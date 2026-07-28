¿Quién es Rafael Rey, el nuevo titular del MTC? Trayectoria política, cargos y controversias del ministro de Keiko Fujimori

Composición: Infobae Perú

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Rafael Rey Rey asumirá la conducción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el gabinete de Keiko Fujimori, convirtiéndose en uno de los nombres de mayor peso político dentro del nuevo Consejo de Ministros. Con más de tres décadas de experiencia en la administración pública y una trayectoria que incluye el Congreso, el Parlamento Andino y dos ministerios durante el segundo gobierno de Alan García, el ingeniero industrial regresa al Ejecutivo para liderar uno de los sectores más estratégicos del país.

Su designación coloca al frente del MTC a un político identificado con la derecha peruana y cercano al fujimorismo desde hace décadas. Aunque no cuenta con experiencia previa al mando del sector Transportes, deberá afrontar proyectos de infraestructura considerados prioritarios por el nuevo gobierno, además de retos vinculados a la conectividad nacional, la modernización de las comunicaciones y la atención de emergencias asociadas al fenómeno El Niño.

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¿Quién es Rafael Rey y cuál ha sido su trayectoria política?

Rafael Rey Rey nació en Miraflores el 26 de febrero de 1954. Es ingeniero industrial, periodista y político, con una carrera que se inició en el sector privado antes de ingresar plenamente a la vida pública.

Entre 1978 y 1982 trabajó en el Grupo Romero, donde participó en la creación de empresas como Ransa Depósito Aduanero, Frigoríficos Ransa, Agencia Marítima Santa Sofía y Terminal de Almacenamiento Ransa. Posteriormente, entre 1982 y 1990, fue gerente general de la naviera estadounidense Crowley CCT Perú, además de integrar directorios de diversas compañías.

Su incursión en la política comenzó a finales de la década de 1980. En 1987 fue uno de los fundadores del Movimiento Libertad, liderado por el escritor Mario Vargas Llosa. Tres años después fue elegido diputado por Lima con el Frente Democrático (Fredemo), cargo que desempeñó hasta la disolución del Congreso tras el autogolpe de 1992.

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Luego integró el Congreso Constituyente Democrático entre 1992 y 1995 y posteriormente fue congresista de la República durante tres periodos consecutivos. También ejerció funciones como parlamentario andino en dos oportunidades, entre 2006 y 2016.

Su cercanía con el fujimorismo se consolidó con el paso de los años. En las elecciones generales de 2011 integró la plancha presidencial de Keiko Fujimori como candidato a la primera vicepresidencia, acompañado por Jaime Yoshiyama. Aunque aquella candidatura no alcanzó el Gobierno, desde entonces Rey se mantuvo como una de las figuras políticas más próximas a Fuerza Popular.

Durante el segundo gobierno de Alan García, ocupó cargos de alta responsabilidad. Fue ministro de la Producción entre 2006 y 2008, posteriormente fue designado embajador del Perú en Italia y, meses después, asumió el despacho del Ministerio de Defensa, cargo que desempeñó entre 2009 y 2010.

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Más adelante, entre 2016 y 2021, integró el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tras ser elegido por el Congreso de la República.

Paralelamente a su carrera política, Rey desarrolló una amplia presencia en los medios de comunicación. Desde 2011 condujo el programa político “Rey con Barba”, junto a José Barba Caballero, espacio que fue emitido en Willax Televisión, Panamericana Televisión y posteriormente en PBO, donde retomó sus emisiones en 2026.

Ahora, como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de proyectos de infraestructura considerados estratégicos, entre ellos las obras relacionadas con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Megapuerto de Chancay, la red vial nacional y los planes de expansión de la conectividad digital en distintas regiones del país.

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Las principales controversias de Rafael Rey durante su vida política

A lo largo de su trayectoria, Rafael Rey ha protagonizado diversos episodios que generaron debate en la política peruana debido a sus posiciones ideológicas y declaraciones públicas.

Uno de los temas por los que ha recibido mayores cuestionamientos es su postura respecto a los procesos judiciales contra integrantes de las Fuerzas Armadas investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos. El exministro ha defendido la posibilidad de establecer mecanismos de amnistía para militares procesados, posición que ha sido criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Asimismo, ha mantenido una postura crítica frente a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y al informe elaborado sobre el periodo de violencia política vivido en el país durante las décadas de 1980 y 1990.

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Otra de las controversias se remonta a su paso por el Ministerio de la Producción. Durante su gestión, la presentación de una bebida denominada “Pisco 7.9”, en alusión al terremoto que afectó a Pisco en 2007, generó una fuerte polémica debido a que distintos sectores consideraron inapropiada la referencia al desastre natural y a las víctimas del sismo.

Su nombre también ha aparecido en investigaciones periodísticas relacionadas con el entorno del régimen de Alberto Fujimori. Diversos reportes señalaron que fue mencionado por Vladimiro Montesinos como un “amigo personal” en uno de los denominados vladivideos. Además, publicaciones periodísticas dieron cuenta de presuntos vínculos con personajes como el exministro Víctor Malca Villanueva y Óscar López Meneses, investigado por distintos casos de corrupción. Rey ha rechazado en diferentes oportunidades las interpretaciones sobre esos hechos.

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En 2010, el portal IDL-Reporteros informó sobre una reunión realizada en el Pentagonito en la que se discutía un proyecto legislativo relacionado con policías y militares investigados por delitos vinculados a derechos humanos, episodio que también generó cuestionamientos públicos.

Durante la pandemia de la COVID-19, en 2020, volvió a estar en el centro de la polémica luego de realizar, junto al periodista José Barba Caballero, comentarios sarcásticos sobre un eventual contagio del entonces presidente Martín Vizcarra. Semanas después, el propio Rafael Rey informó públicamente que había contraído el virus.

Otro aspecto que ha acompañado su perfil público es su pertenencia al Opus Dei, organización de la Iglesia católica de la que es miembro supernumerario. Esta condición ha sido mencionada con frecuencia debido a sus posiciones conservadoras en temas políticos y sociales, que han marcado buena parte de su actividad pública.

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Con su incorporación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey vuelve al Ejecutivo después de más de una década. Desde esa cartera tendrá a su cargo la ejecución de obras de infraestructura, el desarrollo de proyectos de conectividad, la gestión del sistema de transporte nacional y la implementación de políticas orientadas al sector de las telecomunicaciones durante el gobierno de Keiko Fujimori.