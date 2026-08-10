Perú
Agregar Infobae enGoogle

Atentado en la Panamericana Sur: delincuentes atacan dos cajeros con explosivos y dejan S/109 mil esparcidos en la calle

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 a. m. en un grifo de la zona de San Joaquín Viejo, en Ica. Los responsables llegaron en una camioneta blanca y se dieron a la fuga tras la detonación

El violento asalto ocurrió en plena Panamericana Sur y generó destrozos a varios metros del punto de la detonación // Video: 24 Horas
Guardar

Dos delincuentes hicieron explotar dos cajeros automáticos durante la madrugada de este lunes 10 de agosto en un grifo ubicado en la Panamericana Sur, en Ica. Los sujetos llegaron en una camioneta blanca, bajaron del vehículo y colocaron explosivos en las máquinas de BCP y Scotiabank. La detonación ocurrió cerca de las 2:30 a. m. y destruyó los cajeros.

La explosión también causó daños en distintas áreas de la estación de servicios, ubicada en la zona de San Joaquín Viejo, región Ica. La onda expansiva rompió vidrios, destruyó maceteros y luminarias y afectó parte de la infraestructura del establecimiento. De acuerdo con información difundida durante las primeras diligencias, unos S/109 mil quedaron esparcidos en la vía pública tras la detonación y agentes de la Policía recogieron los billetes.

PUBLICIDAD

Explosión de cajeros en Ica deja cuantiosos daños y Policía busca a los responsables

Imagen TZUF5VPUBJDTXH4HXXDZQ544JE

Las primeras imágenes registradas después del ataque muestran los severos daños ocasionados por la explosión. Los restos de los cajeros automáticos quedaron dispersos en el establecimiento, mientras que varios objetos ubicados a metros del punto donde fueron colocados los explosivos también resultaron afectados por la potencia de la detonación.

Según la información proporcionada desde la zona, una camioneta blanca ingresó a la estación de servicios durante la madrugada. Dos sujetos habrían descendido del vehículo y se dirigieron hacia los cajeros, donde colocaron los explosivos antes de retirarse. La detonación se produjo pocos minutos después y generó alarma entre quienes se encontraban en los alrededores.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional llegó posteriormente al lugar para asegurar la escena y recoger evidencias que permitan reconstruir la secuencia del ataque. Entre los elementos que serán analizados se encuentran los restos de los cajeros, los daños provocados por la onda expansiva y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la estación de servicios y de establecimientos cercanos.

Una de las principales diligencias apunta a establecer la ruta que utilizaron los delincuentes después de la explosión. Testigos señalaron que los sujetos habrían escapado inicialmente en la camioneta por la zona posterior de un cementerio y que, posteriormente, podrían haber realizado un transbordo hacia otro vehículo para continuar su fuga.

El ataque registrado en la Panamericana Sur de Ica ocurre en un contexto en el que este tipo de robos contra cajeros automáticos ya ha sido reportado anteriormente en la región. Por ello, las autoridades deberán determinar si existe alguna relación entre este caso y otros ataques con explosivos registrados contra máquinas expendedoras de dinero.

Otro ataque a un grifo ocurrió en Lurín: delincuentes hicieron explotar cajeros y robaron más de S/22 mil

La PNP activó un operativo para ubicar a los responsables, mientras peritos analizan cámaras de seguridad y evidencias recogidas en la zona. // Video: América TV Noticias

Un caso similar ocurrió el 30 de marzo en Lurín, cuando un grupo de delincuentes hizo explotar cajeros automáticos ubicados a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, frente al complejo Chapeta. Los sujetos utilizaron un explosivo para acceder al dinero de las máquinas y lograron sustraer más de S/22 mil en cuestión de minutos.

La detonación provocó severos daños en la infraestructura y dejó billetes esparcidos en los alrededores, que posteriormente fueron recogidos por peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de las diligencias. El ataque ocurrió además a pocos metros de un surtidor de gas natural vehicular (GNV), aunque la onda expansiva no llegó hasta esa zona y no se reportaron personas heridas por el atentado.

Tras el robo, el Depincri de Lurín asumió las investigaciones y revisó las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. La PNP también desplegó un operativo en la zona para ubicar a los autores del ataque, mientras los agentes recogían testimonios y otras evidencias que permitieran reconstruir cómo ocurrió el asalto.

Temas Relacionados

icaPanamericana SurAtentadoEstado de emergenciaPNPperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre los movimientos sísmicos registrados este lunes 10 de agosto en distintas regiones del país; en esta nota se detallan las características de cada evento reportado

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

La directora del Cerceu de la UNMSM recomendó evaluar las condiciones estructurales de las viviendas y preparar una mochila de emergencia ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

El exjugador explicó la exigencia competitiva del sistema formativo argentino frente al panorama peruano. También relacionó esa estructura con roles internos, conducción profesional y el efecto del dinero actual

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

El defensor ‘blanquiazul’ sufrió un esguince de segundo grado en el partido contra los chalacos. Pasará varias semanas de recuperación antes de volver a jugar

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

La influencer colombiana, pareja de Ignacio Baladán, relató que su condición neurológica agravó el miedo y su mayor preocupación era el pequeño Lucca. Llegada la calma, busca apoyar a las víctimas

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Cecilia Chacón sobre robos dentro del Congreso: “Hay que tener paciencia; lamentablemente pasan por remodelaciones”

“Le encantan las cámaras”: Javier Cipriani acusa a Harvey Colchado de obstaculizar la Comisión de Ética con su renuncia

Castillo amenaza con revelar “pronto” quiénes hacían Consejos de Ministros y reuniones empresariales en Barbadillo

Harvey Colchado renunció a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y se frustró elección de Mesa Directiva

ENTRETENIMIENTO

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Stephanie Cayo pasa sus primeras vacaciones con los cuatro hijos de Alejandro Sanz a bordo de un yate en Mallorca

Mayra Couto se sincera sobre Juan Camilo y confirma que quiere una boda, hijos y una casa con jardín: “Es el amor de mi vida”

Milena Zárate comparte el dramático mensaje de su mamá tras el terremoto de 7,4 en Colombia: "La gente salió a llorar"

Armonía 10 descarta atentado en su contra tras ataque en concierto en Manchay y seguirán con sus presentaciones

DEPORTES

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 4

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras victoria ante Filipinas por fecha 4