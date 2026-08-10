Atentado en la Panamericana Sur: delincuentes atacan dos cajeros con explosivos y dejan S/109 mil esparcidos en la calle

El violento asalto ocurrió en plena Panamericana Sur y generó destrozos a varios metros del punto de la detonación // Video: 24 Horas

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Dos delincuentes hicieron explotar dos cajeros automáticos durante la madrugada de este lunes 10 de agosto en un grifo ubicado en la Panamericana Sur, en Ica. Los sujetos llegaron en una camioneta blanca, bajaron del vehículo y colocaron explosivos en las máquinas de BCP y Scotiabank. La detonación ocurrió cerca de las 2:30 a. m. y destruyó los cajeros.

La explosión también causó daños en distintas áreas de la estación de servicios, ubicada en la zona de San Joaquín Viejo, región Ica. La onda expansiva rompió vidrios, destruyó maceteros y luminarias y afectó parte de la infraestructura del establecimiento. De acuerdo con información difundida durante las primeras diligencias, unos S/109 mil quedaron esparcidos en la vía pública tras la detonación y agentes de la Policía recogieron los billetes.

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Explosión de cajeros en Ica deja cuantiosos daños y Policía busca a los responsables

Las primeras imágenes registradas después del ataque muestran los severos daños ocasionados por la explosión. Los restos de los cajeros automáticos quedaron dispersos en el establecimiento, mientras que varios objetos ubicados a metros del punto donde fueron colocados los explosivos también resultaron afectados por la potencia de la detonación.

Según la información proporcionada desde la zona, una camioneta blanca ingresó a la estación de servicios durante la madrugada. Dos sujetos habrían descendido del vehículo y se dirigieron hacia los cajeros, donde colocaron los explosivos antes de retirarse. La detonación se produjo pocos minutos después y generó alarma entre quienes se encontraban en los alrededores.

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La Policía Nacional llegó posteriormente al lugar para asegurar la escena y recoger evidencias que permitan reconstruir la secuencia del ataque. Entre los elementos que serán analizados se encuentran los restos de los cajeros, los daños provocados por la onda expansiva y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la estación de servicios y de establecimientos cercanos.

Una de las principales diligencias apunta a establecer la ruta que utilizaron los delincuentes después de la explosión. Testigos señalaron que los sujetos habrían escapado inicialmente en la camioneta por la zona posterior de un cementerio y que, posteriormente, podrían haber realizado un transbordo hacia otro vehículo para continuar su fuga.

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El ataque registrado en la Panamericana Sur de Ica ocurre en un contexto en el que este tipo de robos contra cajeros automáticos ya ha sido reportado anteriormente en la región. Por ello, las autoridades deberán determinar si existe alguna relación entre este caso y otros ataques con explosivos registrados contra máquinas expendedoras de dinero.

Otro ataque a un grifo ocurrió en Lurín: delincuentes hicieron explotar cajeros y robaron más de S/22 mil

La PNP activó un operativo para ubicar a los responsables, mientras peritos analizan cámaras de seguridad y evidencias recogidas en la zona. // Video: América TV Noticias

Un caso similar ocurrió el 30 de marzo en Lurín, cuando un grupo de delincuentes hizo explotar cajeros automáticos ubicados a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, frente al complejo Chapeta. Los sujetos utilizaron un explosivo para acceder al dinero de las máquinas y lograron sustraer más de S/22 mil en cuestión de minutos.

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La detonación provocó severos daños en la infraestructura y dejó billetes esparcidos en los alrededores, que posteriormente fueron recogidos por peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de las diligencias. El ataque ocurrió además a pocos metros de un surtidor de gas natural vehicular (GNV), aunque la onda expansiva no llegó hasta esa zona y no se reportaron personas heridas por el atentado.

Tras el robo, el Depincri de Lurín asumió las investigaciones y revisó las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. La PNP también desplegó un operativo en la zona para ubicar a los autores del ataque, mientras los agentes recogían testimonios y otras evidencias que permitieran reconstruir cómo ocurrió el asalto.

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