colombianas lo requieren.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú emite un comunicado oficial sobre la alerta máxima del Grupo USAR Perú por un sismo en Chocó, Colombia, con una imagen de rescatistas trabajando en escombros. (CGBVP)

El protocolo de activación

El proceso para que un equipo USAR cruce fronteras no es automático: requiere una cadena de gestión diplomática que arranca en el país afectado, según lo detalló Telenta.

“El país que requiere la ayuda de los grupos USAR a nivel internacional lo hacen a través de cancillería, siempre y cuando evalúen si realmente hay la necesidad de que acudan los grupos de rescate al país afectado. De acuerdo a eso, cancillería se comunica ya con nosotros. Tenemos ya un grupo de 30 efectivos donde están se encuentran estado de alerta y en el caso que se active ya pasamos a la siguiente etapa que es movilización.”

El comandante señaló, además, que ya se realizan coordinaciones para un eventual traslado de los rescatistas, incluyendo la posibilidad de un vuelo humanitario. El mecanismo no es nuevo para el equipo: en junio pasado, los efectivos USAR viajaron a Venezuela para apoyar las labores de rescate tras el doble terremoto que azotó ese país. Aquella experiencia dejó al equipo peruano con protocolos de movilización aceitados y listos para reactivarse.

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Un equipo de rescatistas USAR del Cuerpo de Bomberos del Perú revisa escombros y cinta de seguridad en un área con edificios deteriorados. (Andina)

El sismo que sacudió a Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 se produjo a las 7:34 de la mañana, hora local, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de aproximadamente 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento se sintió con fuerza en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, y también fue percibido en Ecuador y Panamá. Las autoridades colombianas descartaron riesgo de tsunami dado que el foco se ubicó tierra adentro y a considerable profundidad.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que al menos 20 estructuras colapsaron y que había personas atrapadas entre los escombros. El aeropuerto de Pereira fue evacuado tras el colapso de cielos rasos y otras estructuras internas, y las operaciones aéreas quedaron suspendidas en varias terminales del país mientras se evaluaban los daños.

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Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

El testimonio de Eduardo Silva, ciudadano peruano que vivió el sismo desde el piso 17 de un edificio en Medellín, grafica la intensidad del movimiento. “Muy fuerte, la verdad. Un sismo muy intenso que ha remecido muy fuerte los edificios de Medellín. La gente también un poquito alterada, alborotada, preocupada, los niños en llanto”, describió. Silva relató que, tras ubicar una zona segura en el piso 17, bajó hasta la planta baja por las escaleras de emergencia. “Ahí todavía aún tenemos a muchas personas afuera guardando por su tranquilidad y las alarmas aún siguen sonando en esta zona”, añadió.

El peruano también destacó la magnitud de los daños en la ciudad más golpeada. “Mayormente, donde sí he notado que es en Cali, que hay muchas edificaciones caídas”, afirmó, y señaló que en zonas cercanas al epicentro se registraron numerosas caídas de vivienda y edificios agrietados, además de “muchos edificios agrietados, ventanas rotas”.

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Un devastador terremoto de magnitud 7.4 ha sacudido a Colombia, generando pánico y daños materiales. Un turista peruano en Medellín comparte su aterrador testimonio desde un piso 17, describiendo cómo los edificios se remecieron y la gente corrió a las calles. | Lartina / Arriba Mi Gente

Cancillería peruana activa líneas de emergencia

La respuesta del Estado peruano no se limitó a la alerta de los bomberos. Los Consulados Generales del Perú en Bogotá y Medellín activaron sus líneas de emergencia para atender a ciudadanos peruanos que pudieran resultar afectados.

“Ante el fuerte sismo de hoy, el Consulado General del Perú en Bogotá informa a la comunidad peruana y público en general que, hasta el momento, no se reportan fallecidos ni heridos peruanos”, indicó el comunicado oficial de esa sede diplomática. La representación en Bogotá habilitó los siguientes contactos de emergencia:

Celular de emergencias Bogotá: +57 316 831 6843

Celular Consulado Honorario Cali: +57 310 231 6045

Teléfono central Bogotá: (601) 746 0295

Correos electrónicos: asistenciahumanitaria@consuladodelperu.org.co y peruconsuladocali@gmail.com

Consulados Generales del Perú en Colombia recibirán pedidos de ayuda de peruanos en el extranjero.

Por su parte, el Consulado General del Perú en Medellín convocó a los connacionales a “mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones e información que emitan las autoridades colombianas competentes”. La sede también recomendó informarse únicamente a través de canales oficiales y puso a disposición el número de emergencia +57 318 716 6116.

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A la espera del llamado

Con 30 efectivos en alerta y los canales diplomáticos abiertos, el equipo USAR del Cuerpo General de Bomberos del Perú aguarda la señal de Colombia para dar el siguiente paso. Si la solicitud llega, la maquinaria de movilización —ya probada en Venezuela— se pondrá en marcha de inmediato. Por ahora, la prioridad es estar listos.

El equipo USAR del Cuerpo General de Bomberos del Perú, con su personal, perro rescatista y equipamiento, se encuentra en alerta para un posible despliegue a Colombia tras el reciente sismo. (Andina)