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Castillo amenaza con revelar “pronto” quiénes hacían Consejos de Ministros y reuniones empresariales en Barbadillo

El exmandatario respondió a las visitas nocturnas de parlamentarios de Juntos por el Perú al penal y cuestionó que no se hicieran públicas reuniones aparentemente subrepticias

Pedro Castillo amenaza con revelar “pronto” quiénes participaron en supuestos Consejos de Ministros, juntas de portavoces y reuniones empresariales dentro del penal de Barbadillo
Pedro Castillo amenaza con revelar “pronto” quiénes participaron en supuestos Consejos de Ministros, juntas de portavoces y reuniones empresariales dentro del penal de Barbadillo
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El expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a más de 11 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022, amenazó este lunes con revelar “pronto” quiénes organizaban consejos de ministros y reuniones con empresarios dentro del penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido.

El exmandatario respondió en X, antes Twitter, a un reportaje de Panorama que reveló que diputados y senadores de Juntos por el Perú llegan al establecimiento penitenciario en horas de la noche, en algunos casos con bolsas de comida y a bordo de modernos vehículos.

Castillo señaló que el motivo de esas visitas son “eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos”, aunque no brindó mayores detalles.

“Esta misma prensa guardó silencio años atrás, cuando en el penal de Barbadillo se realizaban ‘Consejos de Ministros’, ‘Juntas de Portavoces’, ‘reuniones de empresarios’ y ‘firmas de convenios’. ¿Quieren saber cuándo y quiénes fueron? Lo sabrán muy pronto”, denunció.

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Un reportaje exclusivo de Cuarto Poder muestra los chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino, en los que presuntamente insulta y amenaza a la familia del expresidente Pedro Castillo. - Cuarto Poder

El exgobernante también se refirió a un conjunto de chats atribuidos por Cuarto Poder a la diputada de esa agrupación, Catherin Palomino, en los que lanza insultos y advertencias contra su familia y afirma mantener una relación sentimental con él.

“La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear.Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear”, señaló.

De acuerdo con el dominical, el pasado 7 de mayo, desde el teléfono de Palomino salió un mensaje dirigido a una pariente de Castillo que prefirió mantener su identidad en reserva.

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Respecto a mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme o a destruir nuestra tranquilidad. Usted podrá hablar lo que quiera, pero eso no cambia el amor, la confianza que él tiene hacia mí”, se lee.

El exmandatario respondió a un reportaje de Panorama sobre las visitas nocturnas de diputados y senadores de Juntos por el Perú al establecimiento penitenciario
El exmandatario respondió a un reportaje de Panorama sobre las visitas nocturnas de diputados y senadores de Juntos por el Perú al establecimiento penitenciario

El medio constató que el número desde el cual fueron remitidos los mensajes comienza con 970 y, de acuerdo con registros del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), pertenece a la parlamentaria.

Otro intercambio, fechado el 18 de junio, vuelve a incluir comentarios peyorativos. “¿Qué puedo esperar de alguien vulgar, fea y cochina como usted? Con razón mi querido Pedro dice que usted es la persona con menos moral (...) No basta preguntar en su misma familia cómo tuvo a sus hijos para ver la clase de distinguida dama que es usted, ignorante”.

En un descargo enviado al programa, Palomino aseguró que su teléfono sufrió un acceso no autorizado y que tuvo que reactivar su chip aproximadamente un mes antes. Sin embargo, no se halló ninguna denuncia policial que reportara ese hecho.

“Considero que estos hechos son preocupantes y puedo intuir las razones detrás de ellos. Después de la segunda vuelta, Jesús Fernández, alguien que no conozco, bloqueó mi equipo haciéndose pasar por mi pareja, además de producirse un acceso no autorizado a mi teléfono”, señaló.

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