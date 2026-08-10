Pedro Castillo se pronuncia sobre presunta relación con Catherin Palomino y anuncia que revelará quiénes participaron en reuniones en Barbadillo

Pedro Castillo rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la diputada Catherin Palomino. Composición: Infobae

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Pedro Castillo rechazó las versiones difundidas sobre una presunta relación sentimental con la diputada Catherin Palomino y cuestionó el contenido de un informe periodístico de Cuarto Poder. El exmandatario utilizó su cuenta de X para referirse a las publicaciones que vinculan a la parlamentaria con sus visitas al penal de Barbadillo.

El pronunciamiento ocurrió después de la difusión de conversaciones de WhatsApp atribuidas a Palomino. En uno de esos mensajes, la parlamentaria afirma que mantiene una relación con Castillo y sostiene que el expresidente conoce su identidad y la confianza que existe entre ambos.

A través de X, Pedro Castillo calificó de falsas las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Catherin Palomino. El exmandatario señaló: “La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear”.

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Castillo también negó que las visitas que recibe en el penal respondan a los motivos expuestos en el informe periodístico. “Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear”, sostuvo en su publicación.

El expresidente indicó que quienes ingresan al establecimiento penitenciario lo visitan por asuntos vinculados con la política, la situación social o cuestiones jurídicas. Su respuesta no incluyó una referencia directa a los mensajes atribuidos a Palomino ni una confirmación sobre el supuesto vínculo sentimental.

“Las personas que me visitan en Barbadillo lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos. Sin embargo, esta misma prensa guardó silencio años atrás, cuando en el penal de Barbadillo se realizaban ‘Consejos de Ministros’, ‘Juntas de Portavoces’, ‘reuniones de empresarios’ y ‘firmas de convenios’”, escribió.

Castillo añadió una advertencia sobre la información que, según sostuvo, podría revelar acerca de esas reuniones: “¿Quieren saber cuándo y quiénes fueron? Lo sabrán muy pronto”.

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El reportaje vincula a Catherin Palomino con Castillo

Un reportaje exclusivo de Cuarto Poder muestra los chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino, en los que presuntamente insulta y amenaza a la familia del expresidente Pedro Castillo. - Cuarto Poder

El informe de Cuarto Poder difundió conversaciones de WhatsApp atribuidas a Catherin Palomino, actual diputada de Juntos por el Perú. En uno de los intercambios, fechado el 7 de mayo, aparece un mensaje en el que la persona identificada como Palomino afirma que Castillo es su pareja.

El reportaje también expuso otros mensajes con expresiones dirigidas contra familiares del expresidente. Una de las personas que recibió esas comunicaciones optó por mantener su identidad en reserva.

Además, Jaime Vázquez Castillo, sobrino del exmandatario y participante de la última campaña presidencial de Juntos por el Perú, afirmó que recibió amenazas y cartas notariales.

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Las visitas al penal de Barbadillo

La cercanía entre Palomino y Castillo también fue relacionada con las visitas de la diputada al penal de Barbadillo. Según la información difundida por Cuarto Poder, entre octubre de 2024 y febrero de 2026 se registraron 61 ingresos de Palomino al establecimiento penitenciario.

El reportaje señaló que en algunas de esas ocasiones la parlamentaria ingresó sin presentar su documento de identidad. Palomino llegó al Congreso por Huancavelica tras la alianza entre Juntos por el Perú y Todo con el Pueblo, agrupación política vinculada a Castillo y su familia.

La parlamentaria negó la autoría de los mensajes difundidos. Según su versión, su teléfono sufrió un acceso no autorizado y su chip fue reactivado cerca de un mes antes de la difusión del informe.

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Cuarto Poder indicó que no encontró una denuncia policial relacionada con ese supuesto acceso. Palomino también sostuvo que la situación quedó regularizada mediante un reclamo ante Claro y anunció acciones legales frente a lo que calificó como difamaciones.