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Cecilia Chacón sobre robos dentro del Congreso: “Hay que tener paciencia; lamentablemente pasan por remodelaciones”

La presidenta de la Junta Preparatoria atribuyó los incidentes a la presencia de trabajadores y a las labores de acondicionamiento que aún se realizan en las oficinas del Parlamento

La diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, se refiere al proceso de transición en el Parlamento. Explica que los congresistas salientes dejan sus oficinas casi al mismo tiempo que juramentan los nuevos, lo que genera un periodo de reacomodo y remodelaciones, y pide paciencia ante incidentes como el hurto de celulares. - Canal N
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La diputada fujimorista Cecilia Chacón, presidenta de la Junta Preparatoria, se refirió este lunes a las denuncias de robos dentro del Congreso y sugirió que estos hechos estarían relacionados con la presencia de numerosos trabajadores y las remodelaciones que se ejecutan en las oficinas.

En diálogo con Canal N, Chacón sostuvo que los congresistas salientes permanecen en sus despachos hasta poco antes de la juramentación de los nuevos parlamentarios, debido a que mantienen sus funciones hasta que sus sucesores asumen el cargo.

“Bueno, lamentable. Es verdad de que en estos momentos hay muchos trabajadores todavía alrededor del Parlamento. No nos olvidemos que los congresistas salientes dejan sus oficinas el mismo día, prácticamente en la mañana o un día antes, que juramentan los nuevos parlamentarios, porque ellos no dejan de ser parlamentarios hasta que juramentan los siguientes”, declaró.

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Ante la consulta sobre celulares sustraídos, la parlamentaria pidió esperar a que se esclarezcan los hechos y exhortó a los nuevos integrantes del Legislativo a tener paciencia durante el proceso de adecuación de las instalaciones.

Congreso de la República con cámara bicameral 2026
Chacón exhortó a los parlamentarios recién incorporados a esperar mientras culminan las remodelaciones y se normaliza la instalación de las oficinas

“Decirles a los que son nuevos que hay que tener un poco de paciencia”, manifestó al reiterar que la situación ocurre en un contexto en el que todavía se desarrollan trabajos dentro del Parlamento.

“Y en ese, en ese sentido, lamentablemente, al parecer, ha habido, pues, el hurto de algunos celulares. Yo espero que eso se esclarezca, pero son cosas que lamentablemente pasan porque se siguen haciendo remodelaciones, se siguen pintando las oficinas, nos seguimos acomodando, digamos”, afirmó.

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Hasta el momento, dos diputados han denunciado la desaparición de celulares, equipos y pertenencias personales en sus oficinas durante los primeros días de instalación del nuevo periodo parlamentario, mientras distintas áreas del edificio permanecían en proceso de acondicionamiento.

Raúl Camargo, del partido Obras, informó al oficial mayor del Congreso sobre la desaparición de un celular institucional y su cargador, objetos que se encontraban dentro de una caja colocada sobre un estante de su despacho, ubicado en el sótano uno del nuevo edificio parlamentario.

De acuerdo con la documentación presentada, el teléfono fue visto por última vez al cierre de la oficina, el 31 de julio. Camargo aseguró que su personal dejó el despacho debidamente asegurado.

Sin embargo, durante los días 1 y 2 de agosto ingresó personal encargado de trabajos de instalación y acondicionamiento a distintos ambientes del piso. El diputado sostuvo que no autorizó ni fue informado sobre el ingreso de terceros a su oficina. Cuando retornó al despacho, comprobó que el celular y el cargador habían desaparecido, aunque otros objetos permanecían en el mismo lugar.

Seis personas con bandas ceremoniales sobre una alfombra roja, dos personas sentadas, una sala con columnas, balcón superior y un reloj de pared
Raúl Camargo y Víctor Piñán reportaron la pérdida de celulares, equipos eléctricos y pertenencias personales en sus respectivos despachos

Una situación similar fue reportada por el diputado Víctor Piñán, también integrante de la misma formación, en cuyo despacho desaparecieron una extensión eléctrica, adaptadores y una caja de vitaminas.

La oficina de este último parlamentario había sido entregada el 31 de julio sin la infraestructura eléctrica necesaria, por lo que su equipo adquirió con recursos propios diversos accesorios para habilitar el espacio.

El 3 de agosto, los trabajadores del despacho encontraron la puerta abierta, pese a que había sido dejada cerrada con llave. Posteriormente, constataron que la extensión y los adaptadores ya no se encontraban en la oficina.

Al día siguiente se produjo otro hecho. Mientras una empresa contratista realizaba trabajos relacionados con la infraestructura eléctrica, desapareció una caja de vitaminas que se encontraba sobre el escritorio de uno de los asesores.

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