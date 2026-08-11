Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

La arquitecta Gina Chambi Echegaray señaló que las familias deben revisar estructuras, rajaduras, humedad y condiciones del terreno, además de definir rutas de evacuación. Visuales IA

Guardar

El reciente terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia volvió a poner la atención sobre las condiciones que pueden incrementar el riesgo ante un movimiento sísmico. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, departamento de Chocó, a una profundidad cercana a los 100 kilómetros.

La actividad sísmica en la región mantiene la necesidad de revisar las condiciones de las viviendas, sobre todo en zonas donde existen construcciones sin criterios técnicos o con estructuras debilitadas. En el caso peruano, la preparación resulta relevante ante la posibilidad de movimientos de gran magnitud.

La arquitecta Gina Chambi Echegaray, directora del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria (Cerceu) de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), explicó los principales factores que pueden elevar la vulnerabilidad de una vivienda frente a un sismo.

PUBLICIDAD

Según la especialista en prevención del riesgo de desastres, el estado de las estructuras, las características del terreno y la ubicación de las viviendas deben formar parte de una evaluación previa. “El Perú es un país altamente sísmico, esperamos un sismo de más de ocho, eso quiere decir que tenemos que preparar las viviendas”, afirmó.

Viviendas autoconstruidas requieren revisión estructural

Un residente de Lima con una mochila de emergencia observa la devastación de edificios tras un terremoto, mientras otras personas caminan tristemente entre los escombros de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gina Chambi Echegaray señaló que una de las principales dificultades aparece en viviendas construidas sin criterios técnicos. Las deficiencias estructurales pueden incrementar los daños frente a un movimiento de gran magnitud, por lo que resulta necesario identificar posibles fallas antes de una emergencia.

PUBLICIDAD

La arquitecta mencionó como referencia los daños registrados en Venezuela y Junín en viviendas construidas con distintos materiales. En relación con las edificaciones de adobe, explicó que las técnicas actuales no siempre conservan las características de las construcciones tradicionales. “Muchas veces el adobe no lo construyen como los antiguos, que tenía toda una estructura con barro, con paja”, explicó.

La especialista recomendó revisar las paredes y otros elementos de las viviendas, con especial atención a las rajaduras. “Hay que ver si hay rajaduras, qué tipo de rajaduras, sobre todo las viviendas que han sido autoconstruidas y que no tienen la estructura necesaria. Entonces, ahí se tiene que reforzar”, indicó.

PUBLICIDAD

Laderas y rocas elevan la atención sobre el entorno

La ubicación de una vivienda constituye otro aspecto señalado por la directora del Cerceu de la UNMSM. Las casas situadas en laderas requieren una revisión específica debido a la presencia de elementos naturales que podrían generar desplazamientos durante un movimiento sísmico.

Chambi Echegaray recomendó observar las zonas donde existen piedras o rocas en las partes altas. Estos elementos forman parte de los factores que deben ser considerados dentro de la evaluación del riesgo y de la planificación de una eventual evacuación.

La especialista planteó identificar con anticipación las rutas de salida y los espacios considerados seguros. Esta tarea debe realizarse tanto dentro de cada vivienda como en el entorno comunitario, de modo que las familias conozcan los puntos a los cuales pueden dirigirse ante una emergencia.

Otro factor señalado por Chambi Echegaray es la presencia de humedad en las edificaciones. La especialista explicó que este problema puede afectar los elementos metálicos de las estructuras y producir corrosión.

PUBLICIDAD

El deterioro de estos componentes puede comprometer la resistencia de techos y otras partes de una construcción. Por ese motivo, la revisión del estado de una vivienda debe incluir no solo las paredes o las rajaduras visibles, sino además las condiciones de los materiales que forman parte de su estructura.

El suelo de Lima presenta diferencias por sectores

Aunque el temblor de este lunes fue leve, reavivó el debate sobre la capacidad de Lima para enfrentar un gran sismo. Expertos del IGP y del Colegio de Ingenieros advierten sobre la combinación crítica de suelos blandos, autoconstrucción e informalidad urbana. (Composición: Infobae / Andina / Municipalidad de La Molina)

La arquitecta Gina Chambi Echegaray explicó que las características del suelo constituyen otro elemento relevante para evaluar el comportamiento de una edificación durante un sismo. En Lima, mencionó diferencias entre determinados distritos.

“Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina, que son suelos arenosos. Entonces, la arena se mueve como mar”, sostuvo la especialista. En contraste, identificó a Jesús María y San Isidro como sectores con suelos más compactos.

La diferencia entre terrenos debe ser considerada dentro de la evaluación de las condiciones de seguridad de las edificaciones, debido a que el comportamiento del suelo puede influir en la respuesta de las estructuras frente a un movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

Preparación familiar incluye rutas y mochila de emergencia

Cientos de ciudadanos y personal de emergencia participan en un simulacro de evacuación por sismo en una plaza del centro de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista señaló que la preparación frente a un sismo requiere participación familiar y comunitaria. Entre las medidas recomendadas figura la preparación de una mochila de emergencia y la definición previa de responsabilidades.

La especialista indicó que las familias deben establecer quién se encargará de niños, adultos mayores y mascotas ante una emergencia. Asimismo, recomendó practicar las rutas de evacuación antes de que ocurra un movimiento sísmico.

“Tenemos que organizarnos porque cuando hay un sismo los primeros que acuden son los vecinos”, concluyó la arquitecta.

El terremoto registrado en Colombia forma parte de una serie de movimientos de gran magnitud reportados durante 2026 en países situados en el entorno del Cinturón de Fuego del Pacífico. Entre ellos figuran México, Filipinas, Japón, Indonesia, Vanuatu, Tonga y Chile.

PUBLICIDAD