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Cine gratis en el Centro Cultural de San Marcos: ciclo cinematográfico dedicado a María Félix proyectará tres películas de la actriz mexicana

La programación permitirá recorrer los primeros años de la trayectoria de la artista, desde su debut cinematográfico hasta uno de sus papeles más reconocidos

Multitud de personas sentadas en sillas frente a una gran pantalla que muestra el rostro de María Félix. Detrás, un edificio histórico con arcos.
Una multitud asiste a la proyección de una película de María Félix durante el ciclo de cine gratuito en el Centro Cultural de San Marcos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Centro Cultural de San Marcos programó un ciclo cinematográfico dedicado a María Félix, una de las figuras reconocidas del cine mexicano de la década de 1940. La propuesta reúne tres películas de la actriz mexicana y ofrece al público la posibilidad de acceder a las funciones sin costo.

La temporada estará a cargo de la Dirección de Cine y Producción Audiovisual del Centro Cultural de San Marcos (CCSM). Las proyecciones permitirán revisar distintas etapas de la filmografía de Félix mediante producciones realizadas en México durante los primeros años de su carrera.

El ciclo se desarrollará en el Auditorio del Centro Cultural de San Marcos, ubicado en la avenida Nicolás de Piérola 1222, jirón Azángaro, cuadra 8, en el Centro Histórico de Lima. El ingreso será libre, aunque estará sujeto a la capacidad del recinto.

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La programación comenzará con una película de 1942 y continuará con dos títulos que presentan a María Félix en papeles vinculados con conflictos familiares, relaciones sentimentales y disputas por propiedades. Las funciones están previstas para los martes, jueves y sábados.

Tres películas de María Félix llegan al Centro Cultural de San Marcos

La primera función será el martes 11 a las 6:30 p. m. con El peñón de las ánimas, dirigida por Miguel Zacarías y estrenada en México en 1942. La cinta tiene una duración de 121 minutos y cuenta con las actuaciones de Jorge Negrete, María Félix, René Cardona y Carlos López Moctezuma.

La historia presenta el enfrentamiento entre las familias Valdivia e Iturriaga debido a una antigua disputa. María Ángela, personaje interpretado por Félix, retorna de Europa comprometida con Manuel por decisión de su abuelo, quien busca evitar nuevos enfrentamientos entre ambos grupos. Sin embargo, el personaje desarrolla sentimientos por Fernando, interpretado por Jorge Negrete, situación que modifica el rumbo de la trama.

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El Centro Cultural de San Marcos señala que esta producción corresponde al debut cinematográfico de María Félix, por lo que la película ocupa un lugar particular dentro del programa.

El Centro Cultural de San Marcos organiza una temporada dedicada a María Félix con tres películas de su etapa inicial en el cine mexicano. Difusión
El Centro Cultural de San Marcos organiza una temporada dedicada a María Félix con tres películas de su etapa inicial en el cine mexicano. Difusión

María Eugenia será la segunda cinta del programa

El jueves 13, a las 6:30 p. m., se proyectará María Eugenia, dirigida por Felipe Gregorio Castillo. La producción mexicana de 1942 tiene una duración de 101 minutos y reúne a María Félix con Rafael Baledón, Manolita Saval, Jorge “Che” Reyes y Mimí Derba.

La película gira en torno a María Eugenia y Carlos, un hacendado con quien mantiene una relación amorosa. El conflicto surge debido a que Carlos tiene el compromiso de casarse con otra mujer. Ante esta situación, el personaje busca la intervención de su madrina para romper el acuerdo.

La trama incorpora un elemento familiar que modifica el curso de los acontecimientos. La madrina de Carlos se encuentra enferma y, pese a la situación, él decide continuar con los planes de matrimonio. Antes de su muerte, la mujer conserva un secreto relacionado con el pasado que altera las circunstancias de los protagonistas.

Doña Bárbara cerrará las proyecciones

El día ‘más triste’ en la vida de María Félix: la muerte del hombre que cambió su vida y la de miles de mexicanos (Foto: RS)
El día ‘más triste’ en la vida de María Félix: la muerte del hombre que cambió su vida y la de miles de mexicanos (Foto: RS)

La última película del ciclo será Doña Bárbara, programada para el sábado 15 a las 6:00 p. m. La producción, dirigida por Miguel M. Delgado y Fernando de Fuentes, corresponde a México, 1943, y tiene una duración de 138 minutos.

María Félix interpreta a Doña Bárbara, una terrateniente que controla extensas propiedades y numerosas cabezas de ganado. El personaje mantiene una relación conflictiva con los hombres de su entorno y utiliza distintos mecanismos para conservar su posición, entre ellos el soborno de funcionarios locales.

La historia también aborda el pasado de la protagonista, marcado por una agresión sexual cometida por piratas y por la pérdida de su primer amor. El conflicto se intensifica con el retorno de Santos Luzardo, uno de los pocos terratenientes que permanecen en la zona, quien vuelve del extranjero para hacerse cargo del rancho de su familia.

Según la programación difundida por el Centro Cultural de San Marcos, las tres funciones tendrán ingreso libre. El acceso dependerá de la capacidad disponible en el Auditorio del CCSM.

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